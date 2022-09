Préouverture Paris : le CAC 40 bientôt de retour à 6.000 points ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les tentatives de rebond échouent les unes après les autres pour le CAC 40 qui a enchaîné une 5ème séance consécutive de baisse hier. Et ce matin, les indicateurs de préouverture ne laissent pas de place à une nouvelle tentative! Ils s'affichent dans le rouge et l'indice parisien devrait passer sous les 6.100 points. Les 6.000 points pourraient rapidement se retrouver en jeu !

Les inquiétudes concernant une remontée rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en zone euro continuant de décourager la prise de risque. Les publications semestrielles de résultats durant l'été, de bonne facture, avaient quelque peu fait oublier aux investisseurs la réalité des taux. Elle est bel et bien revenue se rappeler à eux. Ce matin d'ailleurs, Pernod Ricard a fait état d'excellents résultats...

Selon le baromètre FedWatch de CME, les marchés anticipent à 75,1% la probabilité d'un relèvement de 75 points de base du principal taux directeur de la Fed ce mois-ci. Une proportion qui ne cesse de progresser ces derniers jours.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau terminé en repli ce mercredi, alignant une 4ème séance de baisse consécutive toujours dans la foulée d'un discours monétaire très dur du président de la Fed, Jerome Powell, qui a balayé vendredi dernier, lors du symposium de Jackson Hole, les espoirs d'un "pivot" plus accommodant à court terme... Le S&P 500 recule de 0,78% à 3.955 pts, le Dow Jones cède 0,88% à 31.510 pts et le Nasdaq -0,56% à 11.816 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 2% à 88,80$. L'indice dollar rend 0,1% avec un euro toujours à parité.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole finale du deuxième trimestre. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0014$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,98 $. L'once d'or se traite 1.706$.

VALEURS A SUIVRE

Pernod Ricard a publié une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19%, supérieure aux attentes sur son exercice 2021-2022, aidé par des ventes soutenues par une forte demande en Europe, en Chine et aux Etats-Unis et par une bonne maîtrise des coûts. Sur 12 mois, au 30 juin dernier, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 3,024 milliards d'euros, soit une croissance organique de 19%, tandis que les analystes prévoyaient une hausse moyenne de 18%. Le chiffre d'affaires atteint 10,701 milliards d'euros, en croissance organique de 17%, avec des ventes en hausse de 14% sur le seul quatrième trimestre. Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 2,124 MdsE, en croissance faciale de +32% par rapport à l'exercice 2020/21. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1.996 ME, en croissance faciale de 53%, une très forte progression due à la croissance du Résultat Opérationnel Courant, à la baisse des frais financiers et à un effet de change positif.

Euroapi publie un chiffre d'affaires en hausse de +10,1% à 483,8 millions d'euros au S1 2022, à comparer à un chiffre d'affaires retraité de 439,4 millions d'euros au S1-2021, porté par la contribution positive de l'activité API Solutions (+6,5%) et la solide performance de l'activité CDMO (+22,2%) liée à la forte dynamique des grosses molécules.

La marge de Core EBITDA retraitée s'élève à 14,5%, en progression de 128 points de base grâce à l'amélioration de la marge brute soutenue par une meilleure efficacité opérationnelle (ajustement des prix de vente et plan de performance industrielle), une augmentation des volumes permettant une meilleure absorption des coûts de structure et un meilleur mix produits. Le résultat net consolidé est de 16,7 millions d'euros et la trésorerie nette de 20,2 millions d'euros.

Bastide, le 4ème trimestre 2021-2022 marque le retour de la croissance organique de l'activité avec un chiffre d'affaires de 126,9 ME, en hausse de +6,1% à périmètre et taux de change constant, soit une croissance totale de +13,8%... Le chiffre d'affaires annuel est de 468 ME, en hausse de +5,4%. Compte tenu de la bonne dynamique d'activité enregistrée sur le 4ème trimestre 2021-2022 , le Groupe Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3% pour 2021-2022.

ID Logistics a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2022 avec un résultat opérationnel courant en croissance de +52,7% à 42,3 ME contre 27,7 ME au 1er semestre 2021, soit une marge opérationnelle courante de 3,6%, en progression de 50 points de base. ID Logistics avait conclu le semestre avec un chiffre d'affaires de 1.180,6 ME, en progression de 32,2%. Le résultat net du 1er semestre 2022 intègre les frais liés aux acquisitions pour 2,2 ME en charges non courantes et une hausse des charges financières de 4,7 ME liée au financement des acquisitions récentes et des investissements opérationnels réalisés pour le démarrage de nouveaux sites. Au total, le résultat net part du Groupe ressort à 18,3 ME, soit une croissance de +41,9% par rapport au 1er semestre 2021.

Eiffage annonce ses résultats du premier semestre 2022, affichant sur la période un chiffre d'affaires de 9,45 milliards d'euros, en croissance de 8,6%, pour un résultat opérationnel courant en augmentation de 36,2% à 925 millions d'euros, représentant 9,8% de marge contre 7,8% un an avant. Le résultat net part du groupe grimpe aussi de 36,2% à 354 millions d'euros. L'endettement financier net en fin de période est légèrement réduit à 10 milliards d'euros. Le carnet de commandes augmente quant à lui de 9% à 18 milliards d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Les Toques Blanches du Monde, Memscap, Signaux Girod

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC dégrade sa recommandation sur LVMH d'"acheter" à "conserver" avec un objectif de cours de 725 euros, contre 720 euros auparavant et abaisse aussi le curseur sur Hermès d'acheter à 'conserver', mais avec un objectif ajusté de 1.350 à 1.500 euros.

INFOS MARCHÉS

Boostheat : suspension de cotation.

Danone a réalisé avec succès une émission obligataire de 600 ME.

Egide : Transfert des titres sur le marché Euronext Growth.

EN BREF

HRS sur le marché italien avec Simplifhy.

Sanofi : Xenpozyme (olipudase alfa-rpcp) approuvé par la FDA.

Visiomed : ouverture du deuxième centre de Smart Salem.