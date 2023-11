Préouverture Paris : Jerome Powell ajoute du suspense sur les taux et le CAC 40 va baisser

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La vive hausse enregistrée hier en clôture sur le marché parisien (+1,13%) a permis au CAC 40 de s'affranchir nettement des 7.000 points et même de clôturer au-dessus des 7.100 points (7 113,66 points). Ce matin, les investisseurs semblent avoir besoin d'une respiration et l'indice phare de la Bourse de Paris est annoncé dans le rouge.

Hier, les derniers propos de Jerome Powell ont cassé la dynamique positive à Wall Street. Il a déclaré que les responsables de la Fed n'était "pas convaincus que les taux d'intérêt soient assez élevés pour lutter contre l'inflation" et que l'amélioration de l'offre en matière de biens, de services et de main-d'oeuvre pourrait ne plus être d'un grand secours...

Pas encore de quoi ébranler les convictions des investisseurs à propos de la prochaine réunion de la Fed, mais une certaine érosion se fait jour puisqu'ils ne sont plus "que" 85% à miser sur le statu quo sur les taux d'intérêt, contre plus de 90% hier.

Les dernières réunions de banques centrales ont fait espérer aux investisseurs la fin des hausses de taux et un assouplissement important des politiques monétaires en 2024, et les responsables de politique monétaire s'attachent désormais à nuancer cette perception optimiste des marchés. En effet, la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux fait douter de l'impact de la politique monétaire...

WALL STREET

Wall Street a reculé jeudi, consolidant son récent rebond emmené par le Nasdaq et alimenté par les espoirs de fin du resserrement monétaire. Le S&P 500 cède 0,81% à 4.347 pts après une séquence de 8 séances de hausse. Le Dow Jones abandonne 0,65% à 33.891 pts, tandis que le Nasdaq cède 0,94% à 13.521 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- PIB britannique du troisième trimestre. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0668$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,35 $. L'once d'or se traite 1.955 $.

VALEURS A SUIVRE

Valneva : la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé IXCHIQ, vaccin vivant atténué à injection unique, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Cette indication du vaccin a été approuvée dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée, sur la base des titres d'anticorps neutralisants contre le CHIKV. Le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

Aperam présente ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023 : Le Taux de fréquence en matière de santé et sécurité est de 1,4 au 3ème trimestre 2023, contre 2,8 au 2ème trimestre 2023. Les Expéditions sont de 516 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2023, soit une baisse de 6% par rapport aux expéditions de 550 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2023. L'EBITDA ressort à 19 millions d'euros au 3ème trimestre 2023, comparé à un EBITDA de 103 millions d'euros au 2ème trimestre 2023. La perte nette s'inscrit à (42) millions d'euros au 3ème trimestre 2023, comparée à un bénéfice net de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2023.

Le Résultat de base par action ressort à (0,59) euros au 3ème trimestre 2023, comparé à 0,60 euros au 2ème trimestre 2023.

Scor enregistre des revenus d'assurance de 4 235 ME au T3 2023, en hausse de +10,2 % par rapport au T3 2022 et un résultat net du Groupe de 147 ME sur le trimestre (135 ME en considérant une valorisation constante de l'option émise sur les actions propres), soit un taux de rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 13,7 % (12,5 % ajusté). Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le résultat net s'élève à 650 ME (602 ME ajusté), soit un RoE annualisé de 20,2 % (18,8 % ajusté).

METabolic EXplorer affichait à fin septembre 2023 un chiffre d'affaires de 100 ME contre 184 ME à période comparable en 2022. METEX annonce que son activité du troisième trimestre a continué de s'inscrire dans un environnement économique difficile marqué par la lenteur de la reprise économique en Chine et le maintien des prix du sucre et de l'énergie très élevés.

JCDecaux :le chiffre d'affaires ajusté au 3e trimestre 2023 est en hausse de +5,8% à 855 ME (808,4 ME au 3e trimestre 2022). En organique (i.e. en excluant l'impact négatif de 33,4 ME lié à la variation des taux de change et l'impact positif de 12,2 ME dû aux variations de périmètre ce trimestre), le chiffre d'affaires ajusté est en hausse de +8,4%. La croissance du chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +8,7% en organique au 3e trimestre 2023. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires organique ajusté est en hausse de +8%. La croissance publiée est de +6,9% pour un chiffre d'affaires global ajusté de 2,44 milliards d'euros sur la période (2,283 MdsE en 2022).

Akwel a enregistré un chiffre d'affaires de 248,7 ME au troisième trimestre 2023, en léger retrait de -0,9% par rapport à 2022 mais en hausse de +9,2% à périmètre et taux de change constants. L'impact négatif de change pèse en effet de façon encore plus significative ce trimestre qu'au cours des six premiers mois de l'exercice. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires d'Akwel ressort à 781,9 ME, en progression de +5,8% par rapport à 2022 et de +12,3% à périmètre et taux de change constants, avec une progression toujours tirée par l'activité en France et en Europe.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Euronext avec un objectif ajusté à 81 euros et JP Morgan 'surpondère' toujours le dossier, mais ramène sa cible de 103 à 101 euros.

JP Morgan 'surpondère' Eiffage avec un objectif ajusté de 117 à 113 euros.

Barclays 'surpondère' JCDecaux avec un objectif ramené de 25 à 24 euros, tandis que Citigroup conserve la valeur avec un objectif réhaussé à 18,20 euros.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération de marché' sur Antin Infrastructure Partners avec un objectif ajusté de 21 à 13 euros.

AlphaValue reste à l'achat sur ArcelorMittal avec un objectif réhaussé à 31,70 euros.

Deutsche Bank reste à l'achat sur Schneider avec un cours cible qui passe de 175 à 182 euros.

INFOS MARCHE

Coface : Fitch confirme sa notation

Archos : première cotation des actions Archos regroupées

EN BREF

DBV Technologies annonce les résultats à 2 ans d'EPOPEX

Lhyfe conclut un contrat de vente d'hydrogène avec HYmpulsion