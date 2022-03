Préouverture Paris : la détente du pétrole devrait aider le CAC40 ce matin

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le pétrole plus fort que la guerre en Europe et le Covid ! La consolidation des prix des matières premières, et notamment du pétrole, avec un Brent sous les 110$ ce matin, devrait aider les marchés d'actions ce matin et notamment le CAC40 attendu en hausse, autour des 6.300 points lors des premiers échanges.

La situation militaire en Ukraine ne laisse pas entrevoir d'accalmie, mais des négociations entre ukrainiens et russes se dérouleront par téléconférence ce matin. Les marchés ne manqueront pas de réagir en cas d'évolution.

Dans ce contexte, le Covid-19 se rappelle à nous et la Chine a annoncé le confinement complet de 17,5 millions de personnes dans sa ville côtière de Shenzhen, un grand centre technologique et une ville portuaire, afin de lutter contre l'augmentation des cas. Plusieurs constructeurs mettent leurs usines en "stand-by", à l'image de Foxconn. La ville voisine de Hong Kong a annoncé que 300 000 personnes étaient en isolement ou en quarantaine.

En outre, le grand rendez-vous de la semaine sera celui de la Réserve fédérale américaine qui annonce sa décision sur les taux d'intérêt. Une hausse des taux de 0,25 % est déjà acquise...

WALL STREET

A l'issue d'une séance hésitante, Wall Street s'est orienté en baisse à la clôture, alors que la Russie intensifie son offensive contre l'Ukraine, malgré l'annonce par le camp occidental d'un 4e vague de sanctions économiques contre Moscou. Les cours du pétrole et du gaz sont repartis en hausse, alors les dirigeants de l'UE, réunis à Versailles, sont convenus de réduire la dépendance du bloc à l'énergie fossile russe et à renforcer leur Défense.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 0,69% à 32.944 points, et affiche un recul de 10,4% sur son sommet de début janvier. L'indice large S&P 500 a cédé 1,3% à 4.204 pts et lâche 12,3% sur son record du 3 janvier. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il a flanché de 2,18% à 12.843 pts et cède 20% par rapport à ses sommets de novembre 2021.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0916$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 109,45$. L'once d'or se traite 1.990$.

VALEURS A SUIVRE

Orpea : Le chiffre d'affaires 2021 s'est élevé à 4.285 ME, en hausse de 9,2% (dont +5% de croissance organique). Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité. L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) s'élève à 1.068 ME, soit une marge de 24,9% sur le chiffre d'affaires 2021. La dette financière nette s'établit à 7.767 ME. L'augmentation constatée résulte principalement des investissements de construction et de croissance externe réalisés au cours de l'année 2021. A fin 2021, la trésorerie s'élevait à 1.042 ME.

Sanofi : l'essai clinique AMEERA-3 de phase II évaluant l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental optimisé des récepteurs des oestrogènes (SERD) par voie orale, n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire, à savoir l'amélioration de la survie sans progression, selon une évaluation centralisée indépendante.

Groupe Gorgé annonce être entré négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue, un important fournisseur de solutions pour la navigation, le positionnement et l'imagerie maritime, en vue de réaliser l'acquisition de 100% de son capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 ME. Groupe Gorgé précise que cette opération permettra de rapprocher iXblue et sa filiale ECA Group, spécialisée dans la robotique autonome.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Erytech, Encres Dubuit

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Crédit Agricole en ciblant un cours de 12,50 euros.

Bernstein repasse à 'surperformance' en ciblant un cours de 56 euros sur Danone.

Jefferies conserve Faurecia avec un objectif ramené de 38 à 28 euros, conserve Mercedes avec un objectif ajusté de 82 à 66 euros, conserve Renault avec un cours cible réduit de 41 à 25 euros et reste à l'achat sur Stellantis, mais avec un objectif ramené de 25 à 20 euros. Jefferies reprend par ailleurs le suivi à l'achat de Bayer en ciblant un cours de 64 euros.

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Publicis en ciblant 65 euros.

INFOS MARCHES

Kering : des fonds Baillie Gifford pointe sous les 5%.

Pharmasimple : dernier tirage du financement obligataire de 10 ME.

Casino : Daniel Kretinsky se renforce.

Altarea intègre le SBF 120 et le CAC Mid 60.

EN BREF

MND Group : fait le point sur son exposition en Russie...

DBT : plus de 1.000 charges pour la première station Norauto de Lille.