Préouverture Paris : la baisse à venir va envoyer le CAC 40 encore plus bas

(Boursier.com) — C 'est toujours le rouge qui va l'emporter en Bourse de Paris ! L'ouverture est annoncée en retrait pour le marché parisien et le CAC 40 pourrait débuter sous les 6.900 points. L'indice parisien a abandonné plus de 100 points et -1,54% lors des trois dernières séances.

"La vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale", a déclaré Jerome Powell... "Nous sommes attentifs aux données récentes montrant une résistance de la croissance économique et de la demande en matière de travail... Des preuves supplémentaires d'une croissance durablement supérieure à la tendance, ou montrant que les tensions sur le marché du travail ne s'atténuent plus, pourraient mettre en péril de nouveaux progrès en matière d'inflation et justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé devant l'Economic Club de New York.

Pour que l'inflation revienne durablement à l'objectif de 2% de la Fed, il "faudra probablement une période de croissance inférieure à la tendance et un nouvel assouplissement des conditions du marché du travail", a-t-il ajouté...

Parmi les valeurs phares, Netflix s'est envolé de 16% après des résultats plus que convaincants, mais Tesla a dérapé de 9,3%, sa performance trimestrielle ayant déçu le marché... Le S&P 500 perd finalement 0,85% à 4.278 pts. Le Dow Jones abandonne 0,75% à 33.414 pts et le Nasdaq cède 0,96% à 13.186 pts.

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Indice GfK britannique du moral des consommateurs. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0566$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,30 $. L'once d'or se traite 1.976 $.

Rexel présente des ventes de 4.665,1 ME au T3 2023, en hausse de 2,6% à jours constants. Les volumes sont en hausse de +2,3% sur un effet de base élevé lié aux produits d'électrification et à un environnement de marché plus contrasté, démontrant la force du positionnement de Rexel sur ses marchés. L'environnement de prix reste favorable sur les produits hors-câbles, en hausse de +1,3% sur le trimestre. Les objectifs 2023 sont confirmés avec une croissance résiliente, une profitabilité soutenue et une forte génération de trésorerie grâce aux plans d'actions stratégiques du groupe. En bonne voie pour réaliser ses ambitions 2025, Rexel précise qu'une actualisation de la feuille de route stratégique sera présentée lors d'une journée investisseurs qui se tiendra en juin 2024.

Forvia :Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 6 528 millions d'euros soit une croissance de +2,5 % en données publiées et +10,7 % sur une base organique, soit une surperformance de plus de 700 points de bas, se félicite le groupe. La variation des ventes intègre un effet de change négatif significatif de 524 millions d'euros, soit -8,2 % des ventes de l'année dernière, principalement lié à la dépréciation du yuan chinois, du dollar américain, du peso argentin et de la livre turque par rapport à l'euro. La croissance organique s'élève à 683 millions d'euros, soit +10,7 % par rapport au 3ème trimestre 2022, représentant une surperformance élevée de 700 points de base par rapport à la production automobile mondiale, en hausse de 3,7 % sur la période. Au troisième trimestre, Forvia a continué d'enregistrer de solides prises de commandes, totalisant 22 milliards d'euros depuis le début de l'année.

FDJ :Le chiffre d'affaires à fin septembre 2023 est de 1,875 milliard d'euros. A périmètre comparable, la progression sur 9 mois ressort à +1% et à +5% hors Amigo et Euromillions. Cette performance est solide et en ligne avec celle du 1er semestre. Pour 2023, FDJ vise un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de +5%, soit entre +1,5% et +2% à périmètre comparable, avec un taux de marge d'Ebitda courant maintenu à environ 24% grâce à la bonne maîtrise des charges. FDJ ajuste donc partiellement ses ambitions, puisqu'à fin juillet, le groupe avait communiqué des objectifs 2023 d'un chiffre d'affaires en progression supérieure à +5%, et supérieur à +3% à périmètre comparable. Le taux de marge d'Ebitda courant était déjà justement attendu à "maintenu à environ 24%".

Verallia : le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 3,075 milliards d'euros, affichant une forte hausse en données publiées de 22,1% par rapport à l'année passée. L'impact de l'effet de change s'établit à -7,2%, soit -181 millions d'euros. Cet impact négatif, qui s'est accentué au troisième trimestre, est principalement lié à la très forte dépréciation du peso argentin. L'effet périmètre, lié à l'acquisition d'Allied Glass en novembre 2022 (renommé Verallia UK depuis lors), a contribué pour 170 ME, soit +6,8%, portant ainsi la hausse des ventes de spiritueux du Groupe sur les 9 premiers mois de 2023. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de +22,5% (et de +18,6% hors Argentine). L'Ebitda ajusté a fortement progressé sur les 9 premiers mois de 2023 pour atteindre 915 ME (+39,9% par rapport à 9M 2022) malgré un effet nettement défavorable des taux de change, qui a atteint -64 ME en raison essentiellement de la forte dépréciation du péso argentin. Ces effets de change négatifs ont partiellement été compensés par la contribution de l'activité Verallia UK. La marge d'Ebitda ajusté est en hausse à +29,8% sur les 9 premiers mois de 2023 (26% sur 9M 2022). Elle reste élevée au T3 à 27,5% (26,% au T3 2022) malgré le ralentissement de l'activité.

Vivendi : Au 3e trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 2,426 MdsE (2,366 MdsE à la même période de 2022). Cette progression de +2,5% résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+81 ME) et d'Havas (+21 ME), partiellement compensée par le retrait de Vivendi Village (-30 ME) et de Gameloft (-21 ME). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Vivendi progresse de 3,1% au 3e trimestre par rapport au 3e trimestre 2022. Cette évolution est portée par la performance de Groupe Canal+ (+5,4%) et de Havas (+5,5%). Vivendi se dit "confiant que la finalisation de son rapprochement avec Lagardère interviendra d'ici à la fin de l'année". Le groupe réitère "sa volonté de conserver l'intégrité du groupe Lagardère".

L'Oréal : À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identique, la croissance du chiffre d'affaires du groupe ressort à +12,6% à fin septembre. La Zone Europe réalise une croissance exceptionnelle de +17,6% en comparable. L'Amérique du Nord affiche une croissance de +12,6% en comparable tandis que l'Asie-Pacifique est à +1,3%... Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est à +11,1% à données comparables , avec une surperformance soutenue par rapport au marché mondial de la beauté.

EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2023 s'élève à 6.294 ME, en hausse de 5,2% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022. Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants et vise l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période...

Guerbet : Le Chiffre d'affaires sur 9 mois de Guerbet ressort à 573,9 ME, en hausse de +2,7% à TCC. L'évolution de l'activité intègre un effet de change défavorable de 10,4 ME. Au 3ème trimestre, les ventes ont été encore très dynamiques en Asie (+15,2% à TCC), stables en EMEA (+0,6%), et en moindre baisse sur la zone Amériques (-5,2%). Les ventes au 3ème trimestre s'établissent au final à 195,2 ME, en hausse de +2,3% à TCC, après une progression de +2,8% au premier semestre de l'exercice. Le groupe se dirige vers une croissance à 2 chiffres de l'activité au 4ème trimestre 2023, grâce à l'essor des ventes d'Elucirem et au dynamisme de l'Imagerie Interventionnelle. Cette évolution conforte les objectifs financiers de Guerbet pour l'ensemble de l'exercice en cours et le suivant.

Tarkett a publié un chiffre d'affaires net de 984 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en baisse de -2,1% par rapport au troisième trimestre 2022. La croissance organique s'établit à +6% avec un chiffre d'affaires record dans le Sport. L'effet total des hausses de prix de vente mises en oeuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +3,1% par rapport au troisième trimestre 2022. Les prix de vente ont été globalement stables par rapport au niveau du T2 2023. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, la croissance organique du Groupe a été positive (+4,7%).

Bolloré : A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'élève à 3.196 ME, en baisse de 7%. Les ventes de la logistique pétrolière sont de 668 ME, -32% compte tenu de la baisse des cours des produits pétroliers et de la décroissance des volumes vendus. Dans la communication, on est à 2.425 ME de revenus, +3% bénéficiant des bonnes performances de Groupe Canal+ et d'Havas. Enfin, l'industrie est à 85 ME, +18% grâce à la finalisation d'un projet de stockage stationnaire.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Gecina avec un objectif ajusté en hausse à 101,40 euros. Goldman Sachs reste aussi à l'achat sur Vivendi avec un objectif ajusté à 11,60 euros, tandis que JP Morgan surpondère toujours Vivendi avec un objectif réhaussé à 13,50 euros.

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Renault avec un objectif ajusté de 50 à 51 euros. HSBC reste aussi à l'achat sur le groupe automobile, mais ramène son objectif de 50 à 47 euros.

Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur Getlink et relève légèrement sa cible à 18,70 euros.

JP Morgan 'surpondère" Nokia avec un objectif ajusté de 6,50 à 5,30 euros. JP Morgan reste aussi à 'surpondérer' sur TotalEnergies avec un objectif qui passe de 72 à 75 euros.

HSBC reste à l'achat sur Orange avec un objectif ramené de 13,50 à 13 euros.

Citi est à l'achat sur Tikehau Capital avec un objectif de cours ajusté à 24,50 euros.

Réalités renouvelle son RCF d'un montant de 21,4 ME

Orapi : Groupe Paredes réalise l'acquisition des titres détenus par Guy Chifflot

Forvia : nouveau programme de cessions pour 1 MdE

Claranova : Avanquest finalise la cession de ses activités non stratégiques en Europe

JCDecaux : contrat renouvelé et étendu avec le métro de Madrid