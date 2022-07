Préouverture Paris : le CAC 40 attendu dans le vert, les 6.000 points de nouveau dans le viseur

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 devrait poursuivre dans le vert après une séance inaugurale du semestre tout juste positive vendredi (+0,14%). Les indicateurs de préséance pointent en territoire positif.

Wall Street sera fermée aujourd'hui en raison de la fête nationale aux Etats-Unis. A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,84%, soutenu par les "utilities". En Chine, la progression des indices est freinée par l'annonce dimanche d'un renforcement des restrictions dans plusieurs villes de l'est du pays en raison de l'apparition de nouveaux foyers de contamination au COVID-19.

Côté Etats-Unis, la Réserve fédérale publiera cette semaine le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire au cours de laquelle a été approuvée une augmentation de trois quarts de point de son principal taux d'intérêt, sa plus forte hausse depuis 1994.

WALL STREET

Après une baisse initiale, la Bourse de New York est parvenue à se hisser dans le vert ce vendredi soir, 1er juillet, après un premier semestre boursier désastreux marqué par une chute de 20,5% de l'indice S&P 500 face aux craintes de récession induites par le resserrement monétaire de la Fed face à l'inflation. Le baril de pétrole brut WTI a rebondi de 2,5% vendredi soir à 108,43$, tandis que le taux de l'emprunt US à 10 ans a reflué à 2,88%.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,05% à 31.097 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,06% à 3.825 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 0,9% à 11.127 pts, avant un week-end de 3 jours, Wall Street étant fermé lundi pour la Fête de l'indépendance des Etats-Unis, célébrée le 4 juillet.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de juin (BEA).)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0430$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 111,63$. L'once d'or se traite 1.811$.

VALEURS A SUIVRE

Elior annonce que Bernard Gault, qui était son directeur général par intérim depuis la démission surprise, début mars, de Philippe Guillemot, devient son PDG, dans un communiqué lundi.

Saint-Gobain a signé un accord définitif en vue de la cession de Protrae, son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark, en raison d'un positionnement et d'une taille critique insuffisants. Protræ, qui emploie environ 100 collaborateurs sur deux sites à Rødding et Holsted et a généré un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2021, est cédée à son principal client jem & fix. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan " Grow & Impact ". Elle est soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence compétente et devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2022.

Orpea annonce qu'un profond renouvellement de son Conseil d'administration sera proposé à la prochaine Assemblée générale. Ainsi, il sera proposé à cette Assemblée générale de désigner, pour une durée de 4 ans, 5 nouveaux administrateurs, dont 4 sont indépendants et dont les compétences variées apporteront des expertises supplémentaires au Groupe. Les 4 nouveaux administrateurs indépendants qui seront soumis au vote des actionnaires le 28 juillet 2022 sont Guillaume Pepy, Président d'Initiative France et ancien Président-Directeur général de la SNCF ; Isabelle Calvez, Directrice des Ressources humaines du Groupe Veolia ; John Glen, Président du Conseil d'administration de BIC SA jusqu'en mai (sur proposition de CPPIB) ; David Hale, Directeur général de Guerbet Group. Par ailleurs, comme annoncé le 2 mai lors de sa nomination, Laurent Guillot, Directeur général d'Orpea, sera proposé comme nouvel administrateur lors de cette Assemblée générale. Enfin, Bertrand Finet, Directeur général de Peugeot Invest Assets, succèdera à Thierry de Poncheville comme représentant permanent de la société Peugeot Invest Assets au Conseil d'administration d'Orpea à l'issue de cette Assemblée générale.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank ajuste la mire sur Sodexo de 93 à 94 euros ('achat').

La Deutsche Bank ajuste le curseur sur Dassault Aviation de 198 à 200 euros ('achat').

INFOS MARCHÉS

Mastrad : émission obligataire de 500 kE après des tensions de trésorerie.

Foncière Inea : Suravenir détient 5,12%.

EN BREF

CGG : Sercel attributaire pour l'acquisition de la division logiciels d'ION.

i2S : cession à Basler AG de la filiale distribution.

Hunyvers : Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet intégrés.

Makheia confirme ses principaux enjeux 2022 face aux actionnaires.

Arkema finalise l'acquisition de Permoseal en Afrique du Sud.

Recylex : Manuel Gil devient PDG.

Plastic Omnium finalise l'acquisition de l'éclairage automobile d'Osram.