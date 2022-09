Préouverture Paris : la baisse va se poursuivre pour le CAC 40

LA TENDANCE

Les indicateurs de préséance annoncent une poursuite de la baisse de la Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 se dirigeant vers les 5.700 points. Le marché parisien a perdu 4,84% la semaine dernière pour finir vendredi à son plus bas niveau depuis la mi-juillet.

La victoire du bloc des droites en Italie, au sein duquel Fratelli d'Italia réalise le score le plus élevé, suscite de nombreuses interrogations. L'attitude de l'Union européenne dans les prochaines heures sera scrutée de près et la défiance pourrait peser en Bourse de Milan ce matin.

Pour le moment, les marchés sont avant tout animés par la chute de la devise britannique tombée à son plus bas niveau historique face au dollar. De son côté, l'euro a touché un nouveau plus bas de 20 ans face au billet vert à 0,9569, les résultats des législatives italiennes s'ajoutant aux craintes de récession.

WALL STREET

Nouvelles séances sous haute pression pour les bourses européennes et américaines, vendredi... A Wall Street, le S&P 500 a enregistré une 4e baisse séance de baisse consécutive, abandonnant -5,3% sur la semaine. Le Dow Jones recule de -4,61% sur la semaine. Avec le Nasdaq Composite (-5,78% en hebdomadaire), le DJ est également dans une 4e séance consécutive de repli. Cette semaine était placée sous pression, car ponctuée par la réunion de la Banque centrale américaine et un nouveau tour de vis de 75 points de base sur les fed funds afin contrecarrer la hausse de l'inflation. Il n'en fallait pas davantage pour également stimuler la hausse des rendements obligataires et du dollar. Les rendements du Trésor US à deux ans ont ainsi atteint 4%, et sont désormais au plus haut depuis octobre 2007.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9641$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,29$. L'once d'or se traite 1.638$.

VALEURS A SUIVRE

Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord pour céder son activité Digital Testing à Stirling Square Capital Partners ("Stirling Square") pour 220 millions d'euros, sans trésorerie ni dette. Cette entreprise contribue environ 1% des ventes du Groupe et emploie plus de 600 personnes.

TotalEnergies a de nouveau été retenue comme premier partenaire international pour le projet de GNL North Field South (NFS), d'une capacité de 16 Mt/an. Conformément à l'accord, TotalEnergies obtiendra une participation de 9,375% dans le projet NFS -sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux- tandis que la compagnie nationale QatarEnergy détiendra les 75% restants. Grâce au cumul de ses participations dans NFE (6,25%) et NFS, TotalEnergies ajoutera, d'ici 2028, 3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial de GNL -en pleine croissance- en ligne avec l'objectif de la Compagnie de porter à 50 % la part du gaz naturel dans son mix de ventes à l'horizon 2030.

M6 qui s'est envolé en bourse en fin de semaine dernière, va encore tenir la vedette sur le marché ce lundi : Selon l'agence Bloomberg, l'homme d'affaires français Stéphane Courbit et ses partenaires financiers auraient en effet proposé un prix de 20 euros par action pour reprendre la participation de Bertelsmann, maison-mère de RTL, dans le groupe de télévision M6. L'offre représenterait ainsi une prime de 39% par rapport au cours de clôture de l'action M6 vendredi, à 14,43 euros, et valorise la participation de 48% au sein de M6 à environ 1,22 milliard d'euros. Toujours selon l'agence, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, a aussi fait une offre pour le rachat de cette participation dans M6.

Atari, son PDG Wade Rosen et Irata LLC, société contrôlée par ce dernier, annoncent la conclusion, le 25 septembre, d'un accord en vue du dépôt par Irata d'une offre publique d'achat amicale visant les actions Atari, à un prix de 0,19 euro par action Atari. Le Conseil d'administration d'Atari a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée, qui viendrait soutenir la stratégie d'Atari. L'offre permettrait également aux actionnaires d'Atari qui le souhaitent d'obtenir une liquidité immédiate avec une prime sur le cours de bourse. Le prix de l'offre valorise 100% des titres de la Société à 72,7 ME et fait ressortir une prime de 45,6% sur le cours de l'action Atari à la clôture du marché le 22 septembre 2022 et de, respectivement, 39,9%, 39,2% et 30,0% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action Atari au cours des 30, 60 et 90 derniers jours de bourse. A l'issue de l'offre, Irata n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Atari ni de demander leur radiation de la cotation.

Valneva avait précédemment indiqué qu'elle investirait dans le développement d'un vaccin de deuxième génération contre la Covid-19 uniquement si elle recevait le financement nécessaire ou un engagement de financement au cours du troisième trimestre 2022. La Société est en discussion avec un partenaire potentiel pour l'obtention d'un tel financement. Ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord. Par ailleurs, Valneva poursuit des discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer les stocks restants sur les marchés internationaux dans les douze prochains mois. La Société prévoit également de communiquer des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année, notamment des données de rappel hétérologue, qui pourraient potentiellement soutenir l'écoulement de ces stocks.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Aelis Farma, Exacompta Clairefontaine, Lysogène, Soditech, Augros

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup abaisse sa recommandation sur Neoen d'"acheter" à "vendre".

INFOS MARCHÉS

Egide : Succès de la levée de fonds obligataire d'1 ME.

EN BREF

Ramsay Générale de Santé : Fin des discussions entre Ramsay Health Care Limited et le consortium mené par KKR.

TheraVet : accord de distribution exclusif pour BIOCERA-VET aux États-Unis.