Préouverture Paris : l'onde de choc Powell fait toujours des vagues. Le CAC 40 va baisser

(Boursier.com) — L 'onde de choc de la déclaration de Jerome Powell vendredi continue de secouer les marchés qui broient du noir. Le CAC 40 est attendu nettement dans le rouge ce matin, dans la foulée de sa reculade de vendredi (-1,68%) et alors que Wall Street (-3,03% pour le Dow Jones) a accentué sa baisse en fin de séance.

Les investisseurs intègrent l'annonce de taux durablement élevés et vendent logiquement les actifs à risque. Ceux qui espéraient la venue du point d'inflexion dans la politique monétaire de la Fed, notamment en raison des premiers signes d'amélioration sur le front de l'inflation en sont pour leurs frais.

Du côté de la Banque centrale européenne, plusieurs dirigeants ont plaidé ce week-end en faveur d'une forte hausse des taux le mois prochain pour prévenir un ancrage durable de l'inflation.

Wall Street a chuté lourdement vendredi, après l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, dans le cadre du grand symposium de Jackson Hole... En résumé, le dirigeant de la banque centrale américaine a estimé que la maîtrise de l'inflation "allait prendre du temps" et qu'une certaine "souffrance économique" (ne dites pas récession !) allait être nécessaire... Le Dow Jones a corrigé de 3,03% à 32.283 pts, alors que le S&P 500 a abandonné 3,37% à 4.057 pts et que le Nasdaq a dévissé de près de 4% (-3,94%) à 12.141 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI a cédé 1% à 91,55$. L'indice dollar a rendu 0,2% face à un panier de devises avec un euro à parité avec le biller vert.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9925$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 101,69$. L'once d'or se traite 1.723$.

TotalEnergies annonce la signature d'un accord commercial entre Northern Lights et Yara pour le transport et la séquestration du CO2 capté sur le site de Yara Sluiskil - une usine d'ammoniac et d'engrais située aux Pays-Bas.

A partir de début 2025, 800.000 tonnes de CO2 par an seront ainsi captées, comprimées et liquéfiées aux Pays-Bas, puis acheminées jusqu'au site de Northern Lights, afin d'y être définitivement séquestrées dans des couches géologiques enfouies à environ 2.600 mètres sous les fonds marins, au large d'Øygarden, en mer du Nord norvégienne.

Cet accord, le tout premier au monde de ce type, marque une étape majeure de la décarbonation de l'industrie lourde en Europe, ouvrant la voie aux services transfrontaliers de transport et de stockage du CO2. Il établit une référence pour les industriels européens souhaitant recourir, dans le cadre de leur stratégie de décarbonation, aux solutions du projet Northern Lights.

Valneva a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats positifs de Phase 3 pour son vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001. Des données supplémentaires provenant de l'essai pivot VLA2001-301, "Cov-Compare", de la Société ont montré une immunogénicité persistante et des premiers résultats positifs d'utilisation comme rappel hétérologue après une primovaccination avec ChAdOx1-S (AstraZeneca).

Icape Holding : acquisition de la société Mon Print au Danemark.