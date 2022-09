Préouverture Paris : la baisse, toujours la baisse !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Encore une baisse ! Le CAC 40 est attendu dans le rouge ce matin à l'ouverture, alors qu'il reste sur 7 reculs lors des 8 dernières séances et même 10 baisses lors des 12 dernières séances... Il devrait de nouveau se diriger en direction des 6.000 points, niveau qui a bien résisté jusqu'à présent suscitant même quelques rebonds.

On connaît le contexte qui pèse sur le moral des investisseurs depuis la fin de la trêve estivale : les craintes de récession et la perspective de fortes hausses de taux... La question qui anime le Marché est justement de savoir si la BCE les augmentera de 50 ou de 75 points de base ce jeudi... Le sentiment de marché reste aussi influencé par l'impact de la guerre en Ukraine et des tensions sur le marché de l'énergie, qui alimentent l'inflation tout en freinant l'activité économique comme l'ont montré lundi à la fois la nouvelle envolée des prix du gaz et le recul des indices PMI européens, qui confortent le scénario récessionniste.

WALL STREET

Wall Street, qui a terminé vendredi en territoire négatif (-1,07% sur le DJIA et -1,31% sur le Nasdaq), est restée fermée lundi pour la journée du "Labor Day" aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu non plus de statistique de conjoncture outre-Atlantique. Mardi, les investisseurs suivront l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services, tandis que Lael Brainard (mercredi) et Jerome Powell (jeudi) de la Fed interviendront sous l'oeil attentif des investisseurs qui gardent en tête la prochaine réunion de la Fed fin septembre. Le Livre Beige économique de la Fed sera en outre connu mercredi soir...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9955$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,02 $. L'once d'or se traite 1.716$.

VALEURS A SUIVRE

MedinCell : L'accord de crédit conclu prévoit que la société rembourse par anticipation un précédent prêt de 20 millions d'euros signé en 2018 avec la BEI. 30 millions d'euros de facilité de crédit pourraient être tirés au quatrième trimestre 2022, le décaissement des 10 millions d'euros restants soumis à des conditions qui devraient être remplies en 2023. Chaque tranche du nouveau crédit sera remboursée 5 ans après le tirage.

Casino : Le Conseil d'administration de GPA, filiale du groupe, a annoncé envisager la distribution d'environ 83% du capital de Grupo Éxito à ses actionnaires et la conservation d'une participation minoritaire d'environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement. Le Conseil d'administration de Casino s'est réuni ce jour et a approuvé le principe du projet de séparation de GPA et Grupo Éxito afin d'extérioriser la pleine valeur de Grupo Éxito. La distribution des actions Grupo Éxito aux actionnaires de GPA prendrait la forme de BDR (Brazilian Depository Receipts) et d'ADR (American Depository Receipts), en cohérence avec la structure actionnariale de GPA.

Valneva annonce aujourd'hui que la revue médicale Lancet Infectious Diseases ("le Lancet") a publié des données cliniques de l'essai pivot de Phase 3 pour son vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19, VLA2001. L'article, intitulé ""Immunogenicity and safety of an inactivated whole-virus COVID-19 vaccine (VLA2001) compared with the adenoviral vector vaccine ChAdOx1 in adults in the UK (COV-COMPARE): interim analysis of a randomised, controlled, phase 3, immunobridging trial" fournit une analyse détaillée des résultats de l'essai pivot de Phase 3, indiquant que VLA2001 a démontré des niveaux d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux du vaccin de comparaison, ainsi qu'une ample réponse des lymphocytes T contre les protéines S- (Spike), M- (membrane), et N- (neucléocapside), et un profil de tolérance significativement meilleur que celui du vaccin de comparaison.

Lanson-BCC : Le résultat opérationnel (ROP) s'établit à 15,08 ME, contre 8,57 ME au premier semestre 2021. Cette évolution tient principalement à la croissance des prix moyens de vente et à l'amélioration du mix produit, indispensables pour absorber la hausse du prix de revient des vins commercialisés durant la période. Le résultat opérationnel inclut un produit non courant de 1,6 ME lié au dénouement favorable d'un litige administratif. Le résultat net s'établit à 10,09 ME, contre 4,71 ME au premier semestre 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bourrelier Group, SergeFerrari Group, Delta Plus Group, Compagnie du Bois Sauvage

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg reste à l'achat sur Kering mais avec un objectif ajusté en baisse de 900 à 610 euros et sur LVMH avec un objectif ramené de 840 à 710 euros.

Berenberg est aussi à l'achat sur Puma mais avec un objectif ajusté de 95 à 82 euros et repasse d'acheter à 'conserver' sur Adidas en ciblant un cours de 160 euros.

Berenberg reste enfin à l'achat sur Essilor avec un cours cible abaissé de 195 à 185 euros.

INFOS MARCHÉS

Engie : mise en oeuvre d'un plan mondial d'actionnariat salarié "Link 2022".

EN BREF

Navya : nouvelle commande en Allemagne.

Valbiotis : le directeur financier intègre le Directoire.

Réalités : permis de construire purgé de tout recours pour le stade Bauer.