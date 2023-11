Préouverture Paris : le CAC 40 bien installé au-dessus des 7.200 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Un léger biais haussier apparait encore sur les "futures" sur CAC 40 ce mardi, à l'image de la séance d'hier... Le retour de la confiance sur les marchés concernant la fin de cycle de hausse des taux, depuis le 30 octobre dernier, a permis au CAC 40 de reprendre plus de 7% et de se hisser à nouveau au-dessus des 7.200 points.

Wall Street sert encore de locomotive, en particulier le Nasdaq où l'IA continue d'agiter les esprits...

WALL STREET

Le S&P 500 s'est accordé un gain de 0,74% lundi, à 4.547 pts, et le Dow Jones a pris 0,58% à 35.151 pts. Le Nasdaq s'est affiché en hausse de 1,13% à 14.284 pts dans le sillage de Nvidia avant l'annonce de ses comptes et de Microsoft (+2%) qui est resté très surveillé, alors que la direction du groupe software a rapidement repris en main la situation du côté d'OpenAI, suite à l'éviction inattendue du CEO Sam Altman. Ce dernier va prendre la tête d'une nouvelle équipe chez Microsoft...

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'est établi à 4,91%, contre 4,46% pour le 10 ans et 4,61% sur le 30 ans.

ECO ET DEVISES

Sur le front économique, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'octobre 2023 est ressorti en fort recul de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de -0,6% mesuré par FactSet, et après un déclin de 0,7% au mois de septembre.

Ce mardi, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, les reventes de logements existants et les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront à suivre de près...

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué sur CNBC que la rencontre de Joe Biden avec Xi Jinping la semaine dernière "avait approfondi la communication entre les deux parties", Washington et Pékin reconnaissant la possibilité de "travailler ensemble"... Les Etats-Unis ont toutefois des inquiétudes concernant la vie privée et les médias sociaux, les problèmes impliquant TikTok et sa maison-mère ByteDance demeurant non résolus. "Cela n'a pas été une question explicitement abordée" entre Biden et Xi, selon Yellen, qui a pour sa part échangé au sujet des investissements chinois aux USA avec son homologue local, ainsi que du rôle du CFIUS, comité américain étudiant les investissements étrangers aux Etats-Unis et les questions de sécurité nationale...

En Europe, les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ont atteint un plateau où ils devraient se maintenir au cours des prochains trimestres, a déclaré lundi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, jugeant "prématuré de spéculer sur une baisse des taux". La BCE a mis fin à une séquence de 10 hausses consécutives le mois dernier en laissant ses taux inchangés, poussant les investisseurs à s'interroger sur le moment où des baisses de taux pourraient avoir lieu. "Il n'y a pas que des sommets et des descentes : il y a aussi des plateaux, où l'on peut ressentir les effets de l'altitude et apprécier la vue", a expliqué François Villeroy de Galhau, qui est également gouverneur de la Banque de France. "C'est probablement ce que nous ferons lors des prochaines réunions de politique monétaire et des prochains trimestres", a-t-il dit à la Society of Professional Economists de Londres. "Le conflit dans la bande de Gaza et les variations des prix du pétrole ne semblent pas enrayer la baisse de l'inflation, même s'il faut s'attendre à des fluctuations au cours des prochains mois", a-t-il encore souligné.

Alors que l'inflation a diminué rapidement ces derniers mois à mesure que l'économie de la zone euro ralentissait, Villeroy de Galhau juge plus probable un "atterrissage en douceur" qu'une entrée en récession... Il a estimé enfin qu'à l'avenir, la BCE pourrait avoir besoin de renouer avec une forme de planification en matière de taux d'intérêt, à condition que cela ne lui lie pas les mains... "Les banques centrales doivent être prévisibles, mais pas contraintes par leurs engagements".

L'euro reste ferme ce matin sur les 1,0950/$. Le pétrole se cale sous les 82$ le brent.

VALEURS A SUIVRE

Bouygues : DC Water a retenu le groupement CBNA-Halmar Clean Rivers, une joint-venture composée de CBNA (filiale américaine de Bouygues Construction) et Halmar International pour le contrat de conception-réalisation du Potomac River Tunnel. Il s'agit d'un projet environnemental majeur visant à prévenir les débordements des infrastructures d'assainissement et à améliorer la qualité de l'eau du fleuve Potomac à Washington D.C. Ce projet s'élève à 819 millions US dollars (758 millions d'euros).

L'objectif de ce projet est de collecter et stocker les rejets du réseau d'égouts unitaire et les eaux de ruissellement provenant de la ville de Washington DC avant de les acheminer vers la station de traitement avancé des eaux usées (Advanced Wastewater Treatment Plant) opérée par DC Water, à Blue Plains. Le projet augmentera la capacité du réseau d'égouts grâce à des tunnels de stockage profonds et en réduira considérablement les débordements, notamment lors d'épisodes pluvieux intenses, afin de maîtriser leur impact sur le fleuve Potomac, quatrième plus grand fleuve de la côte est des États-Unis.

Le tunnel principal, long de 8,9 km, large de 5,5 mètres et situé à environ 30 mètres de profondeur, traversera des horizons géologiques variables (argile, alluvions, roche dure) en plus de passer à proximité de monuments emblématiques de Washington D.C. Il nécessitera l'utilisation de deux tunneliers réalisés spécifiquement pour ces conditions de sol. Les ouvrages annexes comprennent 9 puits et avaloirs, les rameaux de jonction au tunnel principal et les connexions au réseau d'assainissement existant.

Stellantis / Renault : Le marché automobile européen accélère encore en octobre. Les ventes dans l'Union européenne ont augmenté de 14,6% sur un an, atteignant 855.484 unités, marquant le quinzième mois consécutif de croissance. L'Association des constructeurs automobiles européens met en avant les augmentations notables à deux chiffres sur trois des plus grands marchés : la France (+21,9%), l'Italie (+20%) et l'Espagne (+18,1%). Toutefois, le marché automobile allemand a enregistré une croissance annuelle plus modeste de 4,9%.

Dix mois après le début de 2023, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 16,7%, totalisant près de neuf millions d'unités. Tous les marchés ont progressé au cours de cette période, à l'exception de la Hongrie. Les quatre plus grands marchés : l'Italie (+20,4%), l'Espagne (+18,5%), la France (+16,5%) et l'Allemagne (+13,5%) ont contribué à cette tendance positive.

Stellantis N.V. et CATL annoncent la signature d'un accord non engageant (MoU) pour l'approvisionnement local de cellules et modules de batteries LFP, destinés à alimenter la production européenne des véhicules électriques Stellantis. Afin de soutenir la stratégie ambitieuse de Stellantis en matière d'électrification, les deux entreprises envisagent également de créer une coentreprise à 50/50.

Le protocole d'entente prévoit une collaboration à long terme entre CATL et Stellantis autour de deux axes stratégiques distincts : d'une part l'élaboration d'une feuille de route technologique audacieuse pour soutenir la commercialisation des véhicules électriques de Stellantis, et d'autre part l'identification de nouvelles opportunités permettant de renforcer la chaîne de valeur des batteries.

TotalEnergies a finalisé la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada, comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills et des obligations logistiques associées. La transaction a été conclue pour un montant de 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 milliard de dollars américains), avec une date effective fixée au 1er avril 2023.

En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a reçu un paiement comptant au closing de 1,83 milliard de dollars canadiens (environ 1,3 milliard de dollars américains).

Le 4 octobre, TotalEnergies avait cédé à ConocoPhillips sa participation de 50% dans Surmont et certaines obligations logistiques associées, et avait reçu un paiement comptant au closing de 3,7 milliards de dollars canadiens (environ 2,75 milliards de dollars américains), avec jusqu'à 440 millions de dollars canadiens (environ 330 millions de dollars américains) de paiements additionnels à venir...

Atos annonce la poursuite de son partenariat historique avec WA Health's Health Support Services (HSS), le fournisseur de services partagés du ministère de la Santé d'Australie Occidentale (Western Australian Department of Health, WA Health), dans le cadre d'un contrat de prestation de services managés, de cloud hybride et d'infrastructures clés. D'une durée de 5 ans, ce contrat est valorisé à 242 millions de dollars australiens.

Atos fournira des solutions technologiques de pointe spécialement conçues pour soutenir la digitalisation continue des dossiers médicaux et des systèmes de santé, afin que la population d'Australie Occidentale continue de bénéficier d'un niveau de soins parmi les plus élevés au monde.

CGG annonce avoir conclu un accord définitif avec Industrialization and Energy Services Company pour la vente de l'intégralité de sa participation de 49% dans Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS). La transaction devrait être finalisée cette année, sous réserve que les conditions requises soient remplies.

Vivendi a décidé de proposer aux bénéficiaires des droits de cession d'actions Lagardère attribués à l'occasion de son offre publique d'achat visant les actions Lagardère, d'étendre au 15 juin 2025 leur échéance actuellement fixée au 15 décembre 2023.

Cette proposition alignera la période d'exercice des droits de cession sur le 1er exercice complet de Lagardère au cours duquel Vivendi aura été en mesure, une fois finalisée l'opération de rapprochement entre Vivendi et le groupe Lagardère, de mettre pleinement en oeuvre son projet stratégique. Elle sera soumise à une Assemblée générale des bénéficiaires de droits de cession convoquée pour le 11 décembre 2023 et qui devra, pour être effective, réunir au moins le cinquième des droits de cession existants et recueillir la majorité des deux tiers des voix.

Les autres termes et conditions des droits de cession sont inchangés. Leur prix d'exercice est de 24,10 euros, garanti par les établissements présentateurs garants de l'offre publique.

Schneider Electric a annoncé le succès de l'émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2030, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 650 ME. Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

A la suite de la réussite de l'offre, Teleperformance détient 99.905.004 actions, représentant environ 99,91% du capital et des droits de vote de Majorel. Teleperformance va exercer son droit de mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin d'acquérir les 94.996 actions restantes qui n'ont pas été apportées à l'offre (Actions Restantes).

Sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires du groupe Freelance.com s'élève à 198,6 millions d'euros, stable par rapport au 3ème trimestre 2022 (198,8 ME).

En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 132,6 ME sur le 3e trimestre, en croissance organique de +5% par rapport au 3e trimestre 2022, avec l'intégration à partir du 1er septembre 2023 du groupe OpenWork pour un montant de 5,5 ME. A l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66 ME sur le 3e trimestre, en recul de -9% par rapport au 3e trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2023 s'élève à 618 ME, en hausse de +6% par rapport à fin septembre 2022. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en hausse de +14% sur le périmètre France, à 413 ME. A l'international, il recule de -6%, à 204,9 ME.

Après l'intégration d'OpenWork le 1er septembre 2023, Freelance.com a annoncé le 23 octobre le projet d'acquisition du groupe STA, avec une intégration prévue en janvier 2024. Ces deux opérations permettent à Freelance.com de renforcer son positionnement sur le marché du freelancing, et de retrouver pour l'année 2024 un niveau de croissance consolidée plus conforme aux attentes du Groupe.