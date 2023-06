Préouverture Paris : le CAC 40 en mesure de pousser le rebond un peu plus haut

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le gain de 0,55% pour débuter juin, enregistré hier en clôture, apparait bien maigre pour un CAC 40 qui a lâché -5,24% durant le mois de mai. Il est attendu toutefois de nouveau en progression ce matin.

L'adoption par le Sénat américain du texte sur le plafond de la dette va jouer alors que cet épisode de tension a dominé les marchés ces dernières semaines. On pourrait bien tenir enfin son épilogue!

De quoi permettre aux investisseurs de se concentrer à nouveau sur la question du niveau des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe. L'espoir de voir la Réserve fédérale et la BCE faire une pause dans la remontée de ses taux, qui a animé les investisseurs ces dernières semaines, est sujet à questions. Pour 72% des investisseurs, la Fed ne bougera pas ses taux lors de la prochaine réunion, selon le baromètre de Fedwatch. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a estimé jeudi soir qu'"il était temps d'appuyer au moins sur le bouton pause pour une réunion et de voir comment ça se passe", faisant référence à la réunion de la banque centrale dans deux semaines.

WALL STREET

Le S&P 500 termine sur un gain de +0,99% à 4.221 pts. Le Dow Jones gagne 0,47% à 33.061 pts. Le Nasdaq est bien ferme, puisqu'il rebondit de 1,28% à 13.100 pts. Selon le dernier rapport d'ADP, les créations d'emplois privés aux Etats-Unis pour le mois de mai 2023 sont ressorties au nombre de 278.000, contre 163.000 de consensus FactSet et 291.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0774 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,99 $. L'once d'or se traite 1979 $.

VALEURS A SUIVRE

Bolloré : l'offre publique d'achat simplifiée initiée sur ses propres actions au prix unitaire de 5,75 euros a été clôturée le 30 mai... Au total, 99,1 millions d'actions ont été apportées à cette l'offre, représentant 34,33% des titres visés par l'offre et 3,36% du capital de Bolloré SE.

Alstom a signé un contrat avec la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), pour la livraison de 130 tramways électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d'euros (environ 718,2 millions de dollars), avec des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires.

Atari confirme avoir levé 30 millions d'euros avec son émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles à échéance 2026, portant un coupon de 6,50%. L'Offre a été entièrement souscrite au cours du délai de priorité. Dans le cadre de l'Offre, Irata, actionnaire de la Société à hauteur de 27,73% détenue par le PDG Wade Rosen, a souscrit à 195.163 398 sur les 200 millions d'Obligations Convertibles émises, correspondant à 97,58% du montant total de l'Offre (environ 16,3 ME par compensation de créances et 12,9 ME en espèces).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CIOA

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan toujours à l'achat sur Axa avec un objectif de cours de 36 Euros.

INFOS MARCHE

TotalEnergies : les salariés ont souscrit 353,9 ME à l'augmentation de capital réservée

OL Groupe : les OSRANEs vont être remboursées au 1er juillet

Drone Volt sollicite les investisseurs pour une nouvelle augmentation de capital de 4,9 ME

Réalités renforce ses ressources financières

EN BREF

Egide : le PDG démissionne

AB Science : nouveau brevet au Canada pour le Masitinib dans le traitement de la SLA

Quadient : plus de 200 consignes installées aux Etats-Unis

Mauna Kea Technologies : début d'un essai sur le cancer du poumon combinant Ion et Cellvizio

Nexity cède ses activités de promotion en Pologne