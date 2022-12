Préouverture Paris : le CAC 40 capable de tenir le rebond ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 devrait repartir de l'avant à l'ouverture selon les éléments de préouverture disponibles à 30 minutes du début de la séance. Hier il a abandonné les 6.400 points en séance, tombant à 6 388,23 points après le coup de semonce inattendu de la BoJ qui elle aussi est gagnée par une politique monétaire plus stricte, à l'image de celles de la Fed et de la BCE.

Le rebond qui semble vouloir se dessiner casserait quelque peu la spirale négative dans laquelle sont plongés les marchés actions depuis la semaine dernière et les propos de la Fed et de la BCE pas aussi favorables qu'attendus.

La semaine qui s'achève sera par ailleurs écourtée avec la fermeture vendredi à la mi-séance, tandis que les Bourses en Europe et aux Etats-Unis observeront une pause lundi, au lendemain des fêtes de Noël.

WALL STREET

Malgré une ouverture dans le rouge, Wall Street a fini proche de l'équilibre mardi après quatre séances consécutives de recul... Le S&P 500 avance timidement de 0,10% à 3.821 points, le Dow Jones gagne 0,28% à 32.849 points et le Nasdaq, toujours plus sensible à la remontée des taux, reste stable à 10.547 pts.

Les investisseurs restent globalement sur la défensive, alors que les inquiétudes sur la croissance mondiale restent fortes après les discours offensifs de la Fed et la BCE la semaine passée, "prêtes à tout" pour gagner leur combat contre l'inflation, y compris voir leur économie respective tomber en récession.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de novembre (BEA).)

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0624$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,27 $. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS A SUIVRE

Technip Energies a remporté un contrat pour la fourniture de fours de craquage propriétaires pour le craqueur d'éthane de 2 000 kta. du projet Golden Triangle Polymers, une coentreprise entre Chevron Phillips Chemical (CPChem) et QatarEnergy, le long de la côte du Golfe à Orange, au Texas. Ce contrat représente un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros pour Technip Energies.

Compagnie des Alpes annonce avoir signé le 16 décembre un nouveau financement de type crédit à terme (" Term Loan "), maturité 5 ans, avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d'euros. Alors que la ligne RCF est destinée à constituer la liquidité confirmée du groupe, ce nouveau prêt doit servir à financer les besoins généraux à venir, notamment ceux liés à la croissance. Il sera tirable au gré des besoins, et ce pendant une période de disponibilité de 12 mois. L'amortissement est in fine, au 16 décembre 2027.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Tronics

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale repasse de 'conserver' à 'acheter' sur BioMérieux en ciblant un cours de 113 euros.

Stifel est à l'achat sur Soitec en ciblant un cours de 205 euros.

INFOS MARCHÉS

Advini : feu vert pour le transfert sur Euronext Growth.

EN BREF

PCAS : Les résultats 2022 resteront "très déficitaires".

Celyad Oncology fait le point sur sa stratégie...

Artea double sa puissance de production hydraulique en France.

Kerlink : déploiement d'un système de surveillance à distance au Nigeria.

Altheora annonce la finalisation de l'acquisition de Chris-France Plastiques.

Abivax : approbation de la FDA pour le plan de développement pédiatrique avec obefazimod.

HRS : commande d'une station d'avitaillement en hydrogène pour un dépôt de bus.

2CRS : contrat de 14,8 ME sur 3 ans.