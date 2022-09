Préouverture Paris : la baisse va reprendre sur le CAC 40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse va reprendre pour le CAC 40 et dans des proportions significatives si on en croît les indicateurs de préséance. Les 6.000 points pourraient de nouveau se retrouver dans le viseur !

Les craintes des investisseurs sont ravivées, après le net rebond de vendredi (+2,21%) en raison de nouveaux nuages lourds pesant sur l'économie de la zone Euro en raison de problèmes sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe après la décision de la Russie de ne pas redémarrer le gazoduc Nord Stream 1. Plusieurs pays ont annoncé des plans d'urgence.

La décision de Moscou fait craindre une nouvelle flambée des prix de l'énergie et une récession sur le Vieux continent alors que les indices PMI S&P Global des services en version définitive pour le mois d'août doivent être publiés ce lundi.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI final des services en France. (09h50)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI final des services en Allemagne. (09h55)

- Indice Markit PMI européen final des services. (10h00)

- Indice Markit PMI européen composite final. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9902$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,02 $. L'once d'or se traite 1.710$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi : Le Conseil d'Administration de s'est réuni le 2 septembre 2022 et a nommé, à l'unanimité, Frédéric Oudéa en qualité de Censeur avec effet à compter de cette date.

Par ailleurs, la nomination de Frédéric Oudéa en qualité d'administrateur sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale. Suite à cette Assemblée Générale, il sera proposé au Conseil d'Administration de Sanofi la nomination de Frédéric Oudéa en qualité de Président non exécutif de ce conseil, en remplacement de Serge Weinberg dont le mandat sera arrivé à échéance. Frédéric Oudéa a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de Directeur Général et administrateur de la Société Générale en mai 2023.

Hoffmann Green Cement a signé un contrat avec engagements de volume pour une durée de trois ans avec le promoteur immobilier P2i. P2i, promoteur immobilier indépendant fondé en 1994, a déjà livré plus de 3 000 logements et 32 000 m2 de tertiaire. La société s'engage aujourd'hui concrètement pour la réduction de l'impact environnemental du secteur de la construction. Dès 2022, et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de logements collectifs et individuels, bureaux et locaux d'activités dans la région du Grand Ouest

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Delfingen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHÉS

2CRSi : transfert sur Euronext Growth au plus tôt le 31 octobre.

SBT : offre de rachat.

EN BREF

Covivio augmente la part de ses financements verts.

OSE Immunotherapeutics présente de nouvelles données sur Tedopi.

Metavisio : contrat de distribution en Scandinavie.