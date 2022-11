Préouverture Paris : l'armistice entre le Marché et Teleperformance ? Le CAC 40 vise les 6.600 points!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Il est arrivé hier, le fameux catalyseur à la hausse! L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre s'est établi en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur. Rythme plus faible qu'attendu et peut-être déjà les premiers effets des hausses de taux... De quoi inciter la Fed à ralentir enfin le rythme effréné de ses hausses de taux dans l'esprit des marchés... Il aura fait l'effet d'une bombe sur les marchés (+7,35% sur le Nasdaq!) et ce matin, le CAC 40 compte bien poursuivre sur sa lancée puisqu'il est attendu en hausse, en direction des 6.600 points!

L'annonce par les autorités chinoises d'une réduction de la durée de la quarantaine imposée aux personnes cas contact et aux voyageurs venant de l'étranger est aussi de nature à doper le moral des investisseurs ce matin!

A Paris on suivra l'évolution de Teleperformance qui va retrouver les échanges après sa suspension d'hier. Le titre abandonnait alors 1/3 de sa capitalisation suite au scandale colombien... Les fonds ESG se sont-ils tous délestés hier?

WALL STREET

Wall Street s'est envolé jeudi après les chiffres de l'inflation américaine plus sages que prévu ! Le S&P 500 grimpe de 5,54% à 3.956 pts, le Dow Jones reprend 3,70% à 33.715 pts et le Nasdaq ... +7,35% à 11.114 pts ! Le baril de brut WTI reprend aussi 2% à 88,20$. L'indice dollar retombe nettement de plus de 2% face à un panier de devises de référence et à l'euro qui se reprend à 1,02/$. Le bitcoin remonte un peu lui aussi à 17.163$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- PIB britannique préliminaire du troisième trimestre. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0216$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 95,49$. L'once d'or se traite 1.757$.

VALEURS A SUIVRE

Teleperformance a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, à compter du vendredi 11 novembre 2022, à l'ouverture de la Bourse. Le cours de bourse a été suspendu suite à un plongeon de 33,9% à 175,95 euros. La société a perdu le tiers de sa capitalisation boursière suite à un article du Time, indiquant que le sous-contractant de TikTok en Colombie ferait l'objet d'une enquête pour "travail traumatisant". Le ministère colombien du Travail a lancé une investigation sur Teleperformance concernant des allégations de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires. Teleperformance aurait, selon le Time, employé des modérateurs de contenu TikTok qui gagnaient à peine 10 dollars par jour. "Les travailleurs étaient régulièrement tenus de voir des vidéos montrant des meurtres, des abus d'enfants et des violences sexuelles dans le cadre de leurs fonctions. Les tentatives des travailleurs de se syndiquer ont fait l'objet d'intimidations et de menaces", affirme le Time.

Akwel a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 251,1 ME, en hausse de +18,7% en publié par rapport à l'exercice précédent, et de +22,3% à périmètre et taux de change constants. Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive de son activité mais reste encore en retrait de -3,3 % par rapport au troisième trimestre 2019, avant la crise sanitaire. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de la société à périmètre et taux de change constants progresse de +10,2%.

Casino a procédé au rachat sur le marché d'un montant nominal de 67.050.000 euros de l'obligation sécurisée Quatrim 2024. Les obligations rachetées seront annulées dans les prochains jours. Le montant nominal total de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 sera ainsi réduit à 652.775.000 euros après annulation. Les rachats de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 ont été financés par le compte séquestre senior sécurisé. Au 10 novembre 2022, le solde du compte séquestre senior sécurisé est nul.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Inventiva, Esso, Claranova, UFF, Winfarm, Adeunis, Ramsay Générale de Santé, Cafom, Genfit

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies relève sa recommandation à "acheter" sur le groupe Scor, contre "conserver". L'objectif de cours passe de 17,5 à 22,5 euros.

Berenberg relève son objectif de cours sur SES Imagotag à 170 euros, contre 140 euros.

INFOS MARCHÉS

Groupe ADP : Crédit Agricole Assurances s'est renforcé à 7,73%.

Holcim lance un programme de rachat d'actions.

EN BREF

Recylex : liquidation judiciaire.

Saint-Gobain et Icade vont co-développer des bâtiments à faible impact environnemental en France.