Préouverture Paris : le CAC 40 attendu proche de l'équilibre

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a rapidement absorbé hier le relèvement de 75 points de base annoncé par la BCE pour clôturer dans le vert après un léger décrochage lors de l'annonce. Ce matin, La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre à l'ouverture, en attendant une réunion européenne sur la crise énergétique. Face à la flambée des prix de l'électricité, Bruxelles propose de restreindre les "superprofits" des groupes énergétiques pour les redistribuer aux ménages, de plafonner le prix du gaz importé de Russie et de réduire la consommation européenne aux heures de pointe.

La BCE a confirmé hier sa priorité à la lutte contre l'inflation malgré la perspective d'une récession dans la zone euro cet hiver. L'Euro est repassé au-dessus de la parité face au Dollar... Aux Etats-Unis, une hausse des taux de même ampleur est attendue le 21 septembre prochain.

Le CAC 40 reste sur trois hausses d'affilée, faisant suite à une séquence de 12 séances durant laquelle 10 ont été clôturé dans le rouge... Les 6.000 points ont toutefois constitué un support crédible de rebond jusqu'à présent...

WALL STREET

Wall Street a terminé dans le vert jeudi, digérant plutôt bien la dernière intervention de Jerome Powell qui a maintenu globalement son discours récent, déterminé face à l'inflation et malgré les risques économiques... Le S&P 500 prend 0,66% à 4.006 pts, alors que le Nasdaq avance de 0,60% à 11.862 pts. Le Dow Jones progresse de 0,61% à 31.774 pts. Le baril de brut WTI reprend 2,5% sur le Nymex à 84$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence, alors que la BCE vient d'annoncer une hausse de taux de 75 points de base, de quoi faire remonter l'euro à la parité face au billet vert.

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle espagnole. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0064$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,56 $. L'once d'or se traite 1.718$.

VALEURS A SUIVRE

Imerys est entré en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier, pour une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés. Ces activités emploient approximativement 950 employés répartis dans 24 usines en Amériques et Asie, ainsi que dans certains sites en Europe. Au total, ces activités ont généré environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, soit environ 8% des ventes totales du Groupe en 2021.

Airbus a livré 39 appareils en août, portant ses expéditions depuis le début de l'année à 380 unités. Le mois dernier, l'avionneur a notamment livré 4 A350 et 2 A330. Le carnet de commandes de l'avionneur est en revanche resté bloqué à 843 avions, soit 637 sur une base nette après l'annulation de 206 appareils, dont les A350 restants destinés à Qatar Airways, au centre d'un différend juridique avec la compagnie. Fin juillet, Airbus a revu à la baisse son objectif de livraisons annuelles alors que le groupe est aux prises avec une pénurie de pièces et de composants chez certains fournisseurs ainsi qu'à un manque de personnel. La société toulousaine, qui espérait initialement expédier 720 appareils, a fixé son nouvel objectif à 700 unités.

Interparfums : la marge brute du 1er semestre 2022 a progressé par rapport au 1er semestre 2021, grâce à l'augmentation globale des prix de facturation pratiquée en début d'année et à l'évolution favorable de la parité euro/dollar. Si les dépenses de marketing et publicité, centrées tant sur les lignes phares que sur les lancements de la période, atteignent 59 ME, en hausse de 60% par rapport à l'an passé, le résultat opérationnel du 1er semestre 2022 atteint près de 72 ME, en augmentation de 9,5% par rapport au 1er semestre 2021, la marge opérationnelle ressortant ainsi à 22,5%. Avec la baisse du taux moyen d'impôt, le résultat net dépasse les 54 ME, en progression de 19,1% par rapport au 1er semestre 2021, la marge nette atteignant ainsi 17% sur la période.

Vranken-Pommery Monopole : Le chiffre d'affaires consolidé progresse ainsi de 20,2% pour s'établir à 112,2 ME, confirmant ainsi l'attrait des consommateurs pour les champagnes, les vins premiums et haut de gamme tant en France qu'à l'International (représentant 64% des ventes). La progression des résultats du premier semestre est cependant impactée négativement par l'effort engagé sur les campagnes publicitaires et autres frais, pour le lancement de la cuvée Multi-Millésimes du Château La Gordonne pour 0,5 ME (assemblage vertical de plusieurs millésimes qui garantit le goût constant et qualitatif du Château La Gordonne). Hors incidence de ce transfert et à périmètre constant, le résultat opérationnel courant 2022 est en progression de 6%, à 5,9 ME, contre 5,6 ME en 2021, et le résultat opérationnel est en progression de 20,7%, atteignant 6,5 ME, contre 5,4 ME en 2021. Le résultat net s'améliore de 41,4% à -1,7 ME, à périmètre constant.

Rubis a enregistré au semestre 2022 une augmentation sur un an de 30% de son résultat opérationnel courant à 244 ME, dépassant le niveau record du S1 2019, pré-Covid. Toutes les activités ont enregistré de solides performances : la Distribution enregistre une croissance du ROC de 26% à 184 ME, le Support & Services est en hausse de 22% à 75 ME et la première contribution positive de Photosol s'élève à 1 ME sur trois mois, d'avril à juin 2022. La JV Rubis Terminal a poursuivi sa croissance régulière avec + 3% de recettes de stockage et + 4% de RBE ajusté au S1 2022 vs S1 2021. Les résultats du S1 2022 comportent plusieurs éléments non récurrents, tant positifs que négatifs, principalement dus à l'acquisition de Photosol (- 8 ME après impôts) et à la cession du dépôt turc de la JV Rubis Terminal (+11 ME après impôts). Ajusté des éléments non récurrents et de l'IFRS 2, le résultat net ajusté s'établit à 169 ME, soit +17% en glissement annuel et en avance sur le record pré-Covid S1 2019 (+10% hors Rubis Terminal).

ArcelorMittal va temporairement mettre à l'arrêt l'un des hauts-fourneaux de son aciérie de Dabrowa Gornicza en raison de la situation "difficile" des marchés et du niveau des prix de l'énergie. Le numéro un mondial de l'acier évoque le ralentissement de l'activité économique en Europe, la baisse du stockage par les clients, la moindre croissance des importations en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, ainsi que la hausse des prix du gaz et de l'énergie comme motifs de suspension. Les quotas élevés d'émissions de CO2 rendent également la production d'acier en Europe moins compétitive.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

TheraVet, Viel & Cie, Savencia, Miliboo, PCAS

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Kepler Cheuvreux est à l'achat sur NHOA en ciblant un cours de 17 euros.

HSBC repasse de 'conserver' à 'alléger' sur Vicat en ciblant un cours de 23 euros.

INFOS MARCHÉS

Rexel sélectionné pour intégrer l'indice CAC 40 ESG.

EN BREF

Roche Bobois : rachat de 3 franchisés américains.

Theranexus et la Fondation BBDF finalisent le recrutement de la I/II de BATTEN-1 dans la maladie de Batten.

Vogo : contrat autour de la coupe du monde de rugby en Angleterre.