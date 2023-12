Préouverture Paris : la belle série devrait se poursuivre après les dernières données sur l'inflation

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 devrait poursuivre sa marche en avant en cette fin de semaine. L'indice parisien, qui a progressé de 6,17% sur l'ensemble du mois de novembre, reste soutenu par l'annonce d'un ralentissement marqué de l'inflation dans la zone euro le mois dernier tandis qu'aux Etats-Unis l'indice PCE des prix à la consommation, indicateur privilégié de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, est resté inchangé en octobre sur un mois après avoir augmenté de 0,4% en septembre. Sur un an, il s'établit en hausse de 3% après +3,4% le mois précédent, soit sa plus faible progression en glissement annuel depuis mars 2021.

Des données qui ont conforté les anticipations des opérateurs, qui parient sur un 'pivot' de la BCE comme de la Fed au cours des prochains mois. Les indices manufacturiers européens et américains, attendus dans la journée, pourraient renforcer davantage les espoirs des marchés. L'intervention du président de la Fed, Jerome Powell (à 16h00 GMT) sera également, comme toujours, surveillée de près.

A noter que l'indice EuroStoxx 50 a réalisé en novembre (+6,41%) son meilleur mois depuis janvier alors qu'au niveau mondial, l'indice MSCI Monde a enregistré en novembre son troisième plus gros gain mensuel de la décennie.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, avec le Nasdaq dans le rouge mais le Dow Jones à son plus haut niveau depuis janvier 2022, alors que les responsables de la Fed ont tenté de tempérer l'optimisme des marchés sur les taux. L'indice Dow Jones a gagné 1,47% à 35.950,89 points. Le S&P-500 a pris 0,38% à 4.567,80 pts, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,23% à 14.226,22 points. Sur l'ensemble du mois de novembre, le Nasdaq a néanmoins signé la plus forte progression des trois indices new-yorkais (près de +11%), sa meilleure performance mensuelle depuis l'été 2022. Le Dow Jones et le S&P-500 ont pris autour de 9%.

ECO ET DEVISES

Dans l'agenda macro du jour, l'indice Markit PMI manufacturier français final (09h50) et l'Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro de novembre (10h00) seront à suivre en matinée. Aux Etats-Unis, l'Indice Markit PMI manufacturier final de novembre (15h45), l'indice ISM manufacturier de novembre (16h00) et les dépenses de construction d'octobre (16h00) seront à suivre.

Le baril de Brent recule sur les 80,6$ ce matin alors que la réunion de l'Opep+ s'est conclue sans décision commune sur des réductions de production. L'euro reste proche des 1,09$. L'once d'or grignote 0,1% à 2.045$. Le Bitcoin repasse au-dessus des 38.000$.

VALEURS A SUIVRE

* Capgemini annonce la nomination de Nive Bhagat en qualité de Directrice financière du Groupe à partir du 1er janvier 2024. Nive devient ainsi membre du Comité de Direction Générale. Elle prend la succession de Carole Ferrand, Directrice financière depuis 2018, qui va poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Carole assure la transition et le passage de relais avec Nive jusqu'à la fin de l'année. Capgemini confirme par ailleurs l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, tels que communiqués le 7 novembre dernier lors de la publication du 3ème trimestre 2023.

* Rexel annonce la nomination de Roger Little au poste de Directeur Général pour les États-Unis et leader du cluster Amérique du Nord, à compter du 18 décembre 2023. Roger Little est Directeur Général de Rexel Canada depuis mars 2014 et succédera à Brad Paulsen en tant que Directeur Général de Rexel États-Unis. Brad Paulsen quitte le Groupe pour poursuivre une autre opportunité de carrière. Roger Little apportera à Rexel États-Unis sa vaste expérience de l'industrie des matériaux électriques, en particulier dans le domaine de l'automatisation industrielle. Directement rattaché à Roger Little, Jeffrey Moyle deviendra Directeur Général de Rexel Canada. Jeffrey Moyle a rejoint Rexel Canada en 2016, où il a occupé plusieurs postes dans les métiers du câble et des services publics, dans la relation fournisseurs et dans le numérique.

* Renault. Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé en novembre de 14,00% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile. Il s'est immatriculé 152.710 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Novembre a compté 21 jours ouvrables cette année, contre 20 l'an dernier. Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 3,84% par rapport à un an plus tôt. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France bondir de 15,10% en rythme annuel en novembre.

* Air France-KLM et Apollo Global Management ont revu à la hausse la réalisation d'un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros. Suite à la signature le 26 octobre 2023 d'un accord définitif entre Air France-KLM et Apollo concernant le financement d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM, les sociétés ont finalisé la transaction pour un montant total revu à la hausse de 1,5 milliard d'euros. Ce financement par des fonds et entités gérés par Apollo est destiné à une filiale opérationnelle d'Air France-KLM qui détient la marque et la plupart des contrats des partenaires commerciaux liés au programme de fidélisation commun d'Air France et de KLM (Flying Blue), ainsi que le droit exclusif d'émettre des "Miles" pour les compagnies aériennes et leurs partenaires. Le financement est comptabilisé en tant que fonds propres selon les normes IFRS. Comme annoncé par Air France-KLM lors des résultats du 3e trimestre 2023, cette transaction permettra au groupe de rétablir ses fonds propres selon les normes IFRS à un niveau positif d'ici à la fin de l'année.

* ESI Group a annoncé que l'offre publique d'achat visant les actions d'ESI Group au prix de 155 euros par action initiée par Keysight Technologies, par l'intermédiaire de sa filiale détenue intégralement Keysight Technologies Netherlands BV sera ouverte du 1er décembre (inclus) au 8 janvier 2024 (inclus). L'Autorité des marchés financiers a déclaré l'offre conforme.

* Casino. Suite aux rumeurs dont la presse se fait l'écho, le groupe a confirmé avoir reçu à date des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs, portant sur des périmètres différents d'hypermarchés et supermarchés. Dans le contexte du processus compétitif en cours et afin de protéger ses intérêts légitimes, le groupe ne donnera pas de détails sur le contenu des offres qui sont en cours d'examen. Il est précisé que toute opération de cession devra être préalablement approuvée par le consortium -EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company- conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023.

* GEA a présenté un chiffre d'affaires annuel (1er octobre 2022 - 30 septembre 2023) de 39,46 millions d'euros (37,69 ME un an plus tôt). "Ces facturations brutes ne sont pas représentatives du niveau de chiffre d'affaires annuel définitif qui doit être retraité des produits constatés d'avance", indique le groupe. Les données définitives seront publiées le 31 janvier 2024, dans le cadre du rapport financier annuel, après finalisation de l'audit des comptes.

* Peugeot Invest prend acte de l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'égard de plusieurs entités du groupe Signa. Comme indiqué dans son communiqué de presse des résultats semestriels, Peugeot Invest a revu à la baisse la valorisation de la majorité de ses actifs immobiliers au 30 juin 2023. A cette date, sa participation dans Signa Prime Selection était valorisée à 132 ME et celle dans Signa Development Selection à ME. L'exposition de Peugeot Invest au groupe Signa représente ainsi 2,9% de l'actif brut réévalué qui s'élevait à 6,4 Milliards d'Euros. Peugeot Invest prendra en compte les développements les plus récents pour arrêter la valorisation de ses participations dans le groupe Signa au 31 décembre 2023

* Kering a finalisé l'acquisition d'une participation de 30% dans Valentino, selon les termes communiqués le 27 juillet 2023 et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence. Cette participation sera reconnue dans les comptes de Kering selon la méthode de la mise en équivalence à compter de ce jour.

* Signaux Girod fait état de revenus en hausse de 0,5% sur le 4e trimestre, à 26,7 millions d'euros. En tenant compte des modifications du périmètre international -cession de la filiale espagnole en décembre 2022 et cessation d'activité opérationnelle de la filiale lettone au 2e trimestre de l'exercice- la variation trimestrielle est de +9,4% et le chiffre d'affaires de l'exercice est en croissance de +8,1% à périmètre constant.

* Tipiak a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé à fin octobre de 166 millions d'euros, en retrait de -6% sur un an. Le secteur Sec affiche une progression de ses ventes de +2%. Le chiffre d'affaires est en baisse de -11% dans le secteur Froid. Les ventes en volume (tonnes) sont en recul de -9% (dont -7% dans le secteur Sec et -15% dans le secteur Froid). A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le groupe avait indiqué que le recul des ventes de produits traiteur du secteur Froid, particulièrement celles réalisées avec un client majeur à l'International, devrait avoir un impact significatif sur les résultats économiques de l'exercice 2023 comparés à ceux de 2022, dans un contexte global marqué par un niveau d'inflation élevé pesant sur la consommation alimentaire tant en France qu'à l'International. Le groupe a depuis fait le constat que la baisse de la consommation et de la demande des clients s'est accentuée en France. Il a, en conséquence, réactualisé ses prévisions de vente pour l'année 2023... Sur la base de cette dernière actualisation, le chiffre d'affaires annuel du groupe devrait être proche de 230 ME et l'Excédent Brut d'Exploitation devrait être significativement inférieur à 16 ME.

* JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Top Media, détenue majoritairement, fusionne avec la division communication extérieure de Grupo Publigrafik en Amérique centrale. Dans le cadre de cet accord, la nouvelle joint-venture est détenue par JCDecaux SE (55,6%), par les actionnaires existants de Grupo Publigrafik (27%) et par Top Partners (17,4%)/ Elle opérera ses activités dans 6 pays : Guatemala, Panama, Costa Rica, Salvador, Honduras et Nicaragua.