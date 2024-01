Préouverture Paris : le CAC 40 au rebond ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Un rebond semble vouloir se dessiner en avant Bourse ce matin, le CAC 40 reprenant potentiellement une partie du terrain perdu hier (-1,07%) lors d'une nouvelle séance de nette baisse portant le rebours du CAC 40 à -2,98% depuis le 1er janvier. Le rebond attendu ce jour ne devrait pas permettre à l'indice parisien de revenir sur les 7.400 points...

Les opérateurs commencent sérieusement à se demander désormais s'ils ne sont pas allés un peu trop vite en anticipant de rapides baisses des taux directeurs... Le patron de la banque centrale néerlandaise, Klass Knot, et l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, ont jugé récemment prématuré une baisse des taux d'intérêt, provoquant une remontée des rendements obligataires et une baisse des actions.

Parallèlement la réaccélération de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, conjuguée à la résistance de l'économie américaine avec notamment des ventes au détail plus fortes que prévu et une hausse de la production industrielle en décembre ne plaident pas pour un assouplissement monétaire imminent.

WALL STREET

Wall Street est restée sous pression mercredi, après des chiffres plus résistants que prévu de la consommation ou de la production et une nouvelle série de publications trimestrielles... Le S&P 500 rend 0,56% à 4.739 pts, alors que le Dow Jones perd 0,25% à 37.266 pts. Le Nasdaq glisse de 0,59% à 14.855 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0902$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,35$. L'once d'or se traite 2.013 $.

VALEURS A SUIVRE

Carmat lance une augmentation de capital d'un montant initial de 15 millions d'euros dans le cadre de son financement à court terme. Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Le montant initial de l'augmentation de capital pourra être porté jusqu'à 17,25 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et jusqu'à 19,8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Cette opération permet une extension de l'horizon financier de Carmat jusqu'à début mai 2024, en cas de réalisation de l'augmentation de capital initiale, hors clause d'extension et option de surallocation. Après offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 ME. Le prix de souscription est fixé à 3,99 euros par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription.

Réalités affiche une progression de 10% de son chiffre d'affaires IFRS HT 2023, qui franchit la barre des 400 ME grâce à son positionnement stratégique et différenciant de développeur territorial. Malgré une légère contraction des réservations (-2,3% à 531 ME) et des actes (-3% à 476 ME) sur l'exercice 2023, Réalités souligne que son activité commerciale de la maîtrise d'ouvrage affiche des niveaux solides et surperforme largement le marché de l'immobilier neuf, qui s'est effondré d'environ 50% sur l'ensemble de l'année 2023.

Virbac a présenté un chiffre d'affaires 2023 de 1,247 milliard d'euros, en hausse de +2,5% par rapport 2022 et de +4,9% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 321,7 ME, en croissance de +9,1% par rapport à 2022. Après retraitement de l'impact défavorable des changes, ce chiffre d'affaires trimestriel a atteint un niveau record (+11,5%). Virbac confirme que sa marge opérationnelle ajustée 2023 est attendue à environ 15%. Pour ce qui est de l'exercice 2024, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants reste compris entre 4% et 6% avec une marge opérationnelle ajustée qui resterait autour de 15% à taux de change constants.

Orpea annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 390.019.672,62 euros par émission de 29.324.787.415 actions nouvelles, à souscrire en numéraire, à un prix de souscription (prime d'émission incluse) de 0,0133 euro par Action Nouvelle, à laquelle les membres du Groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d'environ 195,7 millions d'euros (chacun pour son montant et sans solidarité), le solde, soit environ 194,3 millions d'euros, étant garanti par les membres du SteerCo.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mon courtier énergie, Catering International Services

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

SG reste à l'achat sur Engie et relève sa cible à 20,90 euros.

SG reste à l'achat sur STM mais ajuste sa cible de 70 à 63 euros. SG conserve Voltalia avec un objectif de 9,30 euros.

BNP Paribas Exane repasse de 'surperformance' à 'neutre' sur Thales mais avec une cible qui remonte de 150 à 155 euros. JP Morgan 'surpondère' toujours le dossier mais abaisse sa cible de 175 à 171 euros.

INFOS MARCHE

Enogia : une émission obligataire de 2,3 ME

EN BREF

GTT : commande de cuves pour 3 éthaniers

Global Bioenergies : nouvelle phase dans la collaboration avec Shell

Median Technologies : bons résultats dans l'étude du logiciel CADe/CADx eyonis LCS

Assystem a acquis KEOPS Automation

IDI / Audacia cèdent le contrôle de Point de Vue à Artemis