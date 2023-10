Préouverture Paris : la baisse va reprendre ses droits

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris est attendue en baisse ce matin. La prudence demeure toutefois, des données importantes sur l'inflation et les prix à la production étant attendues cette semaine, ainsi que le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed et le début de la saison des résultats trimestriels.

Les derniers chiffres du marché de l'emploi ont surpris par leur force, et une surprise à la hausse sur l'inflation ou les prix à la production pourrait raviver les craintes d'une nouvelle hausse de taux. L'évolution des combats au Moyen Orient demeure également une source de volatilité potentielle, notamment en cas d'extension du conflit.

WALL STREET

Tous les voyants terminent au vert, ce mardi à Wall Street, malgré les incertitudes économiques et géopolitiques. En clôture de marché, le S&P 500 gagne +0,52% à 4.358 pts. Le Dow Jones s'adjuge +0,40% à 33.739 pts. Le Nasdaq s'apprécie de +0,58% à 13.562 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0601$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,84 $. L'once d'or se traite 1.859 $.

VALEURS A SUIVRE

Accor : À la suite du relèvement de sa notation par Standard & Poors au niveau Investment Grade et du succès du refinancement de son obligation hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros émise le 31 janvier 2019, Accor annonce aujourd'hui le lancement d'un programme de rachat d'actions pour 400 millions d'euros, conformément à son engagement de retour aux actionnaires d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2023-2027. Le Groupe a conclu un mandat de rachat d'actions au comptant avec un prestataire de services d'investissement pour réaliser ce programme. La période d'achat courra du 11 octobre 2023 au 11 avril 2024. Le prix par action ne pourra excéder le prix maximum de 70 euros fixé par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2023. Les actions rachetées seront affectées à l'objectif d'annulation.

LVMH a enregistré sur les neuf premiers mois de 2023 une croissance organique de 14% de ses ventes par rapport à la même période de 2022 (+10% en publié). Le chiffre d'affaires atteint 62,2 milliards d'euros à fin septembre. Le troisième trimestre a connu un ralentissement avec une croissance organique des ventes de 9% et un chiffre d'affaires inférieur au consensus des analystes. LVMH se déclare confiant dans la poursuite de sa croissance et compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial du luxe.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Christian Dior, Osmozis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Euroland Corporate débute le suivi d'Obiz avec une recommandation 'achat' et un objectif de 10 euros.

MedioBanca dégrade Scor à 'neutre' et vise 33 euros.

ABG dégrade Nokia à 'conserver' avec une cible de 3,9 euros.

INFOS MARCHE

Implanet : financement de court-terme de 1 ME

Accor : programme de rachat d'actions de 400 ME

Saint-Gobain : en avance dans son programme de rachat d'actions

EN BREF

GTT : nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries