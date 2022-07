Préouverture Paris : l'Euro/Dollar quasiment à la parité, le CAC40 attendu en baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A trente minutes du début de la séance, la tendance est à à la baisse sur le CAC 40 repassé hier en clôture sous les 6.000 points. Alors que cette semaine débutent les publications de résultats aux Etats-Unis, les grandes banques ouvrant le bal jeudi et vendredi, les investisseurs sont toujours en proie à l'incertitude quant à leur teneur, ayant du mal à quantifier l'ampleur du ralentissement économique et sa possible traduction en récession. Les récentes nouvelles mesures strictes en Chine par rapport à la Covid-19 viennent rajouter de l'incertitude.

D'ailleurs on en saura rapidement plus puisque la publication du produit intérieur brut chinois du deuxième trimestre aura lieu dans trois jours... Avant cela, on connaitra les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, prévus mercredi et qui pourraient relancer les spéculations sur la hausse des taux de la Réserve fédérale.

Mais le fait marquant du jour demeure le retour de l'Euro à quasiment la parité avec le Dollar. Il évolue à 1,001 après être tombé à 1,0006.

WALL STREET

La Bourse de New York a connu une séance difficile pour démarrer la semaine, et notamment le Nasdaq, qui a chuté de plus de 2%. Les investisseurs se sont montrés prudents avant le début de la nouvelle saison des résultats d'entreprises et la publication mercredi de données clef sur l'inflation aux Etats-Unis. Les nouvelles restrictions sanitaires en Chine, pour contenir la propagation du COVID-19, ont pesé également, avec de nouvelles inquiétudes pour la croissance économique mondiale.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones est en repli de 0,52% à 31.175 points, tandis que le S&P 500, plus large perd 1,15% à 3.854 points. Le Nasdaq chute de 2,26% à 11.372 points, plombé par la baisse des géants de la "tech", à l'image de Tesla (-6,5%) ou Apple (-1,5%).

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0017$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 105,19$. L'once d'or se traite 1.729$.

VALEURS A SUIVRE

Thales annonce la signature d'un accord pour acquérir OneWelcome, un leader européen sur un marché en forte croissance, celui de la gestion des identités et des accès clients - pour un montant total de 100 millions d'euros.

Paragon ID va faire mieux que prévu! A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/22, le 27 avril dernier, la société indiquait : "Plus de 120 ME de chiffre d'affaires désormais visé en 2021/22, malgré les défis persistants d'approvisionnement et l'incertitude de l'environnement économique actuel." Paragon ID va au final réaliser des ventes supérieures aux attentes au cours des mois de mai et juin 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre de l'exercice 2021/22 (période d'avril à juin), qui sera publié le 26 juillet 2022, a donc dépassé le niveau escompté.

Bonduelle indique que, compte tenu des premiers indicateurs d'activité du 4e trimestre de l'exercice 2021-2022 d'une part, d'une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la période d'autre part et enfin d'un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs. Bonduelle avait précédemment communiqué sur +3% de chiffre d'affaires et +3,6% de la marge opérationnelle courante à périmètre et change constants pour l'ensemble de l'exercice.

Mauna Kea Technologies et la société pharmaceutique chinoise Tasly Pharmaceuticals ont annoncé la signature d'un accord stratégique pour créer une joint venture. Selon les termes de l'accord, Tasly et Mauna Kea formeront une société commune qui commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois. La joint venture utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Kalray, Lucibel, Figeac Aéro, Les Hôtels Baverez, Median Technologies, 2CRSi, Ekinops, Paulic Meunerie, Roctool, Implanet

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Arkema : JP Morgan passe de "neutre" à "sous-pondérer" tout en abaissant son objectif de cours de 142 à 82,50 Euros.

Atos : Stifel passe de "conserver" à "vendre" avec un objectif de cours à 9 Euros.

Unibail-Rodamco-Westifield : RBC Capital Market dégrade sa recommandation à "sous-performance" et abaisse son objectif de 77 à 42 Euros.

Klepierre : Goldman Sachs change de "neutre" à "achat" avec un cours cible de 21,80 Euros.

INFOS MARCHÉS

Casino annule des obligations.

Cybergun : les plafonds de levées de fonds réduits à 50 ME.

Voltalia : succès du second plan d'actionnariat salarié.

EN BREF

Eurazeo va céder Vitaprotech avec un TRI de plus de 30%.

GTT : nouvelle commande de Samsung Heavy Industries.

Thales / Atos : Athea sélectionnée par la DGA pour la phase 3 du projet Artemis.IA.

Eiffage renforce ses positions aux Pays-Bas.

Virbac : lancement de TENOTRYL aux États-Unis pour les animaux d'élevage.