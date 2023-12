Préouverture Paris : l'inflation et l'Opep au programme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

L'inflation et l'Opep+ ! Cette dernière journée de novembre était entourée d'un cercle rouge par les opérateurs. Et pour cause, les données de l'inflation dans la zone euro et aux Etats-Unis sont au programme, en fin de matinée pour le Vieux continent puis en début d'après-midi pour la première économie mondiale. Les opérateurs attendent une confirmation de la détente des prix observée depuis plusieurs mois alors qu'ils misent désormais sur le fameux 'pivot' de la Fed et de la BCE dès le début de l'année prochaine : les marchés monétaires tablent ainsi désormais sur une baisse de 110 points de base des taux de la Banque centrale européenne en 2024.

Outre-Atlantique, le Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au FOMC, le comité de politique monétaire de la banque centrale, a fait état hier soir d'un ralentissement modeste de l'activité économique ces dernières semaines, renforçant le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie. La Fed se réunira les 12 et 13 décembre, à la veille des décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'autre grand évènement de la journée est la réunion de l'Opep+. Alors que les désaccords au sein du cartel semblent toujours nombreux, l'issue de ce rendez-vous est toujours incertaine. Elle devrait pourtant déterminer l'évolution des cours du brut au cours des prochains mois.

A 30 minutes de l'ouverture, les futures donnent un CAC40 en légère hausse.

WALL STREET

Alors qu'ils avaient enregistré des gains en début de séance, le S&P-500 et le Nasdaq ont finalement basculé dans le rouge, seul le Dow Jones se maintenant légèrement dans le vert, après que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a exprimé son scepticisme sur le fait que la banque centrale américaine avait terminé son cycle de resserrement monétaire. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 35.430,42 points, tandis que le S&P-500 a perdu 0,09%, à 4.550,58 points. Enfin, le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -0,16% à 14.258,49 points.

ECO ET DEVISES

Le programme macro du jour est chargé avec les dépenses de consommation des ménages (08h45), l'Indice préliminaire des prix à la consommation (08h45) et le PIB final du troisième trimestre. (08h45) en France. Dans la zone euro, l'Indice flash des prix à la consommation (11h00) et le taux de chômage (11h00) seront les deux principaux indicateurs à surveiller. Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), les revenus et dépenses des ménages (14h30), l'Indice manufacturier PMI de Chicago (15h45) et les promesses de ventes de logements (16h00) seront à suivre aux Etats-Unis.

Le baril de Brent remonte sur les 83,4$ ce matin. L'euro reste proche des 1,10$. L'once d'or grignote 0,1% à 2.045$. Le Bitcoin retombe sous les 38.000$.

VALEURS A SUIVRE

* Remy Cointreau dévoile des comptes semestriels en forte baisse, plombé par les difficultés rencontrées sur le marché américain. Sur les six premiers mois de son exercice 2023-2024, le groupe de spiritueux voit son chiffre d'affaires baisser de 22,2% (en données organiques) à 636,7 millions d'euros tandis que son résultat opérationnel courant flanche de 43% à 169,1 ME. Le consensus tablait sur un ROC de 183 ME. En conséquence, la marge opérationnelle courante tombe à 26,6%, contre 36,8% à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net est divisé par deux à 113 ME. Rémy Cointreau prévoit de réduire ses coûts à hauteur de 100 millions d'euros cette année, dont 25 ME ont déjà été réalisés au premier semestre. Pour l'ensemble de l'exercice, il confirme ses objectifs abaissés le mois dernier, soit un recul du chiffre d'affaires en données organiques compris entre 15% et 20% et une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques. Le groupe prévoit sur l'année un effet défavorable lié aux changes compris entre 50 et 60 ME sur les revenus et entre 10 et 15 ME sur le ROC.

* Eurazeo annonce le succès du closing final de son sixième fonds de " direct lending " à 2,3 MdsE, dont 2,1 MdsE provenant de tiers, surpassant ainsi l'objectif initial de 2 MdsE. S'ajoutent à ce montant 900 ME issus des fonds levés auprès de la clientèle de particuliers, portant ainsi à 3,2 MdsE le programme Private Debt total d'Eurazeo. Le succès de cette levée illustre la pertinence du positionnement de cette stratégie et conforte la position d'Eurazeo en tant que leader du financement des PME en Europe.

* Imerys a réalisé son émission obligataire de 500 millions d'euros indexée sur un objectif de développement durable, portant un coupon annuel fixe de 4,75% et arrivant à échéance le 29 novembre 2029. Le groupe confirme ainsi son engagement de réduire ses émissions carbone et plus largement d'atteindre ses objectifs en termes de responsabilité sociale et environnementale.

* Voltalia est lauréat dans le cadre d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de 3 projets éoliens en cours de développement, pour une capacité totale de 73 mégawatts. Le premier projet lauréat sera situé en Côte d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) avec 10 éoliennes, d'une puissance totale de 33,6 mégawatts. Le second sera situé dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) avec 7 éoliennes, d'une puissance totale de 26,1 mégawatts. Enfin, le troisième lauréat sera situé dans l'Indre (Centre-Val de Loire) avec 5 éoliennes, pour une capacité de 13,5 mégawatts.

* SPIE Nucléaire, filiale française de SPIE, a signé un nouveau contrat cadre avec EDF pour le lot 2 du marché portant sur l'exécution de Prestations d'Etudes et de Travaux d'Installations Électriques Générales (IEG) dans le cadre du grand carénage des centrales nucléaires françaises des paliers 900 MW, 1300 MW, 1450 MW et 1650 MW (EPR). Ce nouveau contrat cadre de 5 ans et 3 ans d'options, a été signé par Luc Rémont, PDG d'EDF, et Gauthier Louette, PDG de SPIE, à l'occasion du World Nuclear Exhibition (WNE) 2023. Il s'agit d'une nouvelle étape de la collaboration historique entre SPIE et EDF, débutée dès 1952, au démarrage du programme nucléaire civil français.

* SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a vu son résultat opérationnel progresser de 9% à 48,5 ME au premier semestre de son exercice 2023-2024. La marge opérationnelle se maintient à 9% comme prévu (9,3% un an plus tôt). SII avait enregistré sur la période un chiffre d'affaires de 538,4 ME, en croissance de 12,8%. La marge opérationnelle s'établit à 3,6% en France, impactée par trois jours ouvrés en moins sur le semestre, et la baisse du Taux d'Activité Congés Exclus (TACE). Après prise en compte du résultat financier, en nette progression compte tenu de la trésorerie du groupe, et des impôts, le bénéfice net s'établit à 41,1 ME (+18%), soit une marge nette de 7,6%. SII confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-2024.

* Quadient a annoncé un chiffre d'affaires de 263 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, en croissance organique de 2%. En données publiées, le chiffre d'affaires a décru de 2,6%, intégrant un effet de change négatif de 13 millions d'euros et un effet de périmètre positif de 1 million d'euros. Le changement de périmètre est relatif à l'acquisition de Daylight en septembre 2023. La croissance organique de l'exercice 2023 est attendue à un niveau globalement en ligne avec celle enregistrée au cours des neuf premiers mois, à savoir environ 2% contre environ 3% attendus précédemment. L'objectif sur la période 2021-2023 est également revu en conséquence à environ 2,5% contre un objectif précédent de 3% minimum.