Préouverture Paris : l'inflation US devrait faire la tendance du jour...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La fin de séance nettement haussière du CAC 40 hier, devrait amener un peu plus de prudence ce matin à l'ouverture où l'indice parisien est attendu en légère baisse, mais toujours au-dessus des 6.000 points. Une prudence guidée aussi par la publication à venir des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice des prix à la consommation sera en effet publié en début d'après-midi et devrait afficher une hausse de 1,1% en juin par rapport à mai et de 8,8% sur un an selon le consensus. Un chiffre conforme ou supérieur au consensus pourrait conforter le scénario d'une poursuite du resserrement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale, même au risque d'une récession. A ce sujet, le Fonds monétaire international a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis mardi : il table désormais sur une progression du PIB limitée à 2,3% cette année et à 1% l'an prochain.

En attendant, on a pris connaissance du chiffre des exportations chinoises qui ont progressé de 13,2% au premier semestre sur un an. Les importations ont augmenté de 4,8% sur la même période.

Côté devises, l'Euro reste faible à quasiment la parité avec le Dollar. Il évolue à 1,0030 après être tombé à 1,0006 hier.

WALL STREET

La séance a été très volatile mardi à Wall Street, et les indices ont finalement terminé en baisse, prudents à la veille de la publication de chiffres clés sur l'inflation aux Etats-Unis. La saison des résultats trimestriels - qui entrera dans le vif du sujet jeudi avec les grandes banques américaines - n'incite pas non plus aux prises de risque, sur fond de craintes de récession et de remontée des taux.

A la clôture, le Dow Jones a finalement perdu 0,62% à 30.985 points et le S&P 500, plus large, affiche un repli de 0,92% à 3.818 points. Le Nasdaq perd 0,95% à 11.264 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0032$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 99,36$. L'once d'or se traite 1.724$.

VALEURS A SUIVRE

STMicroelectronics a accueilli Emmanuel Macron accompagné de Bruno Le Maire au site ST de Crolles, près de Grenoble (Isère). Des partenaires de ST représentant l'industrie des semiconducteurs et de l'électronique, dont GlobalFoundries, le CEA-Leti et Soitec, étaient également présents. Emmanuel Macron a annoncé la décision de la France d'apporter son soutien à ST, ainsi qu'à 14 autres chefs de file français participant au PIIEC ME/CT, de 2022 à 2026. Cette décision soutient directement la participation de ST aux 4 domaines thématiques par l'intermédiaire de ses sites de R&D et de fabrication, notamment Crolles, Grenoble, Rennes, Rousset et Tours. Ceci inclura la R&D pour les microcontrôleurs haute performance et basse consommation, ainsi que des technologies incluant : une nouvelle filière FD-SOI avec mémoire à changement de phase (PCM) embarquée ; l'intelligence artificielle en périphérie de réseau (Edge AI) utilisant des architectures innovantes en technologie CMOS à mémoire non volatile embarquée ; la technologie d'électronique de puissance à la pointe de l'innovation utilisant le Nitrure de Gallium sur Silicium ; les capteurs optiques intelligents avec intégration 3D avancée et intelligence artificielle embarquée ; les technologies et composants radiofréquences (RF) destinés aux communications 5G et 6G, parmi d'autres.

Kaufman and Broad : le chiffre d'affaires global au 1er semestre de l'exercice 2022, soit sur la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022, s'établit à 574,4 millions d'euros HT, à comparer à 605,8 ME au 1er semestre 2021. La marge brute s'élève à 99,6 ME (104,7 ME sur la même période de 2021). Le taux de marge brute s'établit à 17,3% comme en 2021.

Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 56,8 ME (9,9% du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel courant s'établit à 42,8 ME (45,9 ME en 2021). Le taux du Résultat opérationnel courant s'élève à 7,5% (7,6% au 1er semestre 2021). Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 31,4 ME sur le 1er semestre 2022 (30,6 ME en 2021). Le résultat net - part du groupe ressort à 22,7 ME tout comme au 1er semestre 2021. Sur l'ensemble de l'exercice 2022 et hors impact du programme de réhabilitation de la gare d'Austerlitz, le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 5%. Le taux de résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7%. Ces perspectives pourront, le cas échéant, faire l'objet de révisions sur les mois à venir en fonction de l'évolution de la situation économique et financière, mais aussi de la décision du Conseil d'Etat sur le dossier de la gare d'Austerlitz.

Gaussin publie un chiffre d'affaires consolidé de 26,5 millions d'euros (20,4 ME un an plus tôt). Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, Gaussin a enregistré une forte progression de +29% de son activité au 1er semestre 2022.

Renault Group et Vitesco Technologies, fabricant international leader dans le domaine des technologies de transmission modernes et des solutions d'électrification, ont signé un partenariat stratégique pour le co-développement et la production d'électronique de puissance dans un boitier "One Box" pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides. Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires vont unir leurs forces, contribuant par leur savoir-faire et leur expérience à développer conjointement un concept d'électronique de puissance unique sur le marché.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

IntegraGen, Altheora, Smaio, Augros Cosmetic Packaging, Ateme, Theranexus, SpineGuard, Esker

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Verallia : Jefferies entame le suivi avec une recommandation à l'achat et un objectif fixé à 37 Euros.

Air Liquide : JP Morgan réduit son objectif de cours de 185 à 160 Euros.

Amundi : Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" tout en abaissant son objectif de 77 à 70 Euros.

STMicroelectronics : Berenberg coupe son objectif de 48 à 35 Euros.

INFOS MARCHÉS

Cibox : transfert sur Growth en vue.

Alstom : le choix pour un dividende en actions peut être effectué jusqu'au 22 août.

EN BREF

Winfarm : en négociation pour acquérir 70% de Kabelis et Kabelis Matériaux.

Séché Environnement et Waga Energy vont produire du biométhane dans le Pas-de-Calais.

Noxxon Pharma : Gregory Weaver démissionne du Conseil de surveillance.

Abéo finalise l'acquisition de BigAirBag.