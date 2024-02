Préouverture Paris : le CAC 40 annoncé dans le vert

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 va repartir de l'avant ce matin, reprenant sans doute une partie du terrain perdu hier (-0,88%), en attendant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Mais pas de quoi retrouver son plus haut historique de 7 702,95 points atteint mercredi...

Hier soir, les résultats trimestriels de Meta et d'Amazon ont agréablement surpris et vont porter l'ensemble du segment "tech" ce matin. Tout du moins jusqu'à 14h30 et le rapport mensuel sur l'emploi américain... Alors que les investisseurs continuent de parier sur un assouplissement monétaire important et dès le premier semestre, une résistance plus forte qu'attendue du marché du travail pourrait raviver les craintes que la Fed ne baisse pas ses taux aussi fortement qu'attendu, alors que son président, Jerome Powell, a déjà écarté la possibilité d'une première baisse de taux d'intérêt directeur en mars.

WALL STREET

Wall Street s'est redressé jeudi, au lendemain de sa correction marquée notamment par une chute de 2,23% du Nasdaq dans le sillage d'Alphabet et dans la foulée des déclarations prudentes de la Fed... Le S&P 500 remonte de 1,25% à 4.906 pts, le Dow Jones reprend 0,97% à 38.519 pts et le Nasdaq monte de 1,30% à 15.361 pts. Les annonces de résultats, assez contrastées dans l'ensemble, avaient constitué un prétexte à quelques prises de bénéfices mercredi, alors que Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 s'affichaient quasiment au plus haut historique...

ECO ET DEVISES

France :

- Production industrielle en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0878$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,06$. L'once d'or se traite 2.054 $.

VALEURS A SUIVRE

Bassac publie un chiffre d'affaires annuel 2023 de 1,297 milliard d'euros, en baisse de -4% par rapport à son chiffre d'affaires 2022 pro forma de Maisons Baijot sur 12 mois (1,352 MdE). Il est rappelé que la société Maisons Baijot est consolidée par la méthode de l'intégration globale depuis l'acquisition de 55% de son capital par Bassac, le 30 septembre 2022. En 2023, le chiffre d'affaires baisse de -4% à périmètre comparable.

Publicis : un accord a été conclu entre les procureurs généraux des 50 Etats américains, le district de Columbia et certains territoires des Etats-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi 3 années de discussions. Les procureurs généraux ont reconnu la bonne foi et l'attitude responsable et citoyenne de Publicis Health lors de la conclusion de cet accord. Cet accord de règlement permet de clore 3 années de discussion, et se conclut par un paiement net de 148 ME.

Stellantis : Peugeot affiche une performance exceptionnelle en France en janvier et prend le leadership du marché VP+VU avec une part de marché de 16,8%, et une hausse de 15,6% de ses volumes de ventes, dans un marché en progression de 8,6%. Peugeot prend également le leadership du marché des véhicules particuliers avec 16,7% de part de marché, et une hausse de 15,4% de ses volumes de ventes vs 2023. Peugeot se classe en tête du marché B2B en France en janvier 2023 en VP+VU avec notamment la première place occupée par la Peugeot 308. La Peugeot 208 se classe en tête des véhicules particuliers les plus vendus en France avec une part de marché de 6,8%, en progression de 1,5 points vs. janvier 2023. La Peugeot e-208 est également numéro un du segment des BEV à particulier avec 10,9% de part de marché, en progression de 1,7 points vs. janvier 2023. Deux véhicules Peugeot restent dans le top 5 des VP : les Peugeot 208 et Peugeot 2008.

NRJ Group enregistre au 4e trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 113 ME, en hausse de +5,1% par rapport à celui de 2022. Les activités Radio et Diffusion progressent respectivement de +7% et de +7,8%, quand l'activité Télévision enregistre une baisse de -2,6% en lien avec celle du marché publicitaire du média Télévision. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2023 s'établit à 391,7 ME, en croissance de +3% par rapport à celui de 2022.

Bonduelle : l'activité du Groupe est ressortie en croissance en valeur et à taux de change constants (+4,5%) en dépit du repli limité des volumes dans un contexte de consommation mondiale en baisse. Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023-2024 du Groupe s'établit à 1.213,1 millions d'euros contre 1.243,4 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice précédent, soit une évolution de +4,5% en données comparables et -2,4% en données publiées. La croissance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre montre une accélération, comparativement au 1er trimestre de l'exercice. Les évolutions des devises ont un effet négatif sur la croissance de l'activité de -6,9%, principalement lié à la dépréciation du rouble russe et dans une moindre mesure celle du dollar américain.

Vallourec a annoncé que ses résultats 2023 seront finalement supérieurs à ses précédentes perspectives. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour l'exercice 2023 devrait être supérieur à 1.190 millions d'euros (entre 1.075 et 1.175 millions d'euros précédemment). Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait ainsi 275 millions d'euros. La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023, auparavant attendue positive, devrait dépasser 140 millions d'euros, qui incluent environ 37 millions d'euros liés à la cession du site de Muelheim.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Winfarm, Aquila

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

SG repasse d'achat à 'conserver' sur Lectra avec un objectif ajusté de 30 à 35 euros et repasse de 'acheter' à 'conserver' sur Legrand avec un objectif ajusté de 95 à 97 euros.

Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur Safran avec un objectif relevé de 194 à 200 euros.

Barclays est à 'pondération de marché' sur Pluxee avec un objectif de 28 euros et Morgan Stanley à 'pondération de marché' avec un objectif de 32 euros.

INFOS MARCHE

Solocal : nouvel accord des créanciers pour différer le paiement des coupons

Orapi : Groupe Paredes détient 84,23% du capital après l'OPA

GeNeuro veut lever 5 ME

EN BREF

The Azur Selection annonce son arrivée sur le marché français de l'hôtellerie

Verimatrix collabore avec Amazon Web Services

Groupe SFPI : cession définitive de la participation de Spring Management

Europlasma : dépôt d'une offre de reprise globale de MG-Valdunes

Quadient annonce l'acquisition de Frama

Groupe Crit confirme son intention d'acquérir OpenjobMetis

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition d'ICC