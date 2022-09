Préouverture Paris : le CAC 40 au rebond !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances consécutives de baisse qui l'ont amené sous les 5.800 points, le CAC 40 est attendu au rebond à l'ouverture. Un feu de paille? Les turbulences sur le marché des changes et notamment sur la Livre, qui ont quelque peu déstabilisé l'ensemble des marchés hier, sont loin d'avoir disparu. Signe que la nervosité des investisseurs n'est pas retombée, l'indice Vix est toujours à un plus haut de trois mois, à 32 points.

La Banque d'Angleterre a calmé le jeu en expliquant hier surveiller de très près les marchés financiers, ajoutant qu'elle n'hésiterait pas à agir en conséquence.

WALL STREET

Wall Street s'est finalement de nouveau affiché en baisse lundi soir, après sa purge brutale en fin de semaine dernière (-1,62% vendredi sur le DJIA et -1,8% sur le Nasdaq). Le S&P 500 perd encore 1,03% à 3.655 pts, le Dow Jones cède 1,11% à 29.260 pts et le Nasdaq -0,60% à 10.802 pts. Le baril de brut WTI reste fébrile à 77$, encore en baisse de 2$.

ECO ET DEVISES

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9661$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,89$. L'once d'or se traite 1.636$.

VALEURS A SUIVRE

SES-imagotag et Fnac Darty, leader européen de la distribution de biens technologiques et culturels, annoncent un plan de déploiement ambitieux de sa technologie de pointe dans plus de 200 magasins du groupe en France, Belgique, Espagne et Portugal. Après avoir équipé ces dernières années une quarantaine de magasins en Espagne en étiquettes électroniques et solutions digitales, le Groupe accélère sa transformation digitale grâce à la technologie SES-imagotag.

Oncodesign : Servier et Oncodesign Precision Medicine (OPM), spécialisée dans la médecine de précision, annoncent la levée de l'option de licence exclusive par Servier pour leur candidat-médicament inhibiteur de la cible kinase LRRK2 (Leucine-Rich-Repeat Kinase 2), issu de leur collaboration dans la maladie de Parkinson.

Quadient : Le chiffre d'affaires a atteint 524 ME au premier semestre 2022, ce qui représente une croissance organique de 0,7% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions s'est élevé à 65 ME au premier semestre 2022 contre 70 ME au premier semestre 2021, ce qui représente une baisse organique de 17%. La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s'établit ainsi à 12,5% du chiffre d'affaires au premier semestre 2022 contre 14% au premier semestre 2021. Le Résultat net part du Groupe s'est ainsi élevé à 29 ME au premier semestre 2022 contre 45 ME au premier semestre 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Precia, Theraclion, Global Bioenergies, FIPP, MBWS, Roctool, Cabasse

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Kering : Barclays passe d'achat à neutre. L'objectif de cours est revu à la baisse de 800 à 555 Euros.

INFOS MARCHÉS

Bluelinea : dépôt du projet d'OPAS auprès de l'AMF.

EN BREF

CGG signe un accord de licence Multi-clients GeoVerse avec TotalEnergies.

Largo : Signature d'un double partenariat associatif avec Sea Shepherd et Toit à Moi.

Metavisio : une part de marché record en septembre sur les PC.

Arkema accroît son extension de capacité mondiale d'élastomères Pebax.

Voltalia et Leroy Merlin signent un contrat de vente d'énergie solaire.

Acticor Biotech : recrutement du 1er patient de l'étude de phase 2/3 d'enregistrement Actisave.

Ikonisys : installation de Ikoniscope20 dans un laboratoire d'urologie américain de premier plan.