Préouverture Paris : le CAC 40 attendu en baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 devrait ouvrir sur une note légèrement baissière, selon les indicateurs de préséance, à un peu plus de 30 minutes du début de séance. Une tendance toutefois suffisamment incertaine et qui peut évoluer durant la dernière demi-heure avant 9 heures.

Les questions d'inflation, de ralentissement économique et de hausses des taux d'intérêt demeurent centrales chez les investisseurs et l'intervention de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, aujourd'hui au Parlement européen pourrait animer la séance.

La politique française ne devrait pas préoccuper plus que ça les investisseurs. L'absence de majorité absolue pour le camp du Président Macron est certes source de blocage pour les futures réformes structurelles, comme celle concernant les retraites. Mais des alliances avec la droite LR est envisageable sur certains dossiers, ce qui, paradoxalement, pourrait se réaliser en contrepartie de mesures plus strictes.

WALL STREET

Après le coup de tabac de la veille, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, et signe une troisième semaine de forte baisse, dans la crainte d'une récession, après le resserrement monétaire de 0,75 point de la Fed mercredi soir. Très "faucon", la banque centrale américaines s'est engagée à lutter de façon "inconditionnelle" contre l'inflation. Les cours du pétrole WTI ont plongé de 6,7% vendredi sur fond d'inquiétude sur la demande mondiale.

A la clôture, le Dow Jones a encore cédé 0,13% terminant sous les 30.000 points, à 29.888 pts, et flirte désormais avec un "bear market", avec une chute de près de 19% sur son record de janvier. L'indice large S&P 500 a regagné 0,22% à 3.674 pts, mais perd plus de 23% sur son record de janvier. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 1,43% à 10.798 pts, mais perd 32,7% par rapport à son record de novembre 2021.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0530$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 113,97$. L'once d'or se traite 1.841$.

VALEURS A SUIVRE

Valneva et Pfizer Inc ont conclu un accord de souscription d'actions et mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Comme annoncé le 26 avril, Pfizer prévoit de lancer l'étude de Phase 3 de VLA15 au troisième trimestre 2022. Dans le cadre de l'accord de souscription d'actions, Pfizer investira 90.5 millions d'euros (95 millions de dollars), soit 8,1% du capital social de Valneva à un prix de EUR9,49 par action, par le biais d'une augmentation de capital réservée destinée à renforcer le partenariat stratégique conclu entre les deux sociétés sur la maladie de Lyme. L'investissement de Pfizer dans le capital de Valneva devrait être effectif le 22 juin 2022. Valneva prévoit d'utiliser le produit de cet investissement pour financer une partie de sa contribution à la Phase 3 du programme Lyme. Valneva et Pfizer ont également mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence qu'ils avaient annoncé le 30 avril 20201. Valneva financera désormais 40% des coûts de la Phase 3, contre 30% dans l'accord initial. Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes allant de 14% à 22%, contre des redevances commençant à 19% dans l'accord initial. En outre, les redevances seront complétées par des paiements d'étape pouvant atteindre 100 millions de dollars, payables à Valneva sur la base des ventes cumulées.

Quadient fait son retour dans les indices Euronext SBF 120 et CAC Mid 60, en accord avec la décision prise par le Comité Scientifique des Indices d'Euronext. L'intégration dans ces indices a eu lieu le vendredi 17 juin après la clôture des marchés et est effective à partir d'aujourd'hui.

Atos a annoncé dimanche que son directeur financier Stéphane Lhopiteau quitterait le groupe au cours du second semestre et serait remplacé à ce poste par son adjointe Nathalie Sénéchault, qui aura pour mission d'accompagner le plan de transformation du groupe informatique.

Vilmorin & Cie annonce le départ d'Olivier Falut, Directeur Financier, d'un commun accord avec Franck Berger, Directeur Général Délégué. Olivier Falut avait rejoint la société en septembre 2020. En attendant la nomination de son remplaçant, Franck Berger assurera le rôle de Directeur Financier par intérim.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lexibook, E-Pango

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur Renault.

INFOS MARCHÉS

Manutan : des fonds Lazard s'allègent.

Gévelot : Mario Martignoni détient 50,42%.

Lhyfe : exercice de l'option de surallocation à hauteur de 59,5%.

Implanet : reprise de cotation prévue ce lundi.

Air France-KLM : Eastern Airlines Industry détient 4,7%.

EN BREF

Figeac Aero redimensionne sa présence industrielle au Mexique.

Crossject : contrat avec la Barda pouvant atteindre 155 M$.