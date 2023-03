Préouverture Paris : le CAC 40 annoncé en petite baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs digèrent les derniers choix des plus grandes banques centrales au monde, celles des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou encore la BCE, qui ont augmenté leurs taux d'intérêt depuis la semaine dernière, de 25 ou 50 points de base, malgré les turbulences du secteur bancaire. Les messages donnés en marge de ces relèvements, notamment par Jerome Powell, ont jeté quelque peu le trouble sur les prochains rendez-vous, l'inflation susceptible de motiver de nouvelles hausses de taux, restant à des niveaux élevés. Les investisseurs évaluent à 65% la probabilité que la Fed ne touche pas à ses taux en mai, selon le baromètre FedWatch.

Dans ce contexte, le CAC 40 est attendu en légère baisse à l'ouverture. Tendance encore peu marquée, susceptible d'évoluer d'ici 9 heures. Et encore plus par la suite puisque sont attendus, en matinée, les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans la zone euro au titre du mois de mars.

WALL STREET

Wall Street, malmené la veille après les annonces de la Fed et des commentaires peu engageants de Janet Yellen concernant la protection des avoirs dans le secteur bancaire, a rebondi jeudi. Le S&P 500 est remonté de 0,3% à 3.948 pts, le Dow Jones a repris 0,23% à 32.105 pts et le Nasdaq a progressé de 1,01% à 11.787 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (13h30)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (14h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (14h45)

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (14h45)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- PIB espagnol final du quatrième trimestre. (09h00)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire des services en zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI composite préliminaire de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0832 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,09 $. L'once d'or se traite 1.988 $.

VALEURS A SUIVRE

Cegedim a dégagé en 2022 un résultat opérationnel courant en repli à 25,7 millions d'euros contre 39,9 millions d'euros en 2021. Il représente 4,6% du chiffre d'affaires en 2022 contre 7,6 % en 2021. " Ce recul résulte principalement de l'impact des embauches massives pour accompagner la croissance de Cegedim Santé, des difficultés rencontrées par les activités destinées aux professionnels de santé au Royaume-Uni et des investissements soutenus en innovation (R&D) ", explique Cegedim. Le chiffre d'affaires avait progressé de 5,8%, pour s'établir à 555,2 millions d'euros en 2022.

Virbac a dégagé un résultat opérationnel courant 2022 avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 186,6 millions d'euros, en progression de 7,7% par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) ressort à 15,3% alors que le chiffre d'affaires annuel avait connu une évolution globale de +14,3% à presque 1,22 milliard d'euros. Le résultat net part du Groupe s'établit à 122 ME, soit une hausse de 8%. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,32 euro par action, en progression par rapport à 1,25 euro en 2021. Pour 2023, Virbac confirme sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%. Cette dégradation de la marge est principalement le résultat de l'accélération volontaire des investissements en R&D rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022 et des effets attendus de l'inflation en 2023.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

FDE, Celyad Oncology, IT Link, Wallix, Wedia, Acticor Biotech, Medical Devices Venture, Archos, Esker

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies relève son objectif de cours sur Kering de 565 à 655 euros, abaisse son objectif sur Korian à 7,5 euros et passe d'achat à 'neutre' sur UBS en abaissant le curseur de 24 CHF à 20 CHF.

JP Morgan relève son objectif sur TechnipEnergies à 20,4 euros, contre 18,7 euros.

INFOS MARCHÉS

Florentaise, 2ème IPO de l'année à Paris

Europlasma : mise en place d'un nouveau financement obligataire de 15 ME

EN BREF

Celyad Oncology nomme Georges Rawadi comme nouveau CEO

Gaussin se renforce au Canada

Thalès : un nouveau hub de défense à Singapour

McPhy : accord de fabrication d'électrolyseurs avec le conglomérat indien L&T