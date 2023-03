Préouverture Paris : la prudence domine sur le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris est attendue en légère baisse ce jeudi, dans la foulée de son léger recul d'hier (-0,46%) lors de la séance inaugurale du mois de mars. Il a ainsi commencé de façon plus poussive après un mois de février qui s'est finalement clôturé sur une performance de +2,62% pour le CAC 40, après les +9,40% du mois de janvier.

Aux Etats-Unis, l'activité manufacturière s'est à nouveau contractée le mois dernier mais c'est surtout la remontée d'un indice sur les prix des matières premières qui inquiète, dernier signe en date d'une inflation tenace.

Les investisseurs s'attendent toujours à ce que la Fed relève ses taux d'un quart de point dans trois semaines mais la probabilité d'un relèvement d'un demi-point a gagné du terrain récemment. Les traders sont de plus en plus nombreux à anticiper que la Fed portera son taux directeur au delà de 5,5%, selon l'outil FedWatch du CME.

A suivre en début de séance les évolutions des titres Technip Energies, Vallourec, Veolia et Scor qui ont publié leurs comptes.

WALL STREET

Wall Street a encore peiné à trouver sa tendance mercredi, alors que les places européennes ont effacé leurs gains du jour à la suite de nouveaux chiffres inquiétants de l'inflation allemande en février. Le S&P 500 perd 0,47% à 3.951 pts, alors que le Dow Jones est stable (+0,02%) à 32.661 pts. Le Nasdaq abandonne 0,66% à 11.379 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Productivité non-agricole finale du quatrième trimestre. (14h30)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0641 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,14 $. L'once d'or se traite 1.832 $.

VALEURS A SUIVRE

Veolia : Le chiffre d'affaires de Veolia réalisé au cours de l'exercice 2022 s'établit à 42 885 millions d'euros, en croissance de 49,4 % à change constant par rapport au chiffre d'affaires de 2021 publié. Cette très forte croissance résulte de l'acquisition de Suez, dont la contribution au chiffre d'affaires cumulé ressort à 9 722 MEUR et d'une croissance organique de 4 565 millions d'euros (+16%). Sur la base du chiffre d'affaires combiné de Veolia et des actifs de Suez, la croissance s'est établie à +14,1%, à périmètre et change constants. Veolia enregistre aussi une forte croissance de l'EBITDA, à 6 196 MEUR contre 5 823 MEUR au 31 décembre 2021 combiné, soit une croissance de +7,2 % à périmètre et change constants. Et une forte croissance de +16,3 % de l'EBIT courant à 3 062 MEUR, à périmètre et change constants. Le résultat net courant part du groupe a atteint 1 162 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 896 millions d'euros au 31 décembre 2021 publié (+29,7% et +27,7% à change constant). Le résultat net publié part du groupe ressort à 716 millions contre 404 millions d'euros au 31 décembre 2021 publié (+77 %).

Scor a conclu l'année 2022 en dégageant un résultat net de 208 millions d'euros au quatrième trimestre. Les primes brutes émises sont ressorties à 19.732 millions d'euros en 2022, en hausse de 4,9% par rapport à 2021. La perte nette du groupe s'établit à -301 millions d'euros en 2022, comparée à un résultat net de 456 millions d'euros en 2021. Les capitaux propres du groupe sont de 5.133 millions d'euros à fin décembre 2022 correspondant à un actif net comptable par action de 28,48 euros, en baisse de -19,2% par rapport à 2021 (35,26 euros).

SMCP annonce un chiffre d'affaires record de 332 ME au quatrième trimestre, en hausse de 4% en organique par rapport à 2021, malgré une base de comparaison élevée. Le Chiffre d'affaires 2022 ressort à 1.206 ME, en hausse de 13% en organique, porté par une croissance 'like-for-like' de +14%. Le groupe souligne une très forte dynamique en Europe et en Amérique du Nord, ainsi qu'en région APAC hors Chine Continentale, tandis que cette dernière est restée très impactée par la situation sanitaire. Hors Chine Continentale, le Groupe a enregistré une croissance organique de +23% sur l'année par rapport à 2021. Le groupe insiste sur le succès de la stratégie 'full price' avec un taux moyen de remise en baisse de 4 points en un an et 9 points en deux ans. Le réseau de magasins est stable sur l'exercice, mais avec une dynamique positive, avec 13 ouvertures nettes au quatrième trimestre. L'EBIT ajusté ressort en forte croissance à 111 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 96 ME en 2021, avec un doublement du Résultat Net à 51 ME.

Vallourec dévoile des résultats en nette amélioration au quatrième trimestre et supérieurs aux attentes de la place. Le spécialiste des tubes sans soudure enregistre sur la période un résultat brut d'exploitation de 312 millions d'euros (contre 136 ME au T4 2021 et 298 ME de consensus), soit une marge de 20,2% contre 12,8% un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,541 milliard d'euros (1,48 MdE de consensus), en progression de 45% (+31,5% à taux de change constants). La marge industrielle ressort à 415 ME, soit 26,9% du chiffre d'affaires. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s'est établi à 78 ME, contre 89 ME au T4 2021.

Technip Energies dévoile un chiffre d'affaires ajusté de 6,4 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,0 %, en hausse de 50 points de base par rapport à l'année précédente. Le résultat net progresse à 320,2 ME, contre 251,4 ME en 2021,soit 1,79 Euro par action, contre 1,39 Euro un an plus tôt. La forte croissance du bénéfice par action permet d'augmenter le dividende proposé à 0,52 EUR/action, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2022 s'élèvent à 3 845 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Eniblock, Robertet, Groupe PAT, Artea, Broadpeak

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Portzamparc est à 'achat fort' sur Spie en ciblant un cours de 31,50 euros.

INFOS MARCHÉS

LVMH : lance son programme de rachat d'actions de 1,5 MdE

Carrefour : les salariés bientôt actionnaires !

EN BREF

Biophytis : signe un accord-cadre avec Intsel Chimos pour le traitement des formes sévère de COVID-19

Stellantis et Koç Holding renforcent leur coentreprise, Tofa

Theradiag : changement de gouvernance, une page se tourne...