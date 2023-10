Préouverture Paris : la hausse avant le chômage américain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Au bout d'une séance erratique le CAC 40 a finalement terminé hier soir sur une hausse anecdotique (+0,02%) et sous les 7.000 points pour la 3ème séance consécutive. Ce matin, il est attendu au-dessus de ce niveau symbolique à 9 heures. Un début de séance positif donc alors que le juge de paix est situé à 14h30 avec le chiffre du chômage américain particulièrement attendu. Le chiffre viendra clore une série d'indicateurs publiés cette semaine ayant remis en évidence les tensions persistantes sur le marché du travail américain. En cas de surprise, une violente réaction de marché est à attendre, la volatilité a déjà été très forte ces derniers jours...

WALL STREET

Wall Street a terminé en légère baisse jeudi soir, en attendant les chiffres de l'emploi du mois de septembre qui seront publiés vendredi en début d'après-midi. Après avoir sanctionné mardi l'excellent rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'août aux Etats-Unis, puis salué mercredi les mauvais chiffres de l'emploi privé du mois de septembre, le marché américain a pris connaissance jeudi d'inscriptions au chômage particulièrement résistantes pour la semaine close au 30 septembre... Les opérateurs ont vendu cette dernière nouvelle, suivant le raisonnement selon lequel un marché du travail trop solide limite l'impact du travail de la Fed pour résorber l'inflation, de quoi voir les taux rester élevés plus longtemps que prévu... Ainsi, le S&P 500 recule de 0,13% à 4.258 pts, le Dow Jones perd 0,03% à 33.119 pts et le Nasdaq cède 0,12% à 13.219 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Commandes manufacturières allemandes. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0539 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,12 $. L'once d'or se traite 1.821 $.

VALEURS A SUIVRE

Voltalia voit son parc de centrales en exploitation dépasser les 2 gigawatts de puissance installée, grâce à la mise en service du parc éolien de Sud Vannier (23,6 mégawatts) en France.

LDC : sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes du groupe s'élèvent à 3.022,3 ME contre 2.735,5 ME au 1er semestre 2022-2023 en hausse de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant. Sur l'ensemble du semestre, les volumes commercialisés sont en retrait de 1,9% malgré une tendance plus favorable constatée sur le 2ème trimestre avec le retour progressif de la production après les épisodes d'influenza aviaire... L'évolution favorable des conditions d'activité dans la volaille et des bonnes performances commerciales d'ensemble permettent à LDC d'être pleinement confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de rentabilité opérationnelle courante initialement fixé autour de 5% du chiffre d'affaires.

Delfingen a signé une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 millions d'euros. Ce nouveau crédit syndiqué est accordé par le pool bancaire composé de CIC, BECM, Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale, Caisse d'Epargne et Crédit Lyonnais, qui renouvelle leur confiance à Delfingen et dote le groupe de moyens financiers renforcés pour accompagner sa croissance.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NFL Biosciences, HRS, Amoéba, Groupe Parot, Ecomiam, Vinpai, Enensys, Winfarm, Lepermislibre

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC reste à l'achat sur Alstom, mais ajuste son objectif de cours de 35 à 23 euros, conserve Vicat avec un objectif relevé de 27 à 32 euros et est à l'achat sur Holcim mais ajuste le curseur de 70 à 68 CHF.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Believe avec un objectif de cours ramené de 13,80 à 12,80 euros et est 'neutre' sur TotalEnergies avec un objectif ajusté de 66 à 69 euros.

Oddo BHF reste à 'surperformance' sur Coface avec un objectif réhaussé de 14,50 à 15 euros, à 'surperformance' aussi sur Scor avec un objectif réhaussé de 30 à 36 euros et à 'surperformance' toujours sur Axa avec un objectif réhaussé de 34 à 37 euros.

BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur Amundi avec un objectif ramené de 75 à 74 euros.

Stifel est toujours à l'achat sur Kering, mais ramène son objectif de cours de 625 à 560 euros.

La Deutsche Bank conserve Rémy Cointreau avec un objectif ramené de 154 à 125 euros.

Barclays repasse de 'souspondérer' à 'pondération de marché' sur Renault avec un objectif ajusté de 33 à 37,50 euros.

INFOS MARCHE

Abionyx : Extension de la visibilité financière jusqu'au T1 2025 sans nouveau tirage de l'ORA

Archos : l'opération de regroupement est lancée

Oncodesign : accord de financement bancaire de 6 ME

Crédit Agricole lance un programme de rachat d'actions

EN BREF

2CRSi : va modifier la date de clôture de ses exercices

Kumulus Vape passe un accord de distribution avec Levest

Osmosun accélère au Maroc