Préouverture Paris : le CAC 40 broie du noir, des échéances se rapprochent...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 devrait venir tester ses plus bas de la séance d'hier autour des 5.800 points, puisqu'il est attendu dans le rouge à l'ouverture. Les banques centrales sont loin d'avoir fini leur cycle de remontée des taux et ce constat s'imposent aux investisseurs. En cas de nouvelle clôture dans le rouge aujourd'hui, l'indice parisien cumulerait une 5ème séance consécutive de baisse. Il abandonne 18,35% depuis le 1er janvier. A Tokyo fermé hier, le Nikkei vient de lâcher 2,64%...

Cette semaine, une statistique retiendra tout particulièrement l'attention, celle de l'indice des prix à la consommation, qui tombera jeudi. D'autres rendez-vous importants sont aussi à suivre, en particulier mercredi, avec l'indice des prix à la production et les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed. Cet après-midi, le FMI a aussi donné rendez-vous... Enfin, les ventes de détail et l'indice de confiance de l'Université du Michigan seront révélés vendredi. Côté entreprises, les premiers résultats trimestriels et surtout les prévisions des entreprises sont également attendues cette semaine, à l'image de LVMH ce soir après la clôture.

WALL STREET

Wall Street a encore terminé dans la zone rouge ce lundi. Le S&P 500 a perdu 0,75% à 3.612 pts, le Dow Jones a reculé de 0,32% à 29.202 pts et le Nasdaq a glissé de 1,04% à 10.542 pts, de retour au plus bas depuis juillet 2020 en clôture. Les bons chiffres de l'emploi américain publiés en fin de semaine dernière ont balayé une fois de plus les timides espoirs de 'pivot de la Fed'...

ECO ET DEVISES

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9685$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 95,88$. L'once d'or se traite 1.666$.

VALEURS A SUIVRE

Airbus a livré 55 avions en septembre, contre 39 en août. Cela porte le nombre total net de livraisons depuis le premier janvier à 435 unités (2 A350 n'ont pas été livrés à Aeroflot en raison des sanctions contre la Russie) réparties entre 66 clients. Airbus devra ainsi expédier une moyenne de 88 appareils par mois pour atteindre son objectif annuel de 700. L'avionneur a par ailleurs enregistré 13 commandes le mois dernier (dont 2 A330 à un client non identifié), portant le gain de commandes depuis le début de l'année à 647 unités (compte tenu de 209 annulations, dont 3 en septembre).

Sanofi : Des résultats positifs de dernière heure d'un essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) chez des enfants âgés de 1 à 11 ans présentant une oesophagite à éosinophiles active seront présentés aujourd'hui dans le cadre de la Semaine UEG 2022 (United European Gastroenterology, semaine de de la gastroentérologie européenne). Ces données seront soumises aux autorités réglementaires du monde entier, à commencer par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2023. En mai 2022, Dupixent 300 mg une fois par semaine a été approuvé par la FDA pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de 12 ans pesant au moins 40 kg.

AB Science SA a reçu de la part de l'agence française du médicament (ANSM) ainsi que de l'AEMPS (agence espagnole) et de l'EOF (agence grecque), les premières autorisations règlementaires pour initier son étude confirmatoire de phase 3 (AB21004) évaluant le masitinib chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée. L'étude AB21004 est une étude de phase 3 randomisée en double aveugle visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère ou modérée, en association aux traitements de référence, à savoir les inhibiteurs de la cholinestérase et/ou la mémantine. L'étude doit recruter 600 patients dont le diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer légère ou modérée a été confirmé, ce qui correspond à un score d'activités de la vie quotidienne (ADCS-ADL) inférieur à 73 et à un score MMSE (Mini Mental State Examination) compris entre 14 et 25, inclus.

TotalEnergies réitère dans un communiqué sa "position engageante et positive en vue des négociations salariales, sous réserve de la levée des blocages". Dans un nouveau point de situation "en réponse aux accusations de chantage de la CGT, seul syndicat à poursuivre les blocages en France", TotalEnergies a tenu à rappeler "son état d'esprit constructif et ouvert dans sa manière d'aborder la future négociation salariale" ainsi que "son souhait d'aboutir à une juste rétribution pour les salariés concernés".

Getlink indique que 'Le Shuttle Freight' a transporté 112.899 camions en septembre, soit une baisse de 3% sur un an. Depuis le 1er janvier, plus de 1.100.000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes, en hausse de 12% par rapport à la même période de 2021. Le Shuttle a lui transporté 203.491 véhicules de tourisme le mois passé, soit un bond de 50% par rapport à septembre 2021. Depuis le début de l'année, près de 1.700.000 de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Groupe Parot, Upergy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays démarre le suivi de Nexity avec un avis à 'surpondérer' en ciblant un cours de 25 euros.

Goldman Sachs est 'neutre' sur Adidas avec un objectif ajusté de 170 à 145 euros et est à l'achat sur Siemens avec un objectif ramené à 162 euros.

Jefferies est à l'achat sur Arkema avec une cible ramenée de 142 à 130 euros, conserve Credit Suisse avec un objectif ajusté de 5 à 4,40 CHF et conserve aussi Schneider Electric avec un objectif ajusté de 120 à 115 euros.

INFOS MARCHÉS

1000mercis : Positive YmpacT acquiert un bloc d'actions auprès de NextStage.

EN BREF

Targetspot se renforce en Espagne et en Amérique Latine.

Vinci investit 10 ME dans H2 Mobility.

Cnova nomme un nouveau Directeur Administratif et Financier.

Claranova : Avanquest acquiert Scanner App LLC.

Gaussin : Airbus Atlantic commande deux véhicules polyvalents.

Groupe TERA : contrat de distribution avec le groupe britannique ION Science.