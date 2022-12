Préouverture Paris : la Chine allège le "zéro Covid", objectif 6.700 points pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — C 'est officiel : la Chine annonce un allègement général de sa politique "zéro Covid", selon les autorités sanitaires locales. Selon ces nouvelles règles, "les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale". Il s'agit d'un changement radical : depuis presque trois ans, tout cas positif devait être emmené dans un centre de quarantaine.

Une information déjà passablement anticipée ces dernières séances mais dont la confirmation va soutenir l'ouverture parisienne, attendue dans le vert, après trois séances de recul. Le CAC 40 devrait se diriger à nouveau en direction des 6.700 points.

Côté politique monétaire, la grande majorité des investisseurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed et non de 75, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre est de 77%, contre 23% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base.

WALL STREET

La cote américaine a fléchi encore mardi : Le S&P 500 abandonne 1,44% à 3.941 pts, le Dow Jones -1,03% à 33.596 pts et le Nasdaq -2% à 11.014 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Productivité non-agricole finale du troisième trimestre. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- PIB final européen du troisième trimestre. (11h00)

- Dépenses de consommation des ménages. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0496$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82 $. L'once d'or se traite 1.771$.

VALEURS EN HAUSSE

Euroapi anticipe un chiffre d'affaires consolidé d'environ 980 millions d'euros et une marge de Core EBITDA comprise entre 12% et 13% en 2022, en raison de la perte de ventes, des provisions afférentes et des coûts de remédiation. Le Groupe estime que la production de prostaglandines pourrait demeurer arrêtée pendant quelques semaines.

Crédit Agricole S.A. annonce avoir concrétisé la cession de la première tranche de 63,7% de sa participation dans Crédit du Maroc au groupe marocain Holmarcom.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MedinCell

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse d'achat à neutre sur Air Liquide en visant toujours un cours de 146 euros.

INFOS MARCHÉS

Lysogene : ouverture d'une procédure de sauvegarde.

EN BREF

Biocorp obtient l'autorisation 510(k) pour Mallya de la FDA américaine.

Navya : Electromin acquiert sa première navette autonome en Arabie saoudite.

DMS : révocation du plan de réorganisation judiciaire de DMS Imaging.