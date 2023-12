Préouverture Paris : incapable de rejoindre ses plus hauts, le CAC 40 marque une pause

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien, dans le sillage de Wall Street, devrait marquer une pause ce matin : le rouge va vraisemblablement l'emporter à l'ouverture.

Après avoir battu jeudi dernier son record historique en séance, à 7 653,99 points, et vendredi son record en clôture à 7.596,91 points, le CAC 40 s'est depuis montré incapable de les battre à nouveau et les investisseurs ont assez logiquement marqué une pause et cédé aux prises de bénéfices. Hier, un plus haut en séance à 7 604,96 points a été marqué mais l'indice phare de la place parisienne n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus des 7.600 points. A son niveau de clôture d'hier, la progression depuis le 1er janvier atteint 17,14%.

Le climat des affaires en France sera publié à 8h45, et devrait accuser un léger repli. L'indice de confiance des consommateurs et les prix à la production en France seront publiés vendredi. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendront les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi à 14h30. Le PIB définitif pour le troisième trimestre et l'indice d'activité "Philly Fed" sont également attendus à 14h30 aujourd'hui.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en baisse mercredi soir, consolidant ses positions largement gagnantes des dernières semaines. Le S&P 500 perd 1,47% à 4.698 pts, le Dow Jones recule de 1,27% à 37.082 pts et le Nasdaq retombe de 1,5% à 14.777 pts. Les indices américains redonnent du terrain après leurs récents records successifs, en particulier sur le Dow Jones, et alors que le Nasdaq 100 et le S&P500 frolaient également leurs meilleurs niveaux historiques.

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du troisième trimestre, lecture finale. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0947$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,72$. L'once d'or se traite 2.035 $.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi annonce mettre un terme au programme de développement clinique global du tusamitamab ravtansine. Cette décision se fonde sur les résultats d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée des données de l'essai clinique de phase III CARMEN-LC03 comparant une monothérapie par tusamitamab ravtansine à un traitement par docétaxel, chez des patients atteints d'un cancer bronchopulmonaire non à petites cellules (CBNPC), non épidermoïde, métastatique, traité antérieurement, dont les tumeurs expriment des concentrations élevées de la molécule d'adhésion cellulaire liée à l'antigène carcinoembryonnaire 5 (CEACAM5).

Groupe CRIT annonce la signature de Memoranda of Understanding portant sur l'acquisition, directe et indirecte, de la totalité des titres détenus par les sociétés Omniafin S.p.A, M.T.I. Investimenti S.r.l. et Plavisgas S.r.l. dans le capital de la société OPENJOBMETIS, société de droit italien dont les actions (12.285.294 actions en circulation, 1.083.906 actions autodétenues) sont admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Milan. L'acquisition serait réalisée en numéraire à un prix de 16,50 euros par action OPENJOBMETIS, intégralement financée sur fonds propres et porterait la participation de Groupe CRIT dans Openjobmetis à 57,7% du capital et 53,6% des droits de vote (y compris actions auto détenues).

Poujoulat : le chiffre d'affaires du premier semestre 2023/2024, s'élève à 175,15 ME, en croissance de 4,1%. Quant au résultat net, il s'établit à 5,63 ME. Le résultat net du premier semestre 2023/2024 est en recul par rapport à celui de 2022/2023 (12,66 ME) qui était historiquement élevé (7,5% du chiffre d'affaires). Il est néanmoins en progression par rapport à celui du premier semestre 2021/2022 qui était déjà d'un très bon niveau. Ce résultat est notamment impacté par la hausse des coûts (matières premières, énergie, masse salariale...) et l'absence d'augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients.

Alstom a remporté un contrat d'environ 900 millions d'euros portant sur la maintenance des trains régionaux VLocity et Classic dans l'État de Victoria, en Australie, pour les dix prochaines années.

Le parc VLocity, construit par Alstom sur son site de Dandenong à Melbourne, en Australie, sera entretenu avec les trains Classic sur les sites de West Melbourne, South Dynon et Ballarat East, garantissant ainsi des centaines d'emplois dans l'État de Victoria au cours de la prochaine décennie.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHE

Celyad Oncology : du mouvement au capital

Solocal Group : accord des créanciers obligataires

Accor : a racheté pour 400 ME de ses actions

Accor signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1 MdE

Icape annonce la mise en place d'un financement de 47 ME

Klarsen : des rachats d'actions jusqu'à 7,50 Euros

Boiron : l'OPA sera suivie d'un retrait des actions de la bourse

EN BREF

Mon courtier énergie : 30 agences permettant de couvrir la quasi-totalité du territoire national

Global Bioenergies précise le calendrier du projet de construction de sa nouvelle usine d'isobutène

Inventiva fait le point ; randomisation du premier patient en Chine

Airbus : l'Espagne commande 16 Airbus C295

Neoen remporte 104,4 MWc de nouveaux projets solaires en France