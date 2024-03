Préouverture Paris : jour de BCE, coup de fouet en vue pour le CAC 40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'approche du dernier record historique établi jeudi passé à 7 977,68 points (le CAC 40 s'est retrouvé à 8 points seulement hier) et des 8.000 points, déclenche inlassablement des ventes sur le marché parisien, incapable de trouver les catalyseurs susceptibles de lui permettre de s'en affranchir.

Ce matin, le CAC 40 est attendu dans le rouge, la prudence va l'emporter en amont d'une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne attendue sans surprise puisqu'elle devrait maintenir ses taux à ses niveaux actuels, et n'altérer qu'à la marge son discours, à savoir que l'inflation demeure trop élevée pour pouvoir les baisser sans données additionnelles. La réunion ne sera pourtant pas sans intérêt pour les marchés car la BCE publiera ses projections économiques mises à jour pour le bloc. De quoi apporter un coup de fouet au CAC 40 cet après-midi? Rien n'est moins sûr!

WALL STREET

Wall Street s'est un peu redressée mercredi, après deux séances de baisse, aidée par la nouvelle hausse de Nvidia (+3,1%) et dans la foulée d'une intervention plutôt rassurante de Jerome Powell. Le S&P 500 reprend 0,51% à 5.104 pts, le Dow Jones monte de 0,20% à 38.661 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,58% à 16.031 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

Inscriptions hebdomadaires au chômage. 14h30

Coûts unitaires du travail. 14h30

Productivité finale du quatrième trimestre. 14h30

Balance commerciale américaine. 14h30

Témoignage de Jerome Powell, président de la Fed. 16h00

Crédit à la consommation. 21h00

Europe :

Commandes manufacturières allemandes. 08h00

Principal taux de refinancement de la BCE. 14h15

Communiqué de politique monétaire de la BCE. 14h15

Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). 14h45

La parité euro / dollar atteint 1,0899$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,91$. L'once d'or se traite 2.155 $.

VALEURS A SUIVRE

JCDecaux affiche un Chiffre d'affaires ajusté en hausse de 7,6% à 3.570 ME. Le Chiffre d'affaires organique ajusté est en hausse de 8,7%. La Marge opérationnelle ajustée ressort à 663,1 ME, en hausse de 10%, +60,2 Millions d'euros sur un an. Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, s'inscrit à 266,2 Millions d'euros, en hausse de 25,5%, +54,2 millions d'euros sur un an. Le Résultat net part du Groupe est de 209,2 ME, en hausse de 58,3%, +77,0 millions d'euros sur un an. La Capacité d'autofinancement est de 478,5 Millions d'euros, en hausse de 19,8%, +79,1 Millions d'euros sur un an. Le Cash-flow disponible ajusté ressort à -1 ME impacté par près de 100 Millions d'euros de paiements de loyers passés non récurrents.

Antin Infrastructure Partners annonce ses résultats pour l'année 2023. Les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 31 Milliards d'euros, en hausse de 1,7%. Les actifs sous gestion payants des management fees sont de plus de 20 Milliards d'euros, en hausse de +5,8% sur les douze derniers mois. Le groupe fait part d'une forte croissance du chiffre d'affaires de +32,1%, les management fees contractualisées à long terme représentant plus de 98% du chiffre d'affaires total. La croissance de l'EBITDA sous-jacent est de +48,2%, avec une marge d'EBITDA sous-jacent à 62% (v.s. 55% in 2022) et la croissance du bénéfice net sous-jacent ressort à +60,6% à hauteur de 127,9 ME. Le groupe propose la distribution d'un dividende de 0,71 euro par action, en hausse de 69%, soit un taux de distribution proche de 100%.

Spie annonce une production de 8.709 Millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport à 2022, dont +8,4% de croissance organique, un niveau exceptionnel reflétant la forte dynamique de ses marchés, ainsi que sa capacité à augmenter les prix dans un contexte inflationniste. Le groupe fait part d'une forte progression de l'EBITA de 14,3% par rapport à 2022, à 584,2 millions d'euros. La Marge d'EBITA ressort supérieure à l'objectif, à hauteur de 6,7% de la production ; +40 pb par rapport à 2022, malgré un contexte inflationniste, et grâce à l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle et à la sélectivité encore accrue dans un contexte de forte demande pour ses services. Le résultat net ajusté est de 344 ME (+14,2% par rapport à 2022). Le Résultat net part du Groupe ressort à 238,5 ME (+57,4% par rapport à 2022). Le dividende recommandé au titre de l'exercice 2023 est de 0,83 euro par action, en hausse de 13,7% par rapport à 2022.

Manitou :le chiffre d'affaires annuel ressort à 2,871 milliards d'euros, soit +22% par rapport à 2022, et +23% en comparable. Le résultat opérationnel courant est de 211,6 ME à comparer à 84,6 ME en 2022. Le résultat net part du Groupe est solide et grimpe à 143,4 ME (54,7 ME en 2022). L'Ebitda est en augmentation à 260 ME (130 ME en 2022). La dette nette est de 389 ME, pour un 'gearing' de 44%, et un leverage de 1,5.

CGG : au T4 2023, le groupe a dégagé une forte génération de cash de 48 M$. Le Chiffre d'affaires est de 265 M$, l'EBITDAs de 68 M$ et le résultat opérationnel de (11) M$. L'EBITDAs des activités est de 122 M$, soit une marge de 38% qui inclut (13) M$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires et (8) M$ de dépréciations de stocks SMO. Le Résultat opérationnel des activités ressort à 15 M$, soit une marge de 5%. Le Résultat net du Groupe est de (15) M$.

Gl Events :le chiffre d'affaires s'est établi à un niveau record en 2023 à hauteur de 1.427 Millions d'euros, en croissance de 9% et de 11% à taux de change constants. La croissance est ressortie à 18% pour l'EBITDA à 199,2 ME et le taux de marge à 14%, en hausse de 1,2 point. La croissance représente 12% pour le BNPA 2023 à 2,1 euros, alors que le Résultat net part du groupe a grimpé à 64 ME. Le dividende proposé est multiplié par 2 à 0,7 euro par action.

Teleperformance a dévoilé un chiffre d'affaires record pour l'année 2023, à 8,35 milliards d'euros, en légère croissance de 2,3% en données publiées. Retraitée de certains impacts non récurrents, la croissance organique est annoncée à +5,1% alors que le dernier objectif du groupe avait été abaissé à environ +6%. Teleperformance parle d'une évolution par secteur particulièrement contrastée : les secteurs des services financiers, des médias sociaux, du divertissement et des administrations (hors " contrats Covid ") ont été les plus dynamiques, alors que les secteurs de la distribution, des technologies et des télécommunications ont marqué le pas. L'EBITDA courant s'est élevé à 1.775 millions d'euros sur l'année 2023, en croissance de +1,4% par rapport à 2022. Le taux de marge s'élève à 21,3%, contre 21,5 % l'année précédente. L'EBITA courant a atteint 1.290 millions d'euros et le taux de marge, attendu à environ 16%, s'est élevé à 15,5% en 2023, stable par rapport à l'an passé. Il tient compte de deux mois d'activité de la société Majorel consolidée depuis le 1er novembre 2023, qui ont généré un taux de marge d'EBITA courant de 8,5%. Le résultat net part du groupe s'élève à 602 millions d'euros contre 643 millions d'euros en 2022. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale, qui se réunira le 23 mai 2024, un dividende de 3,85 euros par action, stable par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2022.

Elis : L'EBITDA ajusté du Groupe est en augmentation de +17,1% par rapport à 2022, à 1 474,8 millions d'euros ; la marge d'EBITDA ajusté est quant à elle en hausse de +130pb. L'EBIT ajusté est en augmentation de +25,6% par rapport à 2022, à 683,1 millions d'euros. La marge d'EBIT ajusté est en hausse de +160pb à 15,9%, en lien avec l'évolution limitée des amortissements sur l'année (environ +10,5%). 2023 est la dernière année à bénéficier d'amortissements plus faibles que la normale, en lien avec les investissements également inférieurs à la normale pendant la pandémie (2020 et 2021). Le ROCE avant impôt, correspondant au ratio entre l'EBIT ajusté et les capitaux engagés du début de l'exercice, atteint 13,9% en 2023, contre 11,6% en 2022. Le bénéfice net a augmenté de 59,8 millions d'euros, passant de 202,6 millions en 2022 à 262,4 millions en 2023 pour les raisons susmentionnées. La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2024 est attendue à environ +5%, avec un effet prix inférieur à celui de 2023, en lien avec le ralentissement de l'inflation.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Sword, Global Bioenergies, Cenergy, CBO Territoria, Damartex, Neurones

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est 'neutre' sur Exclusive Networks avec un objectif ajusté de 23 à 24 euros.

AlphaValue reste à l'achat sur Valeo avec un objectif ajusté à 22,90 euros.

Société Générale reste à l'achat sur Dassault Aviation avec une cible qui passe de 211 à 227 euros.

Société Générale conserve Deezer, mais ramène sa cible de 2,90 à 2,50 euros.

SG conserve Getlink avec un objectif ajusté de 16,50 à 17,10 euros.

SG conserve Tikehau Capital avec un objectif ramené de 25 à 23,50 euros.

Jefferies conserve Scor avec un objectif ramené à 30 euros.

INFOS MARCHE

Elior : met en place un programme de rachat d'actions

Crédit Agricole : réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues

STIF va attribuer 410 actions à chacun de ses salariés

EN BREF

Argan : un nouveau site en Moselle

Mint : le CoRDiS enquête sur les pratiques de 2022

Afyren avec Suez pour valoriser les biodéchets

Stellantis va investir 5,6 milliards d'euros en Amérique du Sud