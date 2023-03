Préouverture Paris : le CAC 40 compte bien continuer à reprendre le terrain perdu

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 doit poursuivre son rebond ce matin, il est attendu en nette hausse à 9 heures, lui qui a déjà réussi à terminer au-dessus des 7.000 points en clôture hier.

A l'image du soutien financier apporté jeudi à Credit Suisse par la banque centrale suisse et qui a contribué à apaiser les tensions hier, 11 banques américaines, dont JPMorgan, ont accepté d'injecter 30 milliards de dollars dans les caisses de First Republic Bank, au bord de l'effondrement, pour éviter un effet domino après la faillite de SVB, Silvergate et Signature. De quoi rassurer sur les marchés d'actions. L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo vient de gagner 1,2%.

C'est dans ce contexte que la Fed se réunit les 21 et 22 mars, l'outil FedWatch montre une probabilité de 82% d'une hausse des taux de 25 points de base portant le taux des fed funds entre 4,75 et 5%, et une probabilité de 18% environ d'un statu quo.

WALL STREET

La cote américaine est vivement remontée jeudi. Le S&P 500 a gagné 1,76% à 3.960 pts, le Dow Jones a repris 1,17% à 32.246 pts, tandis que le Nasdaq grimpait de 2,48 à 11.717 pts. Les nouvelles du soutien financier du Credit Suisse par la Banque nationale suisse ont aidé la reprise des indices boursiers.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Production industrielle américaine. (14h15)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (15h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (15h00)

Europe :

- Indice final des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0663 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,07 $. L'once d'or se traite 1.930 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino annonce ce jour avoir finalisé le processus de book building en vue du placement secondaire d'actions Assaí annoncé le 14 mars. Dans le cadre du placement, 254 millions actions Assaí détenues par le Groupe Casino (y compris 2,3 million actions sous forme d'ADS, chaque ADS étant composé de 5 actions Assaí), représentant 18,8% du capital d'Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 16 par action (USD 15,13 par ADS), soit un montant total du placement de BRL 4.064,0 millions (723,2 millions d'euros).

Sanofi va réduire de 78% le prix catalogue de Lantus (insuline glargine injectable) 100 unités/ml, l'insuline de Sanofi la plus prescrite dans le pays. L'entreprise fixera également un plafond de 35 dollars sur le reste à charge de Lantus aux patients qui bénéficient d'une assurance santé. Cette décision confirme l'engagement de longue date de Sanofi de garantir un accès abordable aux médicaments pour tous les patients. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Alstom a signé, pour les 7 prochaines années, jusqu'en janvier 2030, un contrat avec l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey et l'aéroport international Newark Liberty pour la fourniture de services d'exploitation et de maintenance du monorail Innovia de l'aéroport, connue sous le nom d'AirTrain Newark. Ce contrat représente un montant d'environ 250 millions d'euros et comprend une option pour une année supplémentaire.

Wendel : L'ANR est en hausse de +8,3% au quatrième trimestre, tiré par la belle performance des sociétés en portefeuille, cotées ou non cotées. Sur l'année 2022, on note une baisse de -9,2% de l'ANR par action, reflétant la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés. Le chiffre d'affaires consolidé 2022 est de 8.700 ME, en hausse de +15,9% en données publiées et en progression de +10,7% en organique sur un an. Le résultat net consolidé 2022 est de 1.022 ME contre 1.376 ME en 2021. Un dividende ordinaire de 3,20 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de +6,7%, sera proposé à l'Assemblée générale du 15 juin 2023, représentant un rendement de 1,9% par rapport à l'ANR et de 3,3% par rapport au prix de l'action.

Rubis a connu une très forte hausse du RBE à 669 millions d'euros (+26% par rapport à 2021) et du ROC à 509 ME (+30% par rapport à 2021). Le résultat net ajusté (hors éléments non récurrents et IFRS 2) s'établit à 326 ME, en hausse de 11% par rapport à 2021 (293 ME).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Unibel, Samse, Orapi, Transgene, Acteos

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC relève le curseur sur la Société Générale de 'conserver' à 'achat'.

INFOS MARCHÉS

Stellantis : lance la première tranche de son programme de rachat d'actions

Pixium Vision : Réduction du capital

EN BREF

Capgemini : évolution du Conseil d'Administration

Argan : nouvelle livraison pour le projet logistique d'Albon

Ipsen : nouvelle date au titre du PDUFA de la FDA pour le palovarotène

Unibel / Bel : la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel dans le différend avec BBDE