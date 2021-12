Préouverture Paris : indécision sur le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les indicateurs de préséance annoncent un début de séance relativement calme en Bourse de Paris : le CAC40 est attendu sans trop de changement, annoncé en légère baisse à moins d'une heure du coup d'envoi de la séance, puis en légère hausse à l'approche de 8h30....

Les rendez-vous des banques centrales, FED et BCE, mercredi et jeudi, bloquent quelque peu les initiatives sur les marchés en apportant de l'incertitude.

Et alors que la Réserve fédérale américaine se réunit cette semaine, et pourrait préparer le terrain à une hausse de ses taux directeurs en 2022 pour juguler l'inflation, les stratégistes actions s'interrogent toujours sur les effets de ce durcissement monétaire sur les marchés d'actions...

WALL STREET

La Bourse de New York a démarré la semaine en baisse, lundi, après le nouveau record absolu signé vendredi en clôture par le S&P 500. Les investisseurs ont pris des bénéfices sur les secteurs cycliques, dont l'énergie et les technologiques, et ont favorisé les valeurs défensives (biens de consommation de base, utilities, immobilier). Les obligations ont fait office de valeurs refuge, entraînant une baisse des taux d'intérêts, dans l'attente de l'issue de la réunion de la Fed, prévue mardi et mercredi. L'annonce d'un premier décès du variant Omicron au Royaume-Uni a relancé les craintes concernant l'évolution de la pandémie de coronavirus.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,89% à 35.650 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,91% à 4.668 pts, après son record de vendredi, le 67e depuis le début de l'année. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reflué de 1,39% à 15.413 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1275$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,51$. L'once d'or se traite 1.786$.

VALEURS A SUIVRE

Latécoère, partenaire de premier plan des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce aujourd'hui avoir conclu avec American Industrial Acquisition Corporation un accord définitif portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems. Cette acquisition est la troisième opération de croissance externe depuis l'augmentation de capital réalisée au mois d'août. MADES est une société de fabrication de produits électroniques spécialisé dans les cartes de circuits imprimés pour des applications de haute fiabilité sur les marchés de la défense (80% des ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (20% des ventes). MADES opère à partir d'un site à Malaga (Espagne) et emploie environ 100 personnes hautement qualifiées.

OSE Immunotherapeutics SA annonce que le Comité indépendant d'experts scientifiques, après avoir revu les résultats d'efficacité et de tolérance prévus à l'Analyse de Futilité, a recommandé la poursuite de l'étude évaluant OSE-127/S95011, antagoniste du récepteur à l'IL-7, chez des patients atteints de rectocolite hémorragique. L'étude de Phase 2 randomisée, en double aveugle versus placebo vise à évaluer l'efficacité et la tolérance d'OSE-127/S95011 chez des patients atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère après échec, perte de réponse ou intolérance à un ou plusieurs traitements antérieurs.

Saint-Gobain a signé des accords en vue de la cession à Wolseley UK de 3 de ses 4 dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni : Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022. Saint-Gobain est par ailleurs entré en négociations exclusives avec Wolseley UK en vue de la cession d'Ideal Bathrooms, sa dernière enseigne de distribution spécialisée en produits de plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni. Ces 4 enseignes emploient 485 employés et disposent de 25 points de vente, générant un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros en 2020.

Carrefour a bondi lundi de 2,47% pour finir à 15,965 euros, toujours porté par les derniers bruits de couloir autour d'un éventuel rapprochement avec Auchan. Alors que le blog financier 'Betaville' affirmait vendredi que Carrefour était "toujours en jeu" en tant que candidat à une opération de M&A et qu'un soumissionnaire pourrait encore tenter sa chance pour racheter l'entreprise dirigée par Alexandre Bompard, 'BFM Business' croit savoir que les discussions entre les familles Mulliez et Moulin se poursuivent. "Il n'y a plus de discussions entre les directions des deux groupes mais les contacts sont maintenus entre les familles actionnaires", indique le site d'informations en citant plusieurs sources proches des deux groupes.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Moulinvest, Prismaflex

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg relève sa recommandation à "acheter" sur Orpea, contre un avis à "conserver" et son objectif de cours de 108 à 110 euros

JP Morgan reprend le suivi de Teleperformance avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 440 euros, reprend aussi le suivi de Spie à "surperformance" avec un cours cible à 27 euros, abaisse son objectif de cours sur Airbus de 160 à 150 euros et celui sur Thales à 100 euros, contre 125 euros.

Barclays abaisse son objectif de cours sur Worldline à 64 euros contre 78 euros.

INFOS MARCHES

Erytech annonce la levée de 7,85 M$.

Global Bioenergies lance une augmentation de capital de 10 ME.

EN BREF

ID Logistics s'offre Colisweb.

Guerbet et Bracco Imaging annoncent un accord de collaboration stratégique.

genOway licencie sa technologie CRISPR/Cas9 à l'agence nationale de financement de la recherche anglaise.

Selectirente : acquisition de 2 nouveaux portefeuilles de commerces de centre-ville.