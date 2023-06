Préouverture Paris : le CAC 40 dans le sillage de Wall Street

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Une petite hausse devrait animer le CAC 40 à l'ouverture si on se fie aux indicateurs de préséance disponibles trente minutes avant le début de la séance. Il devrait suivre ses homologues américains qui ont terminé dans le vert hier, notamment le Nasdaq et le S&P-500 passé en "bull market" après avoir gagné plus de 20% depuis ses plus bas d'octobre.

La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon rendront leur décision de politique monétaire la semaine prochaine et les marchés tablent de plus en plus sur une pause sur les taux de la Fed malgré les relèvements inattendus sur le coût du crédit opérés cette semaine par la banque centrale d'Australie et la Banque du Canada.

WALL STREET

Wall Street a regagné du terrain jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,62% à 4.293 pts et le Dow Jones 0,50% à 33.833 pts, tandis que le Nasdaq rebondit de 1,02% à 13.238 pts. Les dernières séances ont été marquées par un rebond des petites valeurs du Russell 2000, qui vient de reprendre 8% sur une semaine après avoir notablement sous-performé sur les mois antérieurs, mais semble repartir en baisse ce jour.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0777 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,30 $. L'once d'or se traite 1964 $.

VALEURS A SUIVRE

Dassault Systèmes organise aujourd'hui sa journée Investisseurs et compte partager sa vision à long terme avec la communauté financière. Le Groupe estime être bien positionné pour capitaliser sur de nombreuses opportunités de long terme et ainsi atteindre des objectifs 2028 ambitieux : une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros. Dassault Systèmes annonce également que la nomination de Pascal Daloz, actuellement Directeur Général Délégué, au poste de Directeur Général, devrait être effective le 1er janvier 2024. À cette date, Bernard Charlès (actuellement Président-Directeur Général) continuera d'occuper le poste de Président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes.

Sanofi : Le Comité consultatif sur les médicaments antimicrobiens (Antimicrobial Drugs Advisory Committee, AMDAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a jugé, à l'unanimité, par 21 voix contre 0, que le rapport bénéfice/risque du nirsevimab de Sanofi et d'AstraZeneca était favorable pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons nés pendant la saison de circulation du VRS ou qui entament leur première saison d'exposition à ce virus. Le Comité s'est également prononcé favorablement, par 19 voix contre 2, sur le rapport bénéfice/risque du nirsevimab chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui restent exposés à un risque d'infection sévère par le VRS au cours de leur deuxième saison d'exposition au virus.

Exel Industries annonce l'acquisition de 81% du capital du groupe familial français Devaux, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'outils de jardin. Avec un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2022, le groupe Devaux emploie une cinquantaine de salariés répartis entre son site de production, à Tinchebray-Bocage, en Normandie et son site de logistique à Savigny, en région lyonnaise.

Edenred fait son entrée au sein du CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris sera effective à compter du 19 juin 2023.

Casino : A la suite du communiqué de presse de TERACT, actant la fin des discussions qui avaient été engagées, le 9 mars dernier avec le groupe Casino, Xavier Niel, Matthieu Pigasse, Moez Alexandre Zouari, agissant en leur nom, travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. "Cette solution s'accompagnerait d'une mise en place d'un projet industriel et social fort et d'un plan financier rétablissant les grands équilibres du groupe Casino, en s'appuyant pleinement sur ses équipes" commentent les intéressés. Elle intégrerait un renforcement des fonds propres du groupe Casino et, dans la mesure du nécessaire, une adaptation de la dette existante aux capacités du Groupe et à la préservation de son potentiel de croissance.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adeunis , ABC arbitrage, Ecomiam

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Imerys avec une cible qui passe à 51 euros.

Jefferies est à l'achat sur la Société Générale avec un objectif ajusté de 40 à 43 euros.

INFOS MARCHE

Wallix : lève 10,5 ME en actions et oblications convertibles

Delta Drone : reprise des cotations

EDF : mise en oeuvre du retrait obligatoire

Guerbet détient désormais 56,46% du capital d'Intrasense

EN BREF

TotalEnergies : contrat de vente d'électricité de 25 ans au Kazakhstan pour un projet éolien

Quadient : sélectionné par PacificSource