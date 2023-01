Préouverture Paris : le CAC 40 décidé à s'ancrer au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va se poursuivre en Bourse de Paris ce matin d'après ce qu'indiquent les 'futures' sur le CAC 40. Le rallye entamé en début d'année continue le CAC 40 ayant engrangé 8 séances de hausses sur les 10 premières de 2023 ! Monté à 7.035,82 points vendredi en séance, l'indice parisien pourrait continuer, au-dessus des 7.000 points ce matin.

La semaine sera marquée par les discours de plusieurs banquiers centraux au Forum économique mondial de Davos. Au moins neuf membres de la Fed devraient aussi s'y exprimer. Et d'un point de vue microéconomique, les publications de résultats se poursuivront, avec Netflix et Morgan Stanley en point de mire... Même si les résultats au quatrième trimestre de JPMorgan et Bank of America ont dépassé vendredi les attentes, leurs patrons ont jeté un froid sur les marchés en évoquant le risque de récession.

Tokyo a fini en baisse (-1,14%), pénalisée par des spéculations selon lesquelles le Japon pourrait revoir sa politique monétaire ultra-accommodante. La BoJ, qui a procédé vendredi à des achats d'urgence d'obligations de 5.000 milliards de yens (36,03 milliards d'euros), a de nouveau acheté lundi pour 1.300 milliards de yens de dettes souveraines japonaises afin de faire baisser le rendement obligataire à dix ans.

WALL STREET

La cote américaine, qui avait ouvert vendredi en forte baisse avec Tesla et les bancaires, a terminé la semaine favorablement orientée. Le S&P 500 gagne +0,4% à 3.999 pts. Le Dow Jones monte de +0,33% à 34.302 pts. Le Nasdaq termine assez ferme avec un gain de +0,71% à 11.079 pts. Les opérateurs, confortés dans l'idée d'une baisse progressive de l'inflation et donc d'un durcissement monétaire moins vigoureux de la Fed, attendent désormais les publications trimestrielles des grandes entreprises. Notamment jeudi, Netflix publiera ses résultats annuels 2022.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0838 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,86 $. L'once d'or se traite 1.896$.

VALEURS A SUIVRE

TotalEnergies : a approuvé la décision finale d'investissement pour le développement de Lapa South-West, situé dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres environ des côtes brésiliennes. TotalEnergies est opératrice du projet avec une participation de 45 %, en partenariat avec Shell (30 %) et Repsol Sinopec (25 %). Lapa South-West sera développé grâce à trois puits reliés au FPSO de Lapa, distant de 12 kilomètres, et qui produit actuellement la partie Nord-Est du champ de Lapa depuis 2016. A sa mise en production, prévue en 2025, Lapa South-West augmentera la production du champ de Lapa de 25?000 barils de pétrole par jour, portant la production globale à 60 000 barils de pétrole par jour. Ce développement représente un investissement d'environ un milliard de dollars.

Airbus a annoncé son retrait du panel d'experts chargé par le gouvernement américain d'examiner les processus concernant la sécurité mis en place par Boeing après les accidents qui ont fait 346 morts et qui avaient cloué au sol son modèle 737 MAX. L'Administration fédérale de l'aviation américaine a présenté la semaine dernière les membres de ce panel d'experts, qui compte notamment dans ses rangs des spécialistes de la Nasa, de la FAA, des syndicats et de plusieurs compagnies aériennes américaines. James Tidball, directeur de la certification chez Airbus Americas, faisait également partie du panel.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Theradiag

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" sur Orange contre "acheter" et ajuste son objectif de cours à 10 euros, contre 12,4 euros.

Berenberg abaisse son objectif de cours sur Airbus à 120 euros, contre 150 euros.

Barclays abaisse son objectif de cours sur Getlink à 16 euros, contre 18 euros.

INFOS MARCHÉS

Somfy : le groupe familial Despature détient 87,49% du capital et 92,08% des droits de vote.

EN BREF

Innate Pharma : publication dans Nature Biotechnology des études menées avec Sanofi.

Biosynex étend son partenariat de distribution avec Credo Diagnostics.

Hopium : nouveau plan stratégique.