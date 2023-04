Préouverture Paris : le CAC 40 déjà plus en mesure de battre de nouveaux records ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Un record en clôture à 7.549,44 points, mais pas de record en séance, lequel reste à 7.559,35 points, établi mardi ! Le CAC 40 s'est montré moins vigoureux que les journées précédentes hier, malgré sa fin de séance dans le vert ! Ce matin, les indicateurs de préséance annoncent une tendance plus hésitante avec une ouverture dans le rouge.

Les investisseurs anticipent de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux Etats-Unis, en zone euro et au Royaume-Uni, d'au moins 25 points de base le mois prochain, au regard des récents propos des responsables des banques centrales et des derniers indicateurs économiques.

Les responsables de la Fed maintiennent en effet la pression concernant les taux, alors que selon l'outil FedWatch, 84% des investisseurs pensent que la banque centrale américaine devrait encore procéder à un durcissement de 25 points de base le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion, portant le taux des 'fed funds' entre 5 et 5,25%. Alors que les marchés financiers espèrent un assouplissement au deuxième semestre, plusieurs membres de la Fed ne sont pas de cet avis.

Dans les publications financières, la saison se poursuit avec, entre autres, Renault, Publicis, Interparfums, L'Oréal, Covivio, FDJ, Verallia...

WALL STREET

Wall Street a terminé stable mercredi, le S&P 500 campe à 4.154 pts, le Dow Jones recule de 0,23% à 33.897 pts et le Nasdaq prend modestement 0,03 à 12.157 pts. Les opérateurs font preuve de plus de prudence suite au récent rallye, et alors que plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre que la hausse des taux pourrait durer plus longtemps que le pense le marché.

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0964 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,13 $. L'once d'or se traite 1993 $.

VALEURS A SUIVRE

Renault a publié une forte hausse de 29,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 11,498 Milliards d'euros, porté par un rebond des ventes en volume et au maintien d'un fort effet prix. Le consensus de place était situé autour des 11 MdsE. Soutenu par les lancements d'Arkana, Austral, Mégane électrique et Dacia Jogger, le groupe au losange a vu ses ventes unitaires rebondir de 14,1% sur les trois premiers mois de l'année à 535.000 véhicules, après plusieurs années de baisse. En Europe, les ventes du groupe ont augmenté de 27,3% dans un marché en hausse de 16,2%. Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 29,7% par rapport au 1er trimestre 2022.

Air France-KLM a entièrement remboursé le solde des obligations hybrides perpétuelles de l'Etat français pour un total de 300 millions d'euros, et a procédé au paiement de la compensation de l'Etat français requise au titre des actions souscrites en avril 2021, et ce sans qu'une modification de la structure du capital ne soit requise. Le Groupe a de fait refinancé 407 millions d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'Etat français, non soumises à des contraintes. Ces nouvelles obligations hybrides perpétuelles, non soumises à des contraintes, sont assorties de conditions financières similaires à celles des obligations remboursées et seront assimilées aux obligations hybrides perpétuelles de 320 ME émises le 17 mars 2023 avec une date de non-remboursement et une augmentation du taux d'intérêt différées de deux ans supplémentaires (soit en mars 2029).

DBV Technologies annonce une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 192,3 millions de dollars au 31 mars 2023 sur la base d'informations préliminaires et non auditées.

Covivio détient un patrimoine de 26,1 milliards d'euros (17,4 MdsE PdG) d'actifs en Europe. Ses revenus à fin mars s'élèvent à 233 millions d'euros à 100% et 154 ME PdG, en hausse de +4,1% à périmètre courant, portée par la forte reprise de l'activité hôtelière (+49,6%) et la croissance régulière du résidentiel allemand (+4,7%), tandis que les loyers en bureaux reculent de -5,8% sous l'effet des cessions de 2022. A périmètre constant, les revenus s'inscrivent en hausse de +11,1%, bénéficiant tant du rebond des revenus variables en hôtellerie (contribution de 4,8 points) que de l'accélération de l'indexation (3,8 points) et l'asset management (2,6 points). Au total, le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 95,2%, pour une durée moyenne ferme des baux de 6,9 ans.

L'Oreal annonce un chiffre d'affaires de 10,38 Milliards d'euros, en hausse de 13% à données comparables (+14,6% en publié), soit un nouveau trimestre de surperformance par rapport au marché et un renforcement de la position du groupe à la place de No1 mondial de la beauté.

Verallia annonce une hausse de son chiffre d'affaires à 1.052 ME au T1 (+40,2%, dont 34,7% de croissance organique) et un EBITDA ajusté en hausse à 307 ME par rapport à 183 ME au T1 2022. La Marge d'EBITDA ajusté est à 29,2%, en progression par rapport au T1 2022 à 24,4%.

FDJ affiche au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 662 millions d'euros. Sur une base 2022 pro-forma, intégrant Aleda et L'Addition en année pleine, sa croissance ressort à +5,3%. Par rapport aux données publiées du 1er trimestre 2022, la progression est de +8% sur la base de mises qui augmentent de +8,6%, à 5.495 millions d'euros.

Vetoquinol a enregistré un chiffre d'affaires de 145 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2023, en progression de +7,7% à données publiées et de +7,2% à changes constants.

Publicis a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, grâce en particulier à ses activités numériques axées sur les données. Le chiffre d'affaires net du groupe progresse ainsi de 7,1%, à hauteur de 3,08 milliards d'euros, soit une croissance supérieure aux 4,5% qu'affichait le consensus de place.

Interparfums affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 214,6 ME en hausse de 32,1% à taux de change courants et de 29,4% à taux de change constants par rapport au T2 2022. La société revoit à la hausse ses objectifs de ventes avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 770 ME sur l'ensemble de 2023. Interparfums ambitionnait d'atteindre 750 ME auparavant.

Getlink a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 126% sur un an à 507 millions d'euros, dopé par la contribution de son nouveau réseau ElecLink opérationnel depuis mai 2022 qui permet l'échange de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni. Ce dernier a ainsi contribué à près de la moitié du chiffre d'affaires trimestriel du groupe, soit 231 millions d'euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Largo, Abivax, Hitechpros, Energisme, Verimatrix, Drone Volt, Kerlink, Cabasse, Veom Group, Cerinnov, Maurel & Prom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley reprend le suivi à 'pondération en ligne' d'Euronext en ciblant un cours de 93,50 euros.

Morgan Stanley souspondère OVH.

INFOS MARCHE

Europlasma : tirage de la 2e tranche d'OCEANE

Vogo : réalisation de l'augmentation de capital de 5 ME réservée à Abéo

EN BREF

OSE Immuno présente des nouvelles avancées précliniques