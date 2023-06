Préouverture Paris : le CAC 40 déjà au-dessus des 7.300 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 pourrait repartir de l'avant à l'ouverture. Modestement, mais sa clôture, hier, légèrement sous les 7.300 points, à 7.294 points, permet d'envisager un début de séance au-dessus des 7.300 points.

Les investisseurs suivront ce mercredi à 16h l'audition de Jerome Powell devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants avant un autre témoignage jeudi devant une commission sénatoriale, une semaine après la décision de la banque centrale de marquer une pause dans le relèvement de ses taux d'intérêt avant une reprise prévue en juillet. Selon le baromètre Fedwatch, les traders évaluent à 78% la probabilité d'un relèvement de 25 points de base du coût du crédit le mois prochain aux Etats-Unis.

En Chine, la banque centrale a abaissé mardi ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans de dix points de base dans le but d'apporter un soutien supplémentaire à son économie, mais les observateurs attendaient une réduction plus importante pour le taux à cinq ans.

WALL STREET

Wall Street a poursuivi sa consolidation mardi, en attendant sagement les interventions de Jerome Powell devant le Congrès mercredi et jeudi. Le S&P 500 abandonne 0,47% à 4.388 pts, le Dow Jones recule de 0,72% à 34.053 pts et le Nasdaq glisse de 0,16% à 13.667 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0912 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,08 $. L'once d'or se traite 1.931 $.

VALEURS A SUIVRE

Alan Allman Associates relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 initialement annoncé dans le cadre de son plan stratégique RISE 2025. Alan Allman Associates vise désormais 550 ME, contre 480 ME au préalable. Alan Allman Associates actualise sa prévision en s'appuyant sur la croissance plus forte qu'anticipée au cours des exercices intermédiaires du plan. Le chiffre d'affaires réalisé en 2022 est ainsi ressorti à un niveau matérialisant 3 ans d'avance par rapport aux premières hypothèses retenues pour RISE 2025.

Gecina a réalisé ou sécurisé près de 1 milliard d'euros de cessions depuis le début de l'année, représentant près de 42.000 m2 de bureaux et de logements. Toutes ces cessions ainsi sécurisées, ont été réalisées en prime sur les dernières expertises, avec un niveau moyen de prime de l'ordre +10%, et un taux de privation locative net moyen de 2,5%.

Teleperformance annonce la signature d'un engagement pluriannuel de 185 millions de dollars US avec Microsoft Azure Cloud afin de proposer à ses clients les solutions complètes Microsoft d'infrastructure dans le cloud. Dans le cadre de ce partenariat, Teleperformance s'appuie sur les outils d'intelligence artificielle (IA) de Microsoft Azure pour lancer TP GenAI, une nouvelle suite de solutions d'IA destinée à accélérer, améliorer et optimiser les processus métiers pour offrir une meilleure expérience client.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Media6, Qwamplify,

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Stifel recommande Neoen à l'achat.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Kering avec un objectif ajusté à 685 euros.

Kepler Cheuvreux est à l'achat sur Carrefour en ciblant 22,40 euros.

Oddo BHF est à 'surperformance' sur Accor avec un objectif ajusté à 42 euros.

INFOS MARCHE

Claranova : Interruption temporaire de l'augmentation de capital lancée le 16 juin

Crédit Agricole va rembourser les obligations subordonnées émises en juillet 2018

EN BREF

Erytech : "Akkadian poursuit sa tentative de déstabilisation"

Plastic Omnium : lancement de la coentreprise PO-Rein en Chine

Clariane : nouveau partenariat avec la Banque des Territoires

Cerinnov Group annonce un carnet de commandes sécurisé de 10,5 ME

Sidetrade remporte un appel d'offres mondial avec un géant allemand des sciences de la vie

Imerys : nouvelle usine de valorisation énergétique en Belgique