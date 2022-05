Préouverture Paris : l'Ascension en pente douce

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu de mouvement en vue pour l'Ascension ce jeudi en bourse, avec un marché qui va tourner au ralenti faute d'intervenants qui ont pris leur long week-end ! Sur le fond, les préoccupations liées à la dégradation des perspectives de croissance et à son impact sur les résultats des entreprises sont toujours prégnantes, les avertissements sur résultats étant désormais redoutés par les investisseurs... Sur les marchés obligataires, une certaine détente est malgré tout palpable à l'écoute des discours des banques centrales qui semblent avoir repris la main, surtout la Fed... Le taux du T-Bond à 10 ans a cédé mercredi 1 point de base à 2,75% aux US. Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a reculé de 2 pb à 0,95%.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi soir, au sortir d'une séance en dents de scie, les valeurs technologiques profitant d'achats d'opportunité après les chutes des dernières semaines... La publication des "Minutes" de la dernière réunion de la Fed n'a pas réservé de mauvaises surprises, même si elles ont confirmé la détermination de la banque centrale américaine à juguler l'inflation, quitte à peser sur la croissance.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,60% à 32.120 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 0,95% à 3.978 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 1,51% à 11.434 pts, après -2,35% mardi et +1,6% lundi.

ECO ET DEVISES

La Réserve fédérale a donc publié mercredi soir les "Minutes" de sa réunion des 3 et 4 mai dernier, dans lesquelles elle a confirmé son intention de poursuivre ses hausses de taux, par paliers d'un demi-point, pendant au moins deux réunions. Le 4 mai, elle avait relevé le taux de "fed funds" d'un demi-point (50 points de base) pour le porter entre 0,75% et 1%...

"Tous les participants ont réaffirmé leur engagement fort et leur détermination à prendre les mesures nécessaires pour restaurer la stabilité des prix", selon le rapport. Les membres du comité de politique monétaire (FMOC) de la Fed ont ainsi estimé que la Fed pourrait avoir besoin de relever rapidement les taux au-dessus du niveau jugé "neutre" pour l'économie (ni stimulant, ni restrictif), dont le niveau est situé autour de 2,5%, selon le experts. Les membres du FOMC ont indiqué qu'une "politique monétaire restrictive pourrait devenir appropriée en fonction de l'évolution des perspectives économiques et des risques liés à ces perspectives".

Les marchés financiers anticipent actuellement un taux des "fed funds" entre 2,5% et 2,75% à la fin 2022, ce qui correspondrait au niveau "neutre". La Fed a cependant indiqué qu'elle irait au-delà si l'inflation ne ralentit pas. La semaine dernière, dans un entretien au 'Wall Street Journal', le président de la Fed, Jerome Powell, avait dit que la Fed continuerait de relever ses taux jusqu'à ce qu'elle constate des "preuves claires et convaincantes" d'une accalmie sur les prix en direction de l'objectif de moyen terme de 2% de la Fed.

Les cours du pétrole ont encore progressé mercredi après l'annonce d'une baisse plus forte que prévue des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a avancé de 0,5% à 110,85$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a pris 0,5% à 114,55$.

D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 1 million de barils lors de la semaine close le 20 mai à 419,8 mb. Le consensus tablait sur un repli de 0,7 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 0,5 million de barils (-0,6 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont augmenté de 1,7 million de barils (+0,9 mb de consensus).

Sur les devises, l'indice du dollar a repris 0,26% à 102,12 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro a cédé 0,5% à 1,0675$, après un gain de 1,6% sur les 2 séances précédentes grâce au nouveau ton plus "faucon" de la patronne de la BCE, Christine Lagarde...

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

- PIB américain du premier trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

VALEURS A SUIVRE

Le Conseil d'Administration de Lagardère SA a pris acte, avec satisfaction, des résultats de l'offre publique d'achat initiée sur la Société par Vivendi SE, qui, compte tenu des actions apportées à la branche principale de l'offre, détient désormais 55,43% du capital de la Société.

Le Conseil d'Administration avait rendu, le 21 mars dernier, un avis motivé favorable sur l'offre, jugeant celle-ci amicale et conforme aux intérêts du Groupe et de ses parties prenantes, notamment au regard des intentions exprimées par Vivendi SE de conserver le Groupe dans son ensemble, d'assurer la poursuite de sa croissance et le développement de ses activités, de préserver et développer le talent et l'implication de ses salariés, et de maintenir la continuité managériale autour de M. Arnaud Lagardère, qui conserve ses fonctions de Président Directeur Général.

L'offre publique sera réouverte dans ses deux branches, principale et subsidiaire, du 27 mai au 9 juin 2022. Les résultats définitifs de l'offre et le niveau de participation atteint par Vivendi SE à l'issue de cette seconde période seront publiés par l'Autorité des marchés financiers le 14 juin 2022.

Sur le premier semestre 2021/2022, le chiffre d'affaires de Derichebourg s'élève à 2,5 MdsE, en progression de 54% par rapport à l'exercice précédent.

Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement à +70%, et dans une proportion moindre de la progression de la contribution du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices à +9%.

L'Ebitda courant du premier semestre s'élève à 250,6 ME, en augmentation de 45,2% par rapport à l'an passé.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 174,6 ME, en progression de 55,4% par rapport au premier semestre de l'an passé. Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 118,3 ME, dont 117,8 ME revenant aux actionnaires de l'entité consolidante, soit +60% par rapport à l'an passé.

Infotel a réalisé un chiffre d'affaires de 74,4 ME au 1er trimestre 2022, ce qui représente une solide progression de +15,3% sur un an.

Le secteur Banque contribue à hauteur de 41,5% de l'activité sur la période, positionnant Infotel comme un partenaire majeur de ce segment de marché avec le déploiement de nouveaux projets chez plusieurs grands comptes comme BPCE, Crédit Mutuel Arkéa ou Oney Banque. Le secteur Industrie est en hausse à 25,3% de l'activité Services, confirmant la croissance de ce segment avec notamment une augmentation de l'activité chez AIRBUS Helicopters, un accroissement du centre de service pour Stellantis et une montée en charge de la plate-forme pour Nissan.

Les Services pour le secteur des Transports s'établissent à 17,7% du chiffre d'affaires tout en maintenant un haut niveau de performances opérationnelles. Le secteur de l'Assurance totalise 12, % du chiffre d'affaires et intègre parmi les différents projets du trimestre la mise en place opérationnelle d'un centre support Salesforce pour COVEA. Infotel a également déployé un centre de compétences RPA (Robotic Process Automation). Ces nouvelles offres fonctionnelles pourraient être étendues à d'autres grands comptes prochainement.

Infotel précise qu'OAIO, l'Agence Conseil Digital et Innovation du groupe, qui accompagne ses clients dans leurs projets digitaux, de la conception à la mise en oeuvre, affiche également une activité dynamique sur la période, avec notamment le lancement d'un programme d'accompagnement digital (support, conseil, formations) et de cocréation d'outils digitaux pour Crédit Mutuel Arkéa.

Compagnie Lebon : L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue mercredi a approuvé, conformément aux dispositions de l'article L.421- 14 du code monétaire et financier dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire, le projet de demande de radiation des titres de la Compagnie Lebon des négociations sur Euronext Paris (compartiment C) et d'admission concomitante aux négociations sur Euronext Growth Paris et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre les opérations précitées.

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 25 mai 2022 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire susvisée a décidé de mettre en oeuvre le Transfert.

Suite à l'assemblée générale mixte du 25 mai 2022, Albioma annonce l'adoption de l'ensemble des résolutions et le détachement le 9 juin 2022, ainsi que le paiement le 13 juin 2022 d'un dividende de 0,84 euro par action. Albioma annonce ainsi que l'AG des actionnaires a adopté à une large majorité l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, avec 1 551 actionnaires votants pour un quorum de 60,8% des actions ayant le droit de vote. Les actionnaires ont en particulier approuvé la mise en distribution au titre de l'exercice 2021 d'un dividende de 0,84 euro par action (0,924 euro pour les actions éligibles au dividende majoré), en hausse de 5% par rapport au dividende de l'exercice précédent. Le dividende sera détaché de l'action le 9 juin 2022. Pour des raisons techniques, il sera mis en paiement le 13 juin.

Teleperformance figure pour la deuxième année consécutive parmi les cinq leaders du marché des services de modération de contenu dans la matrice PEAK 2022, établie par Everest Group. Everest Group, un cabinet d'études indépendant spécialisé dans les systèmes d'information, les services d'ingénierie, les services aux entreprises et les processus d'approvisionnement, a réalisé une étude évaluant l'expertise et les ressources de 18 groupes dans le domaine de la modération de contenu, leurs forces et faiblesses ainsi que l'environnement concurrentiel dans son ensemble. Le classement s'appuie notamment sur des enquêtes de satisfaction menées auprès des clients, ainsi que sur des analyses de marché approfondies. La maîtrise de la diffusion de contenu fiable et sécurisé sur les réseaux sociaux et les sites internet des entreprises est vitale. La liberté de publier facilement en ligne tout type de contenu sur de multiples canaux de communication digitaux doit être encadrée, pour éviter la circulation de fausses informations. Everest salue Teleperformance pour "son engagement à protéger ses collaborateurs et à contribuer à la création d'un monde digital sûr".

AXA a réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 1,25 milliard d'euros à échéance 2043, afin de financer les besoins généraux du groupe, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes, dont l'obligation subordonnée 4,45% de 500 millions de dollars américains à échéance 2025 d'AXA XL ainsi que l'obligation subordonnée 3,25% de 500 millions d'euros à échéance 2047 (remboursable en 2027) d'AXA XL.

Le taux fixe initial est de 4,25% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois (en mars 2033), puis le taux d'intérêt devient variable basé sur l'EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite près de 2 fois. Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. La notation des obligations est attendue à A-/Stable pour Standard & Poor's, A3(hyb)/on Review for Upgrade pour Moody's et A-/Positive pour Fitch, reflétant notamment le récent relèvement de la notation du risque de contrepartie long terme d'AXA S.A. par S&P et Fitch, à la suite de la transformation d'AXA S.A. en réassureur interne du Groupe. La date de règlement des obligations est prévue le 31 mai.