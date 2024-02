Préouverture Paris : jour J pour Société Générale, Crédit Agricole, Vinci, Kering, Publicis...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le S&P 500 a failli franchir pour la première fois de son histoire les 5.000 points hier soir et se retrouve sur ses plus hauts historiques! De quoi entrainer le CAC 40 ce matin ? Ce dernier est annoncé dans le vert à l'ouverture, mais pas dans des proportions considérables. Quelques points de plus au mieux... La tendance va dépendre de l'accueil des investisseurs à propos des nombreux résultats publiés depuis la clôture d'hier. Les bancaires seront en vue, après l'accueil difficile pour BNP Paribas il y a quelques jours : Crédit Agricole et Société Générale sont ce matin au rapport... A suivre aussi Publicis, Kering, Vinci et dans les semi-conducteurs, Soitec et Icape qui ont averti...

Outre-Atlantique, quatre membres du conseil des gouverneurs de la Fed ont rappelé mercredi que la banque centrale attendrait d'être certaine que l'inflation retournerait vers sa cible de 2% avant de baisser ses taux...

WALL STREET

Wall Street était de nouveau orienté en hausse mercredi, établissant même de nouveaux sommets sur le S&P500. Les opérateurs ont pris connaissance d'une nouvelle série de résultats trimestriels comprenant Ford, Amgen, Alibaba, Uber ou encore CVS Health. Le S&P 500 s'adjuge ainsi 0,82% à 4.995 pts et le Dow Jones 0,40% à 38.677 pts, tandis que le Nasdaq grimpe de 0,95% à 15.756 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0785$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,60$. L'once d'or se traite 2.034 $.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale a dépassé les attentes des analystes, grâce notamment à la reprise de son activité de banque de détail en France. Sur les trois derniers mois de l'exercice fiscal, le résultat net part du groupe de la banque a reculé de 59,8% sur un an, à 430 ME, au-dessus des 333 ME de consensus de place. Le produit net bancaire a quant à lui baissé de 9,9% au quatrième trimestre, à 5,96 Milliards d'euros, soit au-dessus des 5,86 MdsE attendus ici aussi par les analystes. Les activités de marché ont reculé de 0,8%, a encore indiqué la banque, la bonne performance des activités actions ayant contrebalancé le recul de 22,1% des activités taux, crédit et change.

Crédit Agricole SA a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, les activités de banque de détail et de banque d'affaires ayant compensé la baisse des revenus de l'activité assurance. Le résultat net part du groupe au quatrième trimestre a ainsi reculé de 25,2% sur un an à 1,33 Milliard d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un montant proche de 1,28 MdE. Le produit net bancaire du groupe pour la période écoulée ressort à 6,04 Milliards d'euros, en hausse de 1,2% contre un consensus de marché de l'ordre de 6,16 MdsE.

Publicis présente un revenu net de 3,54 Milliards d'euros au quatrième trimestre de 2023, en croissance organique de 5,7%, en ligne avec les dernières perspectives communiquées par le groupe au mois d'octobre. Le groupe s'attend à une croissance organique annuelle de son revenu net comprise entre 4% et 5%, après une progression de 5,7% au quatrième trimestre de 2023. "Dans un contexte macro-économique particulièrement difficile, et après six ans de transformation, Publicis s'est clairement démarqué en 2023", a souligné Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis. Le groupe prévoit pour 2024 à un taux de marge opérationnelle de 18%, stable par rapport à 2023, incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d'investissement dans l'intelligence artificielle.

Vinci : le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 68,8 milliards d'euros, en hausse de 11,6% (croissance organique : +9,9% ; impacts des changements de périmètre : +2,5% ; variations de change : -0,9%). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe tant en France qu'à l'international. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) affiche une hausse de 22,5% à 8,4 milliards d'euros (6,8 milliards d'euros en 2022). Vinci envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais celle-ci devrait être d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats devraient également progresser. Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 4,50 euros par action, payable entièrement en numéraire.

Hexaom a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 1,016 milliard d'euros, en progression de 5,4% à périmètre constant. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de 260,6 ME est en retrait de 2,4% par rapport à la même période de 2022.

Soitec annonce son chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre de l'exercice 2023-2024 à 240 ME, en baisse de 13% en données publiées par rapport au chiffre d'affaires de 274 ME réalisé au 3ème trimestre 2022-2023. Cette évolution résulte d'une diminution de 12% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 1%. Malgré les premiers signes de reprise observés sur le marché mondial des smartphones et une pénétration croissante des ventes de smartphones haut de gamme, l'ajustement des stocks à travers la chaîne d'approvisionnement a continué d'affecter les revenus. Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024 sont révisés. Le chiffre d'affaires devrait baisser d'environ 10% à périmètre et taux de change constants, contre un recul d'un pourcentage d'environ mid-single digit précédemment attendu. La marge d'EBITDA est attendue autour de 34% contre 35% précédemment.

Kering a publié un repli de 4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en données comparables et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses ventes. Sur 2023, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4,746 Milliards d'euros, en repli de 15%. Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 2,983 MdsE. Le dividende ordinaire proposé est de 14 euros par action. "Dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du groupe, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre", a prévenu le groupe Kering.

Icape dévoile un chiffre d'affaires 2023 de 179,5 ME, touché par le contexte industriel et économique international observé au cours de l'exercice. L'activité recule de 18,3% par rapport à 2022 et même de -22,8% à périmètre constant. La société explique que la baisse de la demande globale, un effet défavorable sur les prix de vente ainsi que la normalisation des stocks de ses clients remet en cause son objectif de chiffre d'affaires de 500 ME en 2026, qui est donc reporté "à un horizon moyen terme". Icape vise toujours une croissance organique moyenne de 10% entre 2023 et 2026, 120 ME de chiffre d'affaires additionnel via croissance externe et une marge de ROC d'environ 9,5% d'ici cette date.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Spineway, Aurea, Saint Jean Groupe, Vogo, Neurones

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley est à 'pondération de marché' sur BNP Paribas avec un objectif ramené de 76 à 70 euros et reste à 'souspondérer' sur Bouygues tout en relevant sa cible de 30 à 33 euros.

Morgan Stanley est à 'pondération de marché' sur Amundi avec un objectif ajusté à 71,30 euros, tandis que Société Générale reste à l'achat avec un objectif réhaussé de 71 à 72 euros.

BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur Stellantis avec un objectif qui passe de 25 à 28 euros et repasse de 'neutre' à 'surperformance' sur Renault avec un objectif ajusté de 40 à 49 euros.

INFOS MARCHE

Chargeurs : ouverture de l'OPA ce jeudi

EN BREF

Herige : opération conclue avec Samse

Kalray collabore avec Arm dans l'IA

Vallourec : importante commande en mer du Nord