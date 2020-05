Préouverture Paris : la hausse se prolonge

(Boursier.com) — La tendance reste à la hausse ce mardi matin dans le prolongement d'hier en Bourse de Paris, alors que le vert l'emporte aussi largement en Asie sur toutes les places financières, dans l'espoir d'une sortie de crise sanitaire, tandis que la pandémie de covid-19 semble être en voie de régression partout dans le monde, sauf en Amérique Latine... Par ailleurs, le soutien indéfectible des banque centrales se confirme avec ce matin la Chine qui va renforcer sa politique économique et poursuivre ses efforts pour abaisser les taux d'intérêt des prêts, selon les dires du gouverneur de la Banque populaire de Chine. La Bourse de Shanghai remonte de 0,7% ce mardi, celle de Hong Kong reprend 2%, Seoul grimpe de 1,5% et la bourse de Tokyo regagne même 2,5%, alors que les mesures d'urgence sanitaire ont été levées au Japon hier. Taiwan progresse de 1,4% et Sydney grimpe de 2,2%.

ECO ET DEVISES

S'exprimant dans un entretien publié ce matin par la banque centrale chinoise, Yi Gang a expliqué que les fondamentaux économiques chinois demeuraient inchangés malgré les incertitudes et a répété que la position actuelle des autorités en matière de politique monétaire serait plus flexible. La BPC aura ainsi recours à différents outils de politique monétaire pour garantir des liquidités suffisantes et maintenir la croissance annuelle de la masse monétaire M2 à un niveau nettement plus important que l'an dernier, a-t-il ajouté. Yi a encore indiqué que l'ensemble des mesures engagées par la banque centrale depuis le début de l'épidémie de coronavirus s'élevaient à 827,63 milliards de dollars (757,96 milliards d'euros).

La Chine va aider les banques, principalement les établissements bancaires de petite et moyenne taille, à reconstituer leurs capitaux via différents canaux et améliorer leur capacité à gérer les créances douteuses, a-t-il dit.

Le gouverneur a promis que celle-ci allait poursuivre la réforme de son taux préférentiel de prêt afin de contribuer à la baisse des taux d'intérêt réels.

Pour le moment, ces espoirs d'une reprise économique rapide et d'un reflux de la pandémie de Covid-19 l'emportent sur les risques d'une nouvelle guerre commerciale entre Pékin et Washington, puisque Wall Street, fermée hier pour cause de "Memorial Day" aux Etats-Unis, a poursuivi dernièrement sa remontée après avoir repris plus de 3% sur ses différents indicateurs la semaine passée...

Le ton est pourtant nettement monté depuis la fin de la semaine dernière entre les deux principales puissances économiques mondiales... La crise du Covid-19 a ravivé les tensions qui étaient retombées depuis la signature le 15 janvier d'un accord commercial de Phase 1 entre Washington et Pékin. Cependant, face à la crise économique provoquée par la pandémie, la Chine chercherait à renégocier certains de ses engagements. L'administration Trump refuse de son côté toute renégociation de l'accord et menace Pékin de sanctions et de nouveaux droits de douane si elle se soustrait à ses obligations...

Vendredi, à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois, le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé la victoire de son pays dans la lutte contre le coronavirus, et a affirmé dans la foulée l'intention de Pékin d'imposer la loi sur la sécurité nationale et contre la sédition à Hong Kong. La réunification avec Taïwan est aussi évoquée une nouvelle fois de façon insistante... Autant de sujets de tensions avec les Etats-Unis, qui accusent Pékin d'avoir laissé le coronavirus se propager à partir de la ville de Wuhan, et soutiennent le mouvement pro-démocratie à Hong Kong ainsi que l'indépendance de Taïwan...

A suivre aux Etats-Unis ce mardi :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

L'euro remonte sur les 1,0910/$. Le baril de brent progresse encore à 36$. L'or pointe à 1.727$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi a annoncé son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron. L'offre publique et le rachat d'actions n'auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron.

Un supplément de prospectus provisoire relatif à l'offre sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6%.

Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. A l'issue de l'offre et du rachat d'actions de Regeneron, Sanofi détiendra environ 400.000 actions ordinaires de Regeneron, que l'entreprise conservera en soutien de sa collaboration actuelle avec Regeneron1.

Vinci : Le groupement composé d'ETF (mandataire), filiale d'Eurovia, et de Mobility, filiale de Vinci Energies, a été choisi par la Société du Grand Paris pour réaliser le marché d'équipements et de travaux de voies ferrées et caténaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du réseau du Grand Paris Express. Les travaux, d'un montant total de 120 ME, consistent à fournir et poser la voie ferrée, le profil aérien de contact et les équipements linéaires (passerelles, chemins de câbles, colonne sèche et pompes de relevage) d'un tronçon de 16,5 km en tunnel. Le projet commencera fin mai et durera 64 mois, avec une phase d'études puis de travaux à partir de mi-2021.

Ce tronçon est situé entre la future station Pont de Sèvres et la future gare Les Ardoines à l'est de Vitry-sur-Seine. Il sera relié au site de maintenance des infrastructures (SMI) de Vitry-sur-Seine pour lequel ETF réalisera, dans le cadre d'un marché attribué en janvier 2020, les voies ferrées, le profil aérien de contact et les équipements. De Pont de Sèvres à Noisy - Champs, la ligne 15 Sud reliera au total sur 33 km, 16 gares, en 37 minutes. Elle traversera 22 communes d'une population de plus d'un million d'habitants. Sa mise en service est prévue à l'horizon 2025.

D'autres filiales du groupe sont engagées dans la construction du réseau du Grand Paris Express, notamment les filiales de Vinci Construction pour la réalisation de tunnels et de gares de la ligne 15 Sud et pour le prolongement vers le sud de la ligne 14. Le 15 mai, la Société du Grand Paris a également attribué à un groupement piloté par Vinci Construction le premier contrat de construction de la ligne 18.

Automobile : Le secteur a soutenu la tendance hier lundi à la Bourse de Paris en attendant le plan de relance de l'Etat que doit présenter Emmanuel Macron ce mardi...

Ce week-end, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a précisé que le plan de soutien à la filière automobile française, qu'Emmanuel Macron doit présenter mardi, donnera un coup de pouce supplémentaire pour l'achat d'une voiture neuve, qu'il s'agisse d'un modèle électrique mais aussi d'un modèle thermique récent.

"Ce que je porte pour ce plan de relance, c'est que ce soit l'occasion de faciliter l'achat de véhicules électriques par tous les Français et [...] l'occasion d'aider encore davantage les Français, y compris les plus modestes, à changer de voiture pour passer à un véhicule plus propre", a affirmé la ministre sur 'France Inter'.

Sur 'BFM TV', Bruno Le Maire a de son côté déclaré que ce plan contiendrait des mesures "fortes", sans donner davantage de précisions...

Bigben a réalisé pour son exercice 2019/20 (clôturé au 31 mars 2020), un chiffre d'affaires de 263,5 ME, en hausse de 7,3% par rapport à l'exercice précédent. La croissance a été favorisée par la dynamique des activités Gaming et Audio et par le succès des produits de la gamme Force pour le Mobile.

La marge brute progresse de +11,6% grâce notamment à la forte croissance des ventes digitales de jeux.

L'EBITDA ressort à 52,5 ME, en augmentation de près de 7,6 ME, et représente un taux de 19,9% rapporté au chiffre d'affaires de l'exercice. Les investissements réalisés pour le développement du catalogue de jeux ont conduit à un accroissement des dotations aux amortissements de 5,6 ME pour atteindre 28,8 ME. En conséquence, le Résultat Opérationnel Courant affiche une hausse plus modérée de 9% à 23,7 ME, représentant 9% du chiffre d'affaires contre 8,9% en 2018/19. Cette performance est toutefois inférieure à l'objectif initialement fixé pour l'année en raison essentiellement de la forte baisse d'activité constatée au 4ème trimestre de l'exercice, consécutive à la crise sanitaire du Covid-19.

Après prise en compte d'éléments non récurrents négatifs pour 2,9 ME (intégrant pour 2,3 ME de charges liées aux plans d'actions gratuites), d'une charge financière nette de 1,1 ME et d'un impôt sur les résultats de 3,5 ME, le Résultat Net s'établit à 16,2 ME, soit 0,82 euro par action, en légère baisse par rapport à l'exercice précédent.

L'apport partiel d'actifs de l'activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive a été réalisé avec un effet comptable au 1er octobre 2019. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Afin d'assurer la comparabilité des compte , les données comparatives sont issues des "comptes combinés" qui tiennent compte des flux et des éléments du compte de résultat et du bilan liés à l'activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming. Ces flux intègrent les acquisitions des studios à compter de leur date d'acquisition.

Suite à la création de Nacon en juillet 2019, de son démarrage d'activité à compter d' octobre 2019, les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 sont constitués de 6 mois de "comptes combinés" de l'activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et ses filiales Gaming couvrant la période d' avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d'octobre 2019 à mars 2020.

Nacon a réalisé pour son exercice 2019/20 (clôturé au 31 mars 2020), un chiffre d'affaires de 129,4 ME, en hausse de 14,4% par rapport à l'exercice précédent.

La marge brute (+26,7%) bénéficie de la montée en puissance des ventes digitales représentant 48,9 ME, soit 69% des ventes de l'activité Jeux. Grâce une hausse maîtrisée des charges opérationnelles, l'EBITDA à 48,4 ME ressort en progression de 45% et représente 37,4% du chiffre d'affaires. Après comptabilisation de 25,7 ME de dotations aux amortissements (en hausse de 23,6%, consécutivement aux investissements supplémentaires liés au développement de nouveaux jeux), le Résultat Opérationnel Courant (ROC) augmente de 80,3% pour atteindre 22,6 ME. Il représente 17,5% du chiffre d'affaires, une performance supérieure aux 16% annoncés lors de l'introduction en bourse de la société.

Après prise en compte des charges liées aux plans d'actions gratuites pour 2 ME présentées en éléments non récurrents, d'un résultat financier de (0,6) ME et d'impôts sur les bénéfices de (4,7) ME, le Résultat Net s'établit à 15,3 ME, soit 0,18 euro par action, en hausse de 41,8% par rapport à l'exercice précédent. Au 31 mars 2020, les capitaux propres de Nacon s'établissent à 187,6 ME contre 67,5 ME au 31 mars 2019. Ils tiennent compte de l'augmentation de capital réalisée consécutivement à l'introduction en bourse de la société le 4 mars 2020, qui a permis d'accroître les capitaux propres (capital et prime d'émission) de 103 ME après déduction des coûts d'introduction.

Grâce aux fonds levés lors de l'IPO, Nacon dispose d'une trésorerie de 110,9 ME au 31 mars 2020. Déduction faite de la dette financière de 68,1 ME et hors passif locatif lié à IFRS 16, la trésorerie nette est positive à hauteur de 42,8 ME.

Nacon constate que la crise du Covid-19 n'a plus d'impact sur les ventes d'accessoires et continue de booster les ventes digitales de jeux.

La société anticipe en conséquence pour l'exercice 2020/21 un chiffre d'affaires compris entre 140 et 150 ME et cible une Marge Opérationnelle Courante de l'ordre de 18%.

Le Groupe travaille activement au déploiement de son plan "NACON 2023" afin d'accélérer son changement de taille sur ses deux marchés que sont les Jeux et les Accessoires.

Pour ce faire, les investissements dans de nouveaux jeux seront amplifiés afin d'optimiser leur qualité et d'en faire des références incontournables dans les genres cibles, permettant à Nacon de devenir l'un des éditeurs majeurs mondiaux de jeux AA. Nacon entend ainsi poursuivre sa stratégie d'acquisition de studios afin d'accélérer la montée en gamme de ses jeux.

Conformément à l'engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d'Administration a décidé, lors de sa réunion du 25 mai 2020, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l'exercice 2019/2020.

OSE Immunotherapeutics SA annonce la signature d'un contrat de crédit non dilutif d'un montant de 7 millions d'euros avec un groupe de banques françaises, qui permet à la Société de renforcer sa trésorerie et contribue à faire avancer ses programmes de développement préclinique et clinique.

Ce financement, accordé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat ("PGE") mis en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19, renforce la trésorerie d'OSE Immunotherapeutics et lui permet d'étendre sa visibilité financière du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2021.

Ce prêt est garanti par l'Etat français à hauteur de 90% avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension de 5 ans supplémentaires (soit jusqu'à mai 2026), exerçable par OSE Immunotherapeutics. Ce nouveau financement fait partie des dispositifs mis en place par le gouvernement français pour soutenir les sociétés françaises et permettra à OSE de bénéficier du soutien de Bpifrance, BNP Paribas, CIC, Crédit Mutuel.

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, a annoncé avoir rouvert la plupart de ses centres en Europe. Depuis le début du mois de mai, les mesures restrictives mises en place pour contenir la propagation de la Covid-19 ont été progressivement assouplies dans tous les pays où Klépierre est présente, permettant ainsi la réouverture graduelle de ses centres.

Novasep, fournisseur de premier plan de services et de technologies pour l'industrie des sciences de la vie, et Lysogene, société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annoncent la signature d'un contrat pour le développement et la fabrication de LYS-GM101, un candidat médicament de thérapie génique utilisant le AAVrh 10 destiné au traitement de la gangliosidose à GM1, une maladie neurodégénérative de surcharge lysosomale rare.

Avec cette collaboration, les deux sociétés consolident leur partenariat de longue date amorcé avec le développement et la fabrication du LYS-SAF302, produit de thérapie génique le plus avancé de Lysogene, actuellement en phase clinique 2/3.

Octopus Robots annonce que le Conseil d'Administration, tenu le 31 janvier 2020, faisant notamment usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 décembre 2017, a constaté :

- La réalisation au 31 janvier 2020 de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal de 202.746 euros, souscrites par quatre actionnaires pour un montant global de 263.570 euros incluant 60.828 euros de prime d'émission.

- A l'issue de la réalisation de ces opérations, le nombre d'actions composant le capital social d'Octopus Robots s'établit à 2.432.961 actions d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune, cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

- Le capital social est fixé à la somme de 1.216.480 euros.

Inventiva annonce que l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (China National Intellectual Property Administration - CNIPA) a approuvé un nouveau brevet qui concerne l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies fibrotiques en Chine jusqu'en juin 2035. Ce nouveau brevet couvre, entre autres, l'utilisation de lanifibranor, le candidat médicament le plus avancé de la Société, pour le traitement de la NASH, la fibrose hépatique, l'insuffisance rénale chronique et le trouble fibrotique pulmonaire. Il vient ainsi étendre la protection de la molécule en Chine, le deuxième marché mondial de l'industrie pharmaceutique, et fait suite à un brevet de composé (New Chemical Entity, NCE) délivré précédemment. Inventiva dispose actuellement de brevets pour lanifibranor en Asie, aux Etats-Unis et en Europe, indique le groupe.

Capelli, promoteur immobilier européen, a finalisé un accord majeur avec CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, pour la vente de 911 logements. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets lancé fin mars par CDC Habitat pour la production de 40.000 logements à engager dans les 12 prochains mois.

Depuis plusieurs mois, le Groupe CAPELLI a mis en place une politique visant à accroître sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels et à structurer une offre adaptée à leurs besoins. Cette politique s'est traduite par la signature de plusieurs ventes en bloc au cours de l'exercice 2019-20, notamment auprès de CDC Habitat, d'In'li et d'institutionnels privés.

Ces premiers succès ont permis au Groupe CAPELLI de vendre à CDC Habitat un bloc de 911 logements pour un montant total H.T de 183,5 ME. Le Groupe figure ainsi parmi les premiers promoteurs immobiliers qui bénéficient du programme de soutien au secteur lancé par CDC Habitat.

Ces logements intermédiaires et libres, sont majoritairement situés en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et, dans une moindre mesure, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La grande majorité de ces logements devrait être actée sur l'exercice 2020-21.

Après l'annonce de plusieurs contrats remportés au Kazakhstan en début de mois, le Groupe CIS confirme sa dynamique commerciale avec la signature simultanée de deux contrats au Tchad et en Arabie Saoudite :

- Au Tchad : Renouvellement de gré à gré avec la filiale tchadienne d'un très important Groupe pétrolier et minier anglo-suisse, pour une durée de deux ans à compter de décembre 2020. Depuis plus de 8 ans, CIS assure les services de restauration, d'hôtellerie et de maintenance pour les 400 résidents des deux sites de ce groupe pétrolier, situés au sud du pays.

Ce renouvellement souligne les relations de confiance et de satisfaction que CIS entretient avec ce client pour, en premier lieu, la qualité des services fournis. La proactivité des équipes et les initiatives favorisant l'emploi local et l'intégration du personnel tchadien ont également contribué à ce succès.

Dans le cadre de ce partenariat privilégié, CIS pourrait accompagner ce client sur de nouveaux projets miniers.

- En Arabie Saoudite : Signature d'un contrat avec une société saoudienne de forage spécialisée dans les puits d'eau et qui opère depuis de nombreuses années pour le major mondial pétrolier Aramco. CIS assurera les services de restauration et d'hôtellerie sur trois rigs de forage, pour une durée de deux ans. Ce succès en Arabie Saoudite avec ce nouveau client renforce la présence de CIS dans ce pays, appelé à de forts développements.

Enfin, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, le Directeur de cabinet du Gouverneur de la République Démocratique du Congo, a visité les installations de la plus importante mine de cuivre et de cobalt de RDC, dont nous assurons les services de restauration et d'hôtellerie pour plus de 2000 résidents, et a félicités CIS pour la qualité des services délivrés dans le strict respect des règles sanitaires.

Oncodesign et HITGEN (688222.SH), annoncent la création d'une alliance stratégique internationale autour d'une offre de service commune dans le cadre de la "Drug Discovery" intégrée (IDDS) nommée DRIVE-for small molecules visant à découvrir et élaborer de nouvelles entités thérapeutiques innovantes.

DRIVE-for small molecules permettra aux clients des deux sociétés de disposer d'un continuum de recherche performant allant de la recherche de hits jusqu'à la préparation de la demande d'autorisation réglementaire d'un nouveau candidat-médicament.

Mercialys : Suite à l'autorisation de réouverture des commerces et la levée du confinement de la population décrétées par le Gouvernement, les centres commerciaux de Mercialys ont été en mesure d'accueillir à nouveau, dès le 11 mai 2020, du public sur la totalité de leur surface commerciale (hors espaces de loisirs et restauration sur place).

Cette réouverture intégrale des centres, effectuée dans des conditions de santé et sécurité optimales, s'accompagne d'un niveau de fréquentation satisfaisant, témoin de l'ancrage des sites au sein de leurs communautés.

Les commerces désormais accessibles représentent 97% de la base locative totale de Mercialys