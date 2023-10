Préouverture Paris : le CAC 40 de nouveau dans le rouge, sous les 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'inflation américaine plus forte que prévu et des commentaires pessimistes d'un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne vont pénaliser le CAC 40 à nouveau ce matin puisqu'il est attendu dans le rouge à 9 heures.

Les données d'inflation publiées jeudi aux Etats-Unis ont été légèrement plus fortes que prévu en septembre, la croissance de l'inflation sur un an atteignant 3,7%, contre 3,6% attendue. La surprise a été suffisante pour faire rebondir des rendements obligataires qui s'étaient nettement repliés depuis les plus hauts de la semaine dernière -le 10 ans a ainsi perdu 25 points de base- mais n'a pas modifié le scénario de base des marchés, celui d'une pause des hausses de taux de la Réserve fédérale en novembre et décembre...

WALL STREET

Wall Street termine en repli, lors de la clôture des marchés ce jeudi. Le S&P 500 recule de -0,62% à 4.349 pts. Le Dow Jones abandonne -0,51% à 33.631 pts. Le Nasdaq Composite flanche de -0,63% à 13.574 pts. Les opérateurs ont aujourd'hui pris connaissance de chiffres sans grande surprise de l'inflation des prix à la consommation et d'inscriptions au chômage toujours à bas niveau.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol final des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0543$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,62 $. L'once d'or se traite 1.876 $.

VALEURS A SUIVRE

Alstom : Moody's Investors Service a décidé de confirmer la note d'émetteur long terme à Baa3. Elle a abaissé sa perspective de crédit de Stable à Négative. Alstom estime que le changement de perspective n'aura pas d'impact sur sa capacité à accéder au financement à court terme et à l'exécution des contrats. Le Groupe réaffirme ainsi son engagement en faveur d'une notation "Investment Grade".

Sartorius Stedim Biotech a enregistré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2 069 millions d'euros durant les neuf premiers mois de 2023, soit un déclin de près de 19 % à taux de change constant par rapport aux chiffres de l'exercice précédent de 2 603 millions d'euros. "Les raisons principales sont liées à une baisse des stocks plus longues que prévues après la fin de la pandémie de la Covid-19, les faibles niveaux de production chez certains clients, l'arrêt des activités en Russie et un niveau d'investissement globalement au ralenti de la part des clients, principalement en Chine et aux États-Unis", explique la société. L'EBITDA courant préliminaire a décliné en raison de l'évolution des volumes et des effets du mix produits, pour s'établir à 594 millions d'euros (exercice précédent : 912 millions d'euros). La marge correspondante s'établit à 29 % (exercice précédent : 35 %). Sur la base des estimations actuelles du développement de l'activité jusqu'à la fin de l'année, Sartorius Stedim Biotech ajuste ses prévisions et s'attend désormais à une baisse du chiffre d'affaires de près de 19% ; si l'on exclut les éléments liés au Covid-19, une baisse d'environ 14%. Précédemment Sartorius attendait une baisse du chiffre d'affaires "d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines" ; si l'on exclut les activités liées au Covid-19, le chiffre d'affaires diminuerait d'un pourcentage compris entre le haut de la fourchette à un chiffre et le bas de la fourchette des dizaines.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Euromedis, Wallix, SMTPC, Thermador, Roctool

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

- Oddo BHF passe à 'surperformer' sur Remy cointreau en visant 129 euros.

- HSBC dégrade Klepierre à' conserver' et abaisse sa cible de 28 à 26 euros.

- JP Morgan ajuste le curseur sur le Credit Agricole de 12,8 à 12,9 euros ('sous-pondérer').

- Morgan Stanley abaisse son objectif sur Eutelsat de 7,5 à 6 euros ('pondération en ligne').

INFOS MARCHE

Capgemini : des rachats d'actions pour neutraliser la dilution de l'émission réservée aux salariés

UMHS : par ici la sortie !

EN BREF

bioMérieux : marquage CE du test VIDAS TBI dans le traumatisme crânien

Gaussin conclut un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique avec CSG

eureKING : abandon du projet d'acquisition de Skyepharma et de SCTbio

Frey acquiert Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer

Guerbet : bonne nouvelle pour Elucirem en Europe