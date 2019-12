Préouverture Paris : la performance annuelle du CAC40 en phase de cristallisation

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Il ne reste plus que 5 séances de Bourse en 2019 (4 séances complètes dont aujourd'hui et 2 moitiés de séances les 24 et 31 décembre prochains) et la performance annuelle, à Paris, tend peu à peu à se cristalliser avec un CAC40 progressant de +26,25% à ce stade. On s'oriente donc vers une année faste, l'une des plus belles depuis la création de l'indice en 1987.

L'absence de catalyseur à la hausse combinée à la levée des incertitudes concernant les principales craintes animant les marchés, aboutit à une absence de tendance depuis le début de semaine. Ce matin, le CAC40 doit demeurer assez proche de sa clôture d'hier, à une trentaine de points du niveau symbolique des 6.000 points.

Les marchés ont logiquement ignoré la mise en accusation de Donald Trump par la chambre des représentants. Le Sénat, à majorité républicaine, n'a en effet aucune intention de destituer le président américain.

WALL STREET

Les indices boursiers américains ont atteint de nouveaux records jeudi, à l'approche de la fin d'une année faste pour les actions. Le pétrole a aussi profité de ces anticipations, et pointe au plus haut depuis plus de trois mois. Les marchés ont en revanche ignoré la mise en accusation de Donald Trump par la chambre des représentants. Le Sénat, à majorité républicaine, n'a en effet aucune intention de destituer le président américain...

A la clôture, les trois principaux indices ont fini sur de nouveaux sommets historiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,49% à 28.377 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,45% à 3.205 pts, terminant pour la 1e fois le seuil des 3.200 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est apprécié de 0,67% à 8.887 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PIB final américain. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- PIB final britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.476$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1116$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 66,58$.

VALEURS A SUIVRE

Showroomprivé : Au vu des informations disponibles à ce jour sur l'activité du Groupe à fin novembre, Showroomprivé s'attend, en conséquence, à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre. Ce niveau d'activité, ainsi que la poursuite de l'écoulement de certains stocks dans les réseaux de déstockage physiques à des conditions dégradées, ne permettront pas mécaniquement à Showroomprivé d'atteindre son objectif de redevenir profitable au second semestre.

Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd, annoncent aujourd'hui les premiers résultats positifs de l'étude de phase III TIMES 2 sur l'Imeglimine, en association avec des hypoglycémiants autorisés et en monothérapie, dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. Ces résultats marquent le succès du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon, TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) qui comprenait trois études pivotales évaluant l'efficacité et la sécurité de l'Imeglimine chez plus de 1.100 patients.

GL events : Olivier Ginon, va se renforcer au capital de Polygone, société holding qui contrôle le capital de GL events. Au 30 novembre 2019, Polygone détenait 54,56% du capital et 64,06% des droits de vote. Monsieur Olivier Roux, co-fondateur et Vice-Président de GL events, souhaite se retirer du capital de Polygone et céder l'intégralité de sa participation directe et indirecte, soit 15,16% du capital de celle-ci au bénéfice de Monsieur Olivier Ginon.

Saint-Gobain a finalisé la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud (Hankuk Glass Industries) au fonds Glenwood Private Equity. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 10 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 240 millions d'euros.

ANALYSTES

Jefferies reste à 'sousperformance' sur Valeo avec un cours cible ajusté en baisse de 29 à 28 euros.

EN BREF

GenSight Biologics obtient 15 ME de financement.

Antalis continue son processus de recherche d'une nouvelle structure actionnariale.

Bone Therapeutics annonce l'avancée de JTA-004 vers une étude pivot de Phase III.

Wendel annonce la finalisation du programme de rachat d'actions de 200 ME.

Icade : la foncière santé du groupe finalise 3 opérations pour 315 ME.

OL Groupe rachète le Reign FC aux USA.

Aubay acquiert la société Quantic.

Damartex annonce l'acquisition de 95% des titres de la société Santéol.

Intrasense : fin du contrat de financement par OCA.

Reworld Media a levé 12,6 ME.