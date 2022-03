Préouverture Paris : la vague haussière asiatique va toucher le CAC40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir finalement limité sa baisse hier (-0,23%), le CAC40 est de nouveau bien disposé et est attendu en franche hausse dans les premiers échanges du jour. Les 6.400 points devraient être franchis à la hausse selon les indicateurs de préséance.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir que les négociations entre ukrainiens et russes, qui reprendront ce mercredi, semblaient plus réalistes mais que davantage de temps serait nécessaire pour une prise de décision. Les marchés sont à l'affût des avancées diplomatiques alors que la guerre se poursuit.

Mais la vague haussière du jour provient de l'Asie : à la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 1,64%, alors que les actions chinoises ont très nettement accentué leur progression après les annonces du vice-Premier ministre sur de prochaines mesures politiques favorables aux marchés de capitaux. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations a progressé de 4,32% tandis que l'indice composite de Shanghai a pris 3,48%. Hong Kong s'est envolé de 8,87%! Les autorités sanitaires ont signalé 1.860 nouveaux cas symptomatiques de contamination locale par le coronavirus en Chine continentale, soit près de deux fois moins que la veille.

Dans ce contexte de préoccupations géopolitiques, le rendez-vous passe désormais presque inaperçu : en fin de journée, on prendra connaissance des annonces de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Le marché anticipe largement une hausse de taux directeurs américains, de 0,25%, la première en trois ans, face à la hausse continue des prix. Mais a priori, la première d'une longue série...

WALL STREET

La Bourse de New York a vivement rebondi mardi, les marchés soufflant un peu grâce à la poursuite de la correction des cours du pétrole, tandis que les négociations se poursuivaient en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine, le président ukrainien Zelensky indiquant que son pays ne réclamait plus son entrée dans l'Otan. Les taux d'intérêts se sont stabilisés à la veille des annonces de la Fed, qui devrait entamer mercredi son cycle de relèvement des taux directeurs pour juguler l'inflation.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,82% à 33.544 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 2,14% à 4.262 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 2,92% à 12.948 pts. Le Nasdaq a ainsi réduit sa chute à 19,3% par rapport à son record de novembre dernier. Parmi les plus fortes hausses du jour figurent des grandes "technos" dont Microsoft (+3,8%), Apple (+2,9%), Alphabet (+2,58%), Amazon (+3,8%), Meta Platforms (+2,8%) ou encore Nvidia (+7,7%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (13h30)

- Ventes de détail. (13h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (15h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (19h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (19h30)

Europe :

- Indice italien final des prix à la consommation. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0967$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 102,09$. L'once d'or se traite 1.916$.

VALEURS A SUIVRE

Mersen : Le résultat opérationnel courant atteint 92,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 10% en augmentation de 190 points. Cette amélioration est largement due à un effet volume et un effet mix positifs. Les gains de productivité et les effets positifs du plan de restructuration ont compensé l'inflation des coûts salariaux et les effets négatifs liés au contexte Covid. De plus, les augmentations de prix ont permis de neutraliser en partie l'inflation des coûts de matières premières et d'énergie. L'EBITDA du Groupe atteint 148,8 millions d'euros, soit une marge de 16,1 % en croissance de 160 points par rapport à 2020. Le résultat net part du Groupe s'élève à 54,4 millions d'euros, contre une perte de -12 millions d'euros en

2020.

Publicis a annoncé l'arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Publicis Groupe transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l'engagement contractuel d'assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Valbiotis, Groupe Open, Precia Molen, Tivoly, Implanet, Assystem

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC abaisse sa recommandation sur le Crédit Agricole à "conserver" contre "acheter" et ajuste son objectif de cours de 17,5 à 11 euros, abaisse son objectif à 67 euros, contre 81 euros, sur BNP Paribas et abaisse son objectif de 34 à 25 euros sur la SG.

INFOS MARCHES

Altur Investissement : investissement minoritaire au capital de EMP Rotomoulage.

Tivoly : Peugeot Frères Industrie prend un bloc majoritaire.

Pharnext : tirage d'une huitième tranche de 300 obligations convertibles en actions.

Atari : projet de transfert sur Euronext Growth.

EN BREF

Ipsen : investissement dans un dispositif électronique innovant d'auto-injection.

Witbe lance deux nouveaux modèles de Witbox.

Voltalia : cession de 33% d'une centrale solairel.