Préouverture Paris : la Bourse de Paris attendue dans le rouge

Préouverture Paris : la Bourse de Paris attendue dans le rouge









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 devrait reprendre son souffle ce matin après 4 séances consécutives en belle hausse qui lui ont permis de se repositionner à une trentaine de points des 6.600 points. Il est attendu en retrait à l'ouverture.

Les marchés ont surmonté leurs craintes concernant la crise sanitaire et les variants... Le soutien confirmé de la Banque centrale européenne cette semaine a également joué favorablement, alors que la réunion de la Fed est programmée quant à elle la semaine prochaine (les 27-28 juillet). Aux Etats-Unis, les investisseurs apprécient aussi la perspective d'un possible accord bipartisan sur le plan d'infrastructures, qui pourrait être finalisé en début de semaine prochaine. Par ailleurs, le début de la séquence de publications des résultats a accouché de bonnes surprises.

La réunion de la Fed de mercredi ne devrait pas accoucher d'annonces spectaculaires mais elle est attendue sur de possibles éclaircissements concernant le calendrier du ralentissement des rachats de titres sur le marché. A suivre en fin de matinée, les données de l'indice IFO.

WALL STREET

La cote américaine a de nouveau progressé ce vendredi pour rejoindre de nouveaux sommets historiques ! Le DJIA prend 0,68% à 35.061 pts et le S&P 500 affiche une hausse de 1,01% à 4.412 pts. Le Nasdaq Composite s'adjuge 1,04% à 14.837 pts. Les réseaux sociaux sont en vedette, avec Twitter (+3%) et surtout Snap Inc (+23,7% !), dont les résultats ont impressionné les opérateurs.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1781$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,40$. L'once d'or se traite 1.807$.

VALEURS A SUIVRE

Faurecia présente une marge opérationnelle de 6,6% au premier semestre et relève sa prévision de cash-flow net pour 2021. Les ventes du groupe équipementier sont ressorties à 7,8 Milliards d'euros sur la période, en hausse de 32% en données organiques. "Nous avons enregistré une solide performance au premier semestre, malgré deux effets négatifs majeurs : la pénurie de semi-conducteurs et l'inflation des matières premières", a commenté le DG du groupe Patrick Koller. Le cash-flow net est désormais attendu supérieur à 500 millions d'euros cette année, contre un précédent objectif d'environ 500 millions. Les autres objectifs annuels sont confirmés : Faurecia cible 16,5 Milliards d'euros de ventes, une surperformance des ventes supérieure à 600 points de base et une marge opérationnelle d'environ 7%, qui se rapprocherait ainsi de ses niveaux d'avant la crise sanitaire...

Lagardère SA a pris connaissance des informations publiées le 23 juillet par le journal 'Le Monde' selon lesquelles une instruction judiciaire serait ouverte. Lagardère SA conteste fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article du Monde. La société respecte la loi et se défendra vigoureusement contre toute allégation contraire.

Icade annonce un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 33%, à 830 ME, (+22% vs S1 2019). Le Cash-flow net courant ressort à 191,1 ME, soit 2,57 euros par action, en hausse de +18%, (+8,9% vs S1 2019). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 188,1 ME, contre 5,2 ME au 30 juin 2020. L'ANR NDV est de 86,7 euros par action, en hausse de +0,8% vs décembre 2020 (+5,4% avant dividende). Icade est aujourd'hui confiante pour atteindre ses objectifs stratégiques, et compte tenu des résultats du 1ersemestre, revoit sa guidance 2021 à la hausse.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NSE Industries, Société des Bains de Mer, Egide.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays repasse à "surpondérer" sur Edenred et ajuste sa cible de 48 à 60 euros.

Crédit Suisse ajuste son cours cible de 101 à 134 euros sur Airbus.

JP Morgan remonte sa cible de 205 à 220 euros sur Soitec.

INFOS MARCHES

Jefferies passe à 'conserver' sur Remy Cointreau et cible un cours de 175 euros.

Société Générale est acheteur sur Edenred.

JP Morgan est à l'achat sur Puma et ajuste sa cible de 100 à 115 euros.

EN BREF

Lumibird finalise le rachat des 37% d'Areva dans Cilas.

Spie signe un accord pour l'acquisition d'Infidis.