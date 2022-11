Préouverture Paris : la FDJ, Bouygues, Atos, Air France-KLM à suivre !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Une petite hausse à l'ouverture : c'est la tendance à trente minutes du début de séance à Paris ce matin. L'annonce hier d'une augmentation plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis a amené certains observateurs à s'interroger sur la stratégie de la Fed, qui pourrait ne pas relâcher ses efforts compte tenu de la solidité de la consommation... Plusieurs responsables de l'institution, dont le gouverneur Christopher Waller et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ont en outre rappelé qu'il y avait encore du chemin à faire en ce qui concerne la remontée des taux. Le fameux "pivot" de la Fed pourrait donc attendre...

Les investisseurs prendront aujourd'hui connaissance des chiffres définitifs de l'évolution des prix en zone euro le mois dernier et de l'indice "Philly Fed" de novembre.

Les marchés suivront également l'évolution de la situation en Ukraine. Côté valeurs, la FDJ, Bouygues, Atos, Air France-KLM sont à suivre ce matin...

WALL STREET

Le Nasdaq et le S&P sont retombés ce mercredi, après l'annonce des ventes américaines de détail un peu trop solides au goût du marché, qui espère toujours voir la Fed lever le pied dans le cadre de son processus de durcissement monétaire en cours... Par ailleurs, les annonces décevantes du groupe de distribution Target ont secoué le secteur à Wall Street. Le S&P 500 rend 0,83% à 3.958 pts, le Dow Jones recule de 0,12% à 33.553 pts et le Nasdaq rechute de 1,54% à 11.183 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 1,9% à 85,35$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises, tandis que l'euro se cale sur les 1,04/$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0392$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,07$. L'once d'or se traite 1.767$.

VALEURS A SUIVRE

Bouygues : Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 du groupe a atteint 29,7 milliards d'euros, en hausse de 8% par rapport à la même période en 2021. À périmètre et change constants, il progresse de 4%. Cette hausse traduit la dynamique positive de la quasi-totalité des métiers, et tout particulièrement celle de Colas. Le résultat opérationnel courant s'améliore de 66 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois 2021 et atteint 1.207 millions d'euros. La marge opérationnelle courante est solide, au même niveau que celle des neuf premiers mois de 2021, soit 4,1%. Les rentabilités de Bouygues Construction, TF1 et Bouygues Telecom s'améliorent. Celle de Colas est pénalisée par l'effet dilutif de l'inflation. Le résultat net part du Groupe s'établit à 537 millions d'euros. Il intègre un résultat non courant de -106 millions d'euros comprenant essentiellement les coûts relatifs aux opérations de M&A. Pour rappel, le résultat non courant des 9 premiers mois 2021 s'élevait à +90 millions d'euros en raison principalement de plus-values de cessions de data centers chez Bouygues Telecom. En outre, le résultat net part du Groupe intégrait également sur cette même période une contribution d'Alstom de 219 millions d'euros essentiellement liée aux cessions d'actions.

Air France KLM rencontre le succès pour son offre portant sur des obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes pour un montant nominal de 305,3 millions d'euros par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, représentant environ 200 millions d'actions sous-jacentes. L'offre a rencontré une forte demande. Le livre d'ordres est plusieurs fois sursouscrit. "Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs, avec un intérêt important de la part d'investisseurs long terme", estime le transporteur aérien.

Bastide a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 122 ME, en hausse de +12,8% et qualifié de " en ligne avec le plan de marche ". Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 7,9 ME. Le Groupe confirme son retour à la croissance organique qui ressort à +4,9%, tirée par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), en croissance organique de +11,1%, qui représentent désormais plus de 57% du chiffre d'affaires global.

FDJ vise une croissance annuelle moyenne 2022-2025 du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4 % et +5 %, une croissance annuelle moyenne 2022-2025 des mises digitales supérieure à 20 %. Un taux de marge d'EBITDA supérieur à 25 % en 2025, des investissements cumulés 2020-2025 maintenus à 600 millions d'euros. Un taux de conversion de l'EBITDA en cash-flow libre 2022-2025 toujours supérieur à 80 %, un taux de distribution du résultat net du groupe FDJ compris entre 80 % et 90 %. Côté financement, la FDY vise un ratio d'endettement financier de x2 (dette financière nette par rapport à l'EBITDA), croissance externe comprise. Sur ces bases, un niveau de performance élevé en 2022 et un chiffre d'affaires 2023 qui s'inscrit dans la trajectoire de moyen-terme, et dans un environnement économique incertain, FDJ vise une stabilité de son taux de marge d'EBITDA en 2023 par rapport à 2022.

Atos est entré en négociations exclusives avec Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses opérations en Italie (" Atos Italia ") avec un paiement 100% en numéraire. Lutech est détenu par des fonds conseillés par Apax Partners, qui a l'ambition de combiner les deux entités et ainsi créer un nouvel acteur de premier plan en Italie. Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d'affaires total du Groupe en 2021, il ne comprend pas les activités d'EuroHPC en Italie qui seront maintenues au sein du Groupe Atos, ainsi que les opérations italiennes d'Unified Communications & Collaboration.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Parrot, Colas, Maison Clio Blue, Mauna Kea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg fait entrer Elis dans sa liste de ses "Midcaps" préférées.

AlphaValue est à l'achat sur Philips mais avec un objectif de cours ramené de 24,40 à 23,90 euros.

INFOS MARCHÉS

Cabasse lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth.

OL Groupe : cotation suspendue.

Adomos a finalisé sa réduction de capital.

Groupe ADP : Canada Pension Plan Investment Board grimpe à 5,64% du capital.

EN BREF

Artea : la ville de Laon retient Dream Energy.

Global Bioenergies : un lot de carburant d'aviation durable à l'Armée française pour évaluation.

Hybrigenics présentera son plan stratégique le 30 novembre.

Implanet : accord commercial et technologique avec Sanyou Medical.