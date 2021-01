Préouverture Paris : l'automobile sous surveillance aujourd'hui

Préouverture Paris : l'automobile sous surveillance aujourd'hui









LA TENDANCE

(Boursier.com) — On le constate depuis le début de semaine : les investisseurs sont peu enclins à prendre des risques alors que débute demain vendredi les publications de résultats aux Etats-Unis avec les valeurs bancaires : JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo se lanceront. Ce matin, l'indice parisien, qui reste sur deux séances sans relief, est attendu en modeste hausse.

Outre le début des publications annuelles, le Marché observe les évolutions politiques aux Etats-Unis où Joe Biden va lever le voile, ce jeudi, sur son plan de relance, alors même que la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus se poursuit à un rythme soutenu et que le pays tente d'accélérer le déploiement des vaccins.

Biden devrait annoncer un plan de relance conséquent afin de compenser l'impact du virus, juge CNN, citant deux sources au fait de la question. Jusqu'ici rien de bien nouveau... Les conseillers de Biden ont glissé à des alliés du Congrès que ce package budgétaire allait représenter un montant de 2.000 milliards de dollars environ, soit un peu moins que les récentes rumeurs qui tablaient plutôt sur un niveau de 3.000 milliards.

Côté valeurs, on suivra de près l'automobile puisque sont dévoilées les ventes annuelles de PSA et le plan stratégique Renault. De quoi animer les titres respectifs!

WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur une note mitigée mercredi, sur fond d'incertitudes politiques à l'approche d'un vote au Congrès sur la destitution de Donald Trump. Le président-élu, Joe Biden, est quant à lui très attendu, jeudi, pour l'annonce de son plan de soutien face à la crise du coronavirus, qui continue de sévir aux Etats-Unis, avec un record de plus de 4.000 décès en 24h franchi mardi... Si les marchés se préoccupent assez peu des aléas politiques à Washington, ils surveillent tout de même une situation qui pourrait engendrer de nouvelles violences à l'approche de la prestation de serment de Joe Biden, le 20 janvier.

A la clôture, l'indice Dow Jones a fini presque stable (-0,03%) à 31.060 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,23% à 3.809 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a pris 0,43% à 13.128 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

Europe :

- PIB préliminaire allemand. (08h00)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.840$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2143$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,97$.

VALEURS A SUIVRE

Renault se fixe de nouveaux objectifs financiers. D'ici à 2023, le Groupe vise à atteindre plus de 3% de marge opérationnelle Groupe, environ 3 milliards d'euros de free cash flow opérationnel de l'Automobile cumulé (2021-23) et à réduire les investissements et dépenses de R&D à environ 8% du chiffre d'affaires. D'ici à 2025, le Groupe vise une marge opérationnelle Groupe d'au moins 5%, environ 6 milliards d'euros de free cash flow opérationnel de l'Automobile cumulé (2021-25), et un ROCE en hausse d'au moins 15 points par rapport à 2019.

Peugeot : Les ventes de PSA ont chuté de 27,8% en 2020, soit quasiment d'un million de véhicules, en raison essentiellement d'une chute en Europe sur fond de crise provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. Le groupe automobile français, en passe de fusionner avec Fiat Chrysler, a vendu l'an dernier 2,5 millions de véhicules, dont 2,1 millions en Europe où il en avait livré plus de 3 millions en 2019. Comme en Europe, les ventes de PSA en Amérique latine ont reculé de 29,7%. En Chine, elles se sont effondrées de plus de moitié (-57,7%).

Carrefour : Bruno Le Maire, a exprimé mercredi soir ses réserves sur l'offre de rachat de 20 milliards d'euros émise par le groupe québécois Couche-Tard sur le distributeur français Carrefour. "A priori, je ne suis pas favorable à cette opération", a ainsi déclaré le ministre dans l'émission télévisée "C à Vous". Le ministre français a qualifié Carrefour de "chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire" et a estimé que le distributeur français disposait des atouts nécessaires pour faire évoluer son modèle. Bruno Le Maire a souligné que Bercy est prêt à accompagner le groupe dans cette transformation. Bien que l'Etat ne détienne pas de participation au capital de Carrefour...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Bureau Veritas en ciblant un cours de 26 euros.

Berenberg conserve LafargeHolcim en ciblant un cours de 51 CHF et vend Saint-Gobain avec un cours cible de 33 euros.

Jefferies est à l'achat sur la Société Générale avec une cible ajustée de 20 à 22 euros, est à l'achat sur le Crédit Agricole avec un cours cible ajusté à 12,10 euros, est à l'achat sur BNP Paribas avec un curseur qui remonte de 50 à 53 euros et repasse à 'conserver' sur Natixis en ciblant un cours de 3,10 euros.

Jefferies est à l'achat sur l'assureur AXA avec un cours cible ajusté en baisse à 26 euros.

INFOS MARCHES

MBWS : augmentation de capital de 105,4 ME.

Genfit : faute de quorum, une nouvelle AG Extraordinaire sera convoquée le 25 janvier.

EN BREF

Sidetrade partenaire d'Alvarez & Marsal sur le marché britannique.

Icade Promotion vend 261 logements en VEFA.

Carbios renforce significativement son portefeuille de brevets.

Société Foncière Lyonnaise vend le 112 Wagram à Aviva pour 120 ME.

Keyrus : prise de participation majoritaire dans C17 Engineering.

Implanet : projet d'acquisition d'un fabricant européen d'implants destinés à la chirurgie du rachis.