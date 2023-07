Préouverture Paris : la Chine ne va pas aider le CAC 40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui a enchainé 6 séances consécutives de hausse s'apprête à débuter la séance du jour de façon plus poussive et même clairement dans le rouge selon les données de préouverture, à 30 minutes du début de la séance... Les premiers résultats semestriels, à Wall Street, ceux des banques, ont été à la hauteur des attentes, mais ces dernières sont élevées pour le reste de la cote qui va suivre!

En attendant, les données macroéconomiques en provenance de Chine ne vont pas aider la tendance parisienne ! Le produit intérieur brut chinois a progressé de 0,8% au deuxième trimestre, au-dessus du 0,5% prévu, mais en rythme annuel, la croissance a ralenti à 6,3%, loin du 7,3% espéré, montrent les données officielles publiées lundi. Quant à la production industrielle, elle est ressortie sur un an en juin à +4,4%, contre +2,7% attendu, tandis que la croissance des ventes au détail a décéléré sur un an à 3,1% après +12,7% en mai.

WALL STREET

En clôture à New York, le Dow Jones gagne +0,33% à 34.509 points. Le S&P 500 recule de -0,1% à 4.505 points. Le Nasdaq Composite se tasse de -0,18% à 14.113 points après tout de même 4 séances consécutives de hausse, et un gain de 34,85% depuis le 1er janvier 2023 !

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1228 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,02 $. L'once d'or se traite 1.954 $.

VALEURS A SUIVRE

Danone a pris acte du décret des autorités russes qui vise à placer Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes. Danone explique étudier actuellement la situation. Le 14 octobre 2022, Danone a lancé un processus de transfert du contrôle de ses activités EDP en Russie, qui progressait de manière conforme au calendrier prévu. "Danone se prépare à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en tant qu'actionnaire de Danone Russie, et pour assurer la continuité des opérations de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, et en particulier de ses salariés", commente le Français. Cette décision n'a pas d'impact sur les objectifs financiers de Danone pour l'année 2023.

Casino : Kretinsky proche de l'emporter? La bataille autour de la reprise de Casino a connu un rebondissement dimanche avec le retrait de 3F Holding, de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, laissant seule en lice l'offre associant Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière. Casino avait fixé aux candidats jusqu'au 14 juillet au soir pour remettre leurs offres révisées de restructuration. 3F a annoncé dans un communiqué ne pas déposer d'offre pour la reprise du groupe stéphanois, dénonçant un manque d'informations et un processus "biaisé", et laissant le champ libre à la proposition rivale. 3F a écrit dans son communiqué avoir décidé, de ne pas remettre d'offre, déplorant que Casino n'a pas transmis les informations demandées sur "la projection des besoins de liquidité et de résultat d'ici la fin de l'année, (...) sur les résultats de Cdiscount au deuxième trimestre, comme sur l'ensemble des engagements hors bilan qui pèsent sur le groupe". 3F explique aussi son retrait par son refus parce que Casino a selon lui "visiblement déjà choisi son repreneur". Ce processus, ajoute le véhicule d'investissement du trio Niel-Pigasse-Zouari, "ne donne pas une chance équivalente à tous les candidats et la meilleure chance possible au groupe Casino et à ses salariés".

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Theradiag

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse demeure neutre sur Netflix mais réhausse l'objectif de cours de 331$ à 370$.

INFOS MARCHE

Adomos : regroupement de 1 pour 10.000 actions

EN BREF

Alstom investit dans une nouvelle usine ferroviaire au Maroc

Exail Technologies : troisième commande de DriX en 2023