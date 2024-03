Préouverture Paris : le CAC 40 à 8.000 points... C'est pour aujourd'hui?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui avait battu son record à chaque séance de la semaine dernière avant de souffler quelque peu depuis ce lundi, a repris sa marche en avant hier inscrivant un nouveau sommet historique en séance à 7 977,68 points. Ce matin, il est attendu dans le vert et pourrait venir tutoyer les 8.000 points et pourquoi pas les franchir pour la 1ère fois. Jusqu'à présent, l'approche de ce niveau symbolique a déclenché des prises de bénéfices.

Après la publication hier de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis et des prix à la consommation en Allemagne, en Espagne et en France, le marché prendra connaissance ce vendredi à 11h de la statistique de l'évolution des prix à la consommation dans l'ensemble de la zone euro. Les investisseurs espèrent que cette statistique confirmera la décrue de l'inflation et le prochain assouplissement des politiques monétaires.

WALL STREET

Wall Street a perdu du terrain mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,17% à 5.069 pts, le Dow Jones reculant de 0,31% à 38.949 pts et le Nasdaq cédant 0,55% à 15.947 pts. Les prises de bénéfices l'ont emporté à la suite des récents records et en attendant les chiffres de l'inflation US prévus jeudi.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- PIB préliminaire italien. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice préliminaire des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0835$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,17$. L'once d'or se traite 2.043 $.

VALEURS A SUIVRE

Vallourec présente un RBE au T4 2023 de 280 millions d'euros, en progression de 58 millions d'euros par rapport au T3 2023 et en baisse de 32 millions d'euros par rapport au T4 2022, porté par la forte rentabilité du segment Tubes. Le RBE du segment Tubes ressort à 249 millions d'euros, en hausse séquentielle de 56 millions d'euros et en baisse de 36 millions d'euros par rapport au T4 2022, aidé par des volumes en hausse séquentielle en Amérique du Nord et dans la région Hémisphère Est ainsi que par l'amélioration de notre performance opérationnelle en Amérique du Sud. Le RBE du segment Mine & Forêts de 43 millions d'euros (en hausse séquentielle de 10% et de 21 millions d'euros par rapport au T4 2022) : la baisse de la production vendue d'environ 0,1 million de tonne par rapport au T3 2023 a été compensée par des prix du minerai de fer favorable. Le Flux de trésorerie disponible ajusté est de 275 millions d'euros, en hausse significative par rapport au T3 2023. La dette nette est réduite de moitié par rapport au T4 2022 : de 1.130 millions d'euros à 570 millions d'euros.

Maurel & Prom, qui avait déjà publié son chiffre d'affaires annuel (682 M$ en légère hausse), dévoile ce matin un excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établissant à 359 M$, en baisse de 19% par rapport à l'exercice précédent (443 M$). Les dotations aux amortissements s'élèvent à 106 M$ en 2023 contre 85 M$ en 2022. Le Groupe a enregistré 15 M$ en charges d'exploration pour l'exercice, dont 8 M$ en Colombie pour la fin de la campagne de forage sur le permis de COR-15 début 2023 et 5 M$ dans le cadre de la cessation des activités en Namibie. Le résultat opérationnel courant s'élève à 193 M$, après prise en compte d'une charge de 46 M$ liée aux diverses opérations de croissance. Les charges financières nettes figurant dans le compte de résultat s'élèvent à 20 M$, en baisse par rapport à 2022 (23 M$) malgré la hausse des taux d'intérêt. L'impôt sur les résultats s'élève à 131 M$ en 2023. La quote-part de résultat de M&P provenant des sociétés mises en équivalence est de 200 M$, dont 27 M$ pour la participation de 20,46% détenue dans Seplat Energy, et 174 M$ pour la participation de 40% dans Petroregional del Lago au Venezuela. Cette dernière quote-part de résultat inclut 126 M$ de résultat courant correspondant au résultat de l'exercice 2023, ainsi que 47 M$ de résultat exceptionnel liés à des reprises de provisions pour la période 2018-2022. Le résultat net consolidé pour l'exercice 2023 s'élève à 242 M$, en hausse de 18% par rapport à 2022 (206 M$). Le résultat net courant (hors éléments exceptionnels) est quant à lui de 255 M$, en hausse de 21%. Le résultat net en part Groupe s'élève à 210 M$.

Bonduelle : le résultat opérationnel s'établit à 33,4 millions d'euros en données publiées contre 41,5 millions d'euros au même semestre de l'exercice précédent. Le résultat net de l'ensemble consolidé du Groupe Bonduelle au titre du 1er semestre de l'exercice 2023-2024 s'établit à 4,5 millions d'euros, contre 20 millions d'euros l'exercice précédent. Bonduelle parle toujours d'un climat de consommation sous pression mais confirme ses objectifs annuels de croissance de chiffre d'affaires d'environ 5% et de progression du résultat opérationnel courant d'environ 15%, à données comparables.

Saint Gobain bénéficie d'une bonne résilience du chiffre d'affaires à -0,9% à données comparables en 2023 malgré un environnement difficile dans la construction neuve en Europe. La marge d'exploitation atteint un niveau record à 11%, en progression dans toutes les régions. Le résultat net courant ressort à 3.242 ME vs. 3.335 ME. Le cash flow libre se situe à 3,9 MdsE. Un dividende de 2,10 Euros, soit +5% sera proposé au titre de l'exercice 2023. Pour les perspectives 2024, malgré un contexte qui reste difficile sur certains marchés, le groupe vise une marge d'exploitation à deux chiffres pour la 4e année consécutive.

Valeo : le chiffre d'affaires est de 22.044 ME, en hausse de 11% à périmètre et taux de change constants. L'EBITDA s'établit à 2.647 ME soit 12% du chiffre d'affaires, en hausse de 60 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023. La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à 838 ME, soit 3,8% du chiffre d'affaires en hausse de 140 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, atteignant la guidance 2023. Le résultat net part du Groupe s'élève à 221 ME vs. 148 ME en données retraitées. Pour 2024, la société prévoit des revenus de 22,5-23,5 MdsE avec une marge d'Ebitda de 12,1% à 13,1%...Valeo compte augmenter de plus de 60% le résultat d'exploitation et la génération de cash entre 2023 et 2025.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Genfit, Capelli, Soditech, Arcure, MND Group, Groupe EPC, Unibel, Abionyx Pharma, BOA Concept, Charwood Energy, Bourrelier Group

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan souspondère Air France-KLM mais réhausse un peu sa cible à 9,20 euros.

Barclays surpondère SES avec un objectif ajusté de 7,20 à 7,80 euros. Barclays surpondère aussi Stellantis avec un objectif ajusté de 22 à 28,50 euros.

HSBC est à l'achat sur Valeo avec un cours cible ramené de 15,50 à 14,50 euros.

INFOS MARCHE

Spineway : le regroupement d'actions est effectif

Believe : point sur l'acquisition par le Consortium d'un bloc de 71,92%

EN BREF

ABC arbitrage veut rassurer ses actionnaires

MaaT Pharma : évaluation positive de MaaT033 dans la SLA

Affluent Medical : des résultats positifs à un an sur la valve Epygon

Lumibird : contrat en Suède dans la Défense