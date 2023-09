Préouverture Paris : la tendance demeure favorable pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 devrait continuer dans le vert, après sa performance d'hier (+0,50%) selon les indicateurs de préséance disponibles. Le marché se montre de nouveau optimiste avant la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis dans le courant de la semaine et la réunion de la Banque centrale européenne ce jeudi, qui doit préciser la direction de sa politique monétaire. Les investisseurs parient désormais sur un statu quo sur les taux (93% selon le baromètre Fedwatch pour le rendez-vous de septembre de la Fed). Si finalement les banques centrales devaient se montrer trop restrictives, la déception n'en serait que plus forte...

WALL STREET

Wall Street a progressé plus nettement lundi dans le sillage du Nasdaq qui a gagné 1,14% à 13.917 pts avec l'aide du rebond de Tesla (+10% !), dopé par un broker... Le S&P 500 s'accorde 0,67% à 4.487 pts et le Dow Jones +0,25% à 34.663 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Balance commerciale allemande. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0740 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 90,96 $. L'once d'or se traite 1.919 $.

VALEURS A SUIVRE

SES-imagotag publie une forte amélioration des résultats et un cash-flow positif au 1er semestre 2023. Le Chiffre d'affaires est de 380 ME, en croissance de 33% (vs. S1 2022). La Marge sur Coûts Variables ressort à 92 ME, soit 24% du CA (en hausse de +2,8 pts vs. S1 2022). L'EBITDA est de 43,5 ME, en croissance de 72%, soit 11,4% du CA (+2,5 pt vs. S1 2022). Le Free Cash-Flow est positif à hauteur de 35 ME sur le 1er semestre. La poursuite de l'amélioration de la rentabilité est attendue au 2ème semestre.

Exclusive Networks annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition d'Ingecom, distributeur à valeur ajoutée 100% spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence, afin d'accélérer l'expansion d'Ignition Technology en Europe du Sud. Fondé en 1996, Ingecom est un distributeur espagnol à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence pour les technologies émergentes et disruptives, disposant d'un réseau de plus de 500 partenaires. Avec son siège basé à Bilbao, Ingecom est présent en Espagne, au Portugal et en Italie. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2022 et sa rentabilité est comparable à celle d'Exclusive Networks.

Vranken-Pommery Monopole : Le résultat opérationnel courant atteint 11 ME et a plus que doublé par rapport au premier semestre 2022. La marge opérationnelle courante s'élève à 9,3% en forte amélioration (4,8% au premier semestre 2022). Le résultat opérationnel est en progression de 86,7%, atteignant 11,2 ME, contre 6 ME en 2022. La remontée forte et rapide des taux d'intérêt sur le premier semestre 2023 est compensée par l'évolution des marges. Le résultat net s'améliore de +4,8% à -2 ME.

Actia Group et Diadem, maison mère de STEEL Electronique, sont entrées en discussions exclusives pour étudier les modalités de leur rapprochement. Cette opération reste sujette à négociation. Œuvrant dans la région toulousaine, capitale européenne de l'aérospatiale, où le développement du NewSpace renforce les perspectives industrielles, ACTIA envisage d'étendre son ambition spatiale avec la société Steel Electronique. Ce rapprochement permettrait à ACTIA de faire émerger un ensemble industriel de référence en tant que fournisseur d'électronique embarquée, essentiellement en tant que fournisseur de rang 2 (TIER 2), pour les domaines : Aéronautique, Spatial et NewSpace, Télécommunication (sol et spatial embarqué).

Séché Environnement fait part d'une croissance organique forte au S1 avec un CA contributif de 492 ME, +9% vs. 30/06/22. Les Marges opérationnelles sont élevées avec un EBE de 102 ME (soit 23% du CA) +5% vs. 30/06/22. Le ROC est de 45 ME (soit 11% du CA) +3% vs. 30/06/22. La situation financière est confortée avec un Cash Flow disponible à 45% de l'EBE +81% vs. 30/06/22. Le Levier financier est de 2,7x (-0,1x vs. 31/12/22).

Interparfums présente un chiffre d'affaires net au S1 de 396,1 ME, contre 318,7 ME il y a un an. Le bénéfice net ressort à 77,6 ME contre 54,2 ME. Le résultat d'exploitation est de 102,2 ME après 71,8 ME il y a un an. Les perspectives 2023 sont confirmées avec une marge opérationnelle qui devrait atteindre 18% à 19% pour l'ensemble de l'exercice.

Vallourec organise aujourd'hui sa journée Investisseurs à Londres. Le groupe compte présenter les mesures déployées par la nouvelle direction pour lui permettre d'être "plus rentable, plus résilient et de générer plus de trésorerie". L'équipe dirigeante de Vallourec détaillera les principales étapes déjà franchies et celles qui le seront à l'avenir afin d'améliorer les performances financières du Groupe. Outre la fermeture déjà annoncée de sites européens, la direction de Vallourec présentera sa stratégie de montée en gamme en Chine ainsi que la prochaine étape de transformation de ses actifs en Amérique du Sud. Vallourec détaillera également ses fortes ambitions dans le domaine des Energies Nouvelles et dévoilera pour la première fois à la communauté financière son concept de stockage vertical de l'hydrogène. Vallourec s'est fixé pour objectif que son segment " Energies Nouvelles " représente 10 à 15 % du Résultat Brut d'Exploitation du Groupe d'ici 2030. Vallourec aspire à devenir l'une des sociétés de son secteur "les plus favorables à ses actionnaires" par ses distributions de dividendes qui pourraient potentiellement reprendre dès 2025. C'est l'objectif du groupe qui s'attache à créer les conditions lui permettant de distribuer ce dividende.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Charwood Energy, Obiz, Advicenne

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Carbios en ciblant un cours de 51 euros.

INFOS MARCHE

Advicenne : augmentation de capital de 6 ME au prix de 2,41 euros par action

EN BREF

Groupe ADP : réaction du groupe à la décision de l'Autorité de la Concurrence

MaaT Pharma achève la construction de la nouvelle infrastructure

Voltalia : Helexia signe un partenariat de génération distribuée avec Prime Energy au Brésil

Ose Immuno : publication des résultats positifs de phase 3 du vaccin contre le cancer du poumon

Kalray coopère avec Grass Valley