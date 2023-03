Préouverture Paris : la BNS rassure, le CAC 40 au rebond avant la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu sur un très net rebond ce matin à l'ouverture après sa chute d'hier (-3,58%), consécutive à la nouvelle crise bancaire déclenchée par Credit Suisse, suivant celle de SVB et Signature aux Etats-Unis. La Banque nationale suisse a joué les pompiers et a confirmé un emprunt pouvant monter à 50 milliards de francs suisses pour aider Credit Suisse en difficultés. De quoi rassurer les marchés à court terme. D'où le rebond annoncé à 9 heures...

Les investisseurs ont désormais le regard tourné vers les réunions des grandes banques centrales, à commencer par celle de la Banque centrale européenne aujourd'hui et celles de la Banque d'Angleterre et de la Fed la semaine prochaine. Concernant cette dernière, les investisseurs parient désormais majoritairement (67% d'après le baromètre Fedwatch) sur un tour de vis de seulement 25 points de base, le solde (33%) tablant sur un statut quo. La tempête financière, dont le lien avec les hausses de taux d'intérêt des banques centrales est montré du doigt, pourrait donc contraindre ces dernières à assagir le rythme de hausse.

Aujourd'hui, c'est la BCE qui s'exprime et beaucoup d'observateurs sont convaincus qu'elle ne tiendra pas son engagement d'une hausse de 50 points de base en raison des problèmes de stabilité financière. Si la perspective de ce relèvement tenait encore la corde après SVB, banque américaine loin des préoccupations européennes, il n'en est plus tout à fait de même depuis les annonces de Credit Suisse hier...

Wall Street, qui s'était offert mardi un sursaut technique (+0,8% sur le DJIA et +2,1% sur le Nasdaq), est retombé mercredi sur des craintes de contagion bancaire, alors que la situation de Credit Suisse inquiète les marchés et que celle des banques régionales américaines est loin d'être réglée... En clôture, le S&P 500 limite malgré tout son retard à 0,70% à 3.891 pts, alors que le Dow Jones trébuche de 0,87% à 31.874. Le Nasdaq sauve la mise et termine en légère hausse de 0,05% à 11.434 pts.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Prix à l'import et à l'export. (13h30)

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (13h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (13h30)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (14h15)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (14h15)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0606 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,16 $. L'once d'or se traite 1.913 $.

Icade : dans le prolongement de l'annonce concernant l'accord d'exclusivité signé par Icade et Primonial REIM portant sur le rachat de la participation d'Icade dans Icade Santé, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P), prenant en compte l'évolution du profil opérationnel d'Icade et des impacts de l'opération sur les principaux ratios financiers du groupe, confirme dans sa publication du 14 mars, la notation d'Icade à BBB+, perspective stable.

Believe : le chiffre d'affaires s'élève à 760,8 millions d'euros en 2022, en hausse de +31,8% à taux courant et de +32,2% en croissance organique. L'Ebitda ajusté du Groupe s'est élevé à 34,7 ME en 2022, (23,3 ME en 2021), soit une augmentation de +48,9% d'une année sur l'autre, car un meilleur amortissement des coûts de la Plateforme Centrale fournit un solide levier opérationnel. Par conséquent, la marge d'Ebitda ajusté s'est établie à 4,6% pour 2022 (4% pour 2021), et est en bonne voie pour atteindre l'objectif à moyen terme (marge d'EBITDA ajusté du Groupe de 5% à 7% d'ici 2025). Les dépréciations et amortissements sont de 44,9 ME en 2022 (33,7 ME en 2021). Par conséquent, la perte d'exploitation s'est élevée à -22,3 ME en 2022 (-19,6 ME en 2021). Le cash-flow libre était positif de 52 ME en 2022, une amélioration significative par rapport à l'année dernière (-30,7 ME en 2021). Believe renoue avec la génération de cash-flow libre positif grâce à une variation de besoin en fonds de roulement positif de 53,4 ME, la hausse de l'Ebitda Ajusté et des dépenses d'investissement moins élevées en pourcentage du chiffre d'affaires (3,3% en 2022 contre 4,6% en 2021). La trésorerie au bilan s'élève à 303,3 ME à fin décembre 2022 (262,7 ME à fin décembre 2021).

ID Logistics : Le chiffre d'affaires 2022 s'établit à 2.481 ME, en hausse de +31,9% et de +11,9% à données comparables. La société a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant en croissance de +48,8% à 108,2 ME contre 72,7 ME en 2021. La marge opérationnelle courante progresse de 50 points de base à 4,4% en 2022. Le résultat net des activités poursuivies ressort à 48,7 ME en 2022, une augmentation de +42,8% par rapport à 2021.

1000mercis, Sensorion, Mr Bricolage, Prodware, Bel, Drone Volt, Valbiotis, Sogeclair, Obiz,

La Société Générale est à l'achat sur Dassault Aviation avec un cours cible ajusté de 166 à 204 euros.

Air Liquide : une Offre de Rachat portant sur deux séries d'Obligations en dollars américains

Gaussin lève 15 ME

Air France-KLM : remboursement intégral du prêt garanti par l'Etat français

OVH : acquiert un ordinateur quantique

Danone : Sanjiv Mehta va rejoindre le Conseil d'Administration

Hopium : Alain Guillou remplace Jean-Baptiste Djebbari à la Présidence

Hoffmann Green Cement conclut un contrat de fourniture de ciments avec Alkern