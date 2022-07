Préouverture Paris : la glissade du CAC 40 va continuer !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le troisième trimestre devrait débuter dans le rouge pour la place parisienne. La glissade va en effet continuer sur le CAC 40 attendu de nouveau dans le rouge à l'ouverture, après son recul net d'hier (-1,80%). Ce nouveau recul lui fait accuser une baisse de 11,07% au deuxième trimestre et de plus de 17% depuis le 1er janvier.

La journée qui commence donnera aux investisseurs de multiples occasions de tester la fiabilité de leurs hypothèses économiques: en Europe, la matinée sera rythmée par les chiffres définitifs des indices PMI manufacturiers avant la première estimation de l'inflation dans la zone euro en juin et aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier sera publié une demi-heure après l'ouverture de Wall Street.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en baisse, jeudi, pour conclure ce 1er semestre 2022, qui s'avère être le pire pour l'indice S&P 500 depuis l'année 1970, elle aussi marquée à l'époque par une période de forte inflation. Les valeurs technologiques et de consommation ont particulièrement souffert des craintes d'une récession liée au resserrement monétaire de la Fed, tandis que les pétrolières ont profité de l'envolée des cours du pétrole ces derniers mois.

A la clôture, le Dow Jones a cédé jeudi 0,82% à 30.775 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,88% à 3.785 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 1,33% à 11.028 pts. Depuis le début de l'année, les trois indices ont flanché respectivement de 15%, 20,5% et 29,5%... Ils ont enchaîné un deuxième trimestre consécutif dans le rouge pour la première fois depuis 2015. Le S&P affiche son pire mois de juin depuis 2008 et son plus mauvais premier semestre depuis 1970. Quant au Nasdaq il vient de signer le pire premier semestre depuis sa création en 1985.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0468$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 108,38$. L'once d'or se traite 1.798$.

VALEURS A SUIVRE

Sodexo annonce que son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de l'exercice 2022 a atteint 5,5 milliards d'euros, en hausse de +23,2% par rapport à l'exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,7%, plus que compensée par un solide effet de change de +6,6%, lié au renforcement du dollar américain et du réal brésilien. En conséquence, la croissance interne au troisième trimestre de l'exercice 2022 est de +18,3%, atteignant 97% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, à taux constant. Grâce à l'accélération du trimestre, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 15,8 milliards d'euros, soit une progression de +17,3%.

Carmila finalise la cession d'un portefeuille d'actifs via une structure de partenariat. Ce portefeuille est constitué de 6 actifs situés en France : Mondevillage, Meylan, Mont St Aignan, Nantes St Herblain, Rambouillet et St Jean de Vedas. Le prix de cession du portefeuille est de 150 millions d'euros, droits inclus. Il est en ligne avec les valeurs d'expertise à fin 2021.

Piscines Desjoyaux : le chiffre d'affaires consolidé de ressort à 71,3 millions d'euros, en hausse de +11,8% par rapport au 1er semestre 2021, soit une hausse de 7,53 ME. Le résultat opérationnel courant (ROC) semestriel est bénéficiaire de 13,8 ME (12,86 ME au 1er semestre 2021), soit une amélioration de 0,923 ME. L'Ebitda au 28 février est positif de 17,06 ME. Le résultat net consolidé semestriel part du groupe est un bénéfice 10,22 ME (9,03 ME au 1er semestre 2021). Le contexte inflationniste et la situation géopolitique et sanitaire ne permettront malheureusement pas au groupe d'atteindre les objectifs fixés en début d'exercice (+10%), même si le groupe entend confirmer une progression du chiffre d'affaires vs N-1.

Robertet a approuvé, dans son principe, un projet d'offre publique d'achat simplifiée de Robertet sur ses propres actions qui serait réalisée dans le cadre de son programme de rachat, tel qu'autorisé par l'Assemblée générale du 14 juin 2022. L'Offre serait libellée au prix de 885 euros par action, coupon 2021 détaché, et porterait sur un nombre maximum de 225.989 actions Robertet, représentant 9,77 % du capital social de Robertet, étant précisé que les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote de Robertet ne seraient pas visés par l'Offre.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, Signaux Girod, Hunyvers, EO2, Cafom, Osmozis, Televerbier

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

FDJ : Citigroup abaisse sa recommandation d'acheter à "vendre", contre "acheter", et son objectif de cours de 52 à 31 euros.

OVH : Citigroup ajuste aussi sa recommandation d'"acheter" à "neutre" et son objectif de cours de 30 à 18 euros, tandis que JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 à 22 euros.

AMUNDI : Citigroup abaisse son objectif de 76 à 64 euros.

INFOS MARCHÉS

Touax : une première émission obligataire verte.

Micropole : les actionnaires approuvent le projet de transfert vers Euronext Growth.

ABC arbitrage acquiert un nouveau bloc de titres auprès d'Aubépar Industries.

Casino : annulation de 34,07 ME d'obligations sécurisées Quatrim 2024.

EN BREF

Onxeo : première phase 1b/2 aux États-Unis chez des patients atteints de tumeurs solides.

Voltalia lance la construction du projet de Karavasta.

Onxeo : la demande initiale d'IND pour AsiDNA est approuvée par la FDA.

GTT : important contrat avec un acteur majeur du transport de gaz liquéfié.

Worldline finalise l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank.

Nextedia annonce le rachat de MANIKA.

TheraVet : un retard de plusieurs mois dans le développement de VISCO-VET.